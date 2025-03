Diese Hausratversicherer sind top bei der Kundenzufriedenheit

19.3.2025

Die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money wollten auch in diesem Jahr wissen, welche Versicherungsanbieter die Kundenerwartungen insgesamt am besten erfüllen oder gar übererfüllen. Die Untersuchung „Höchste Kundenzufriedenheit 2025“ basiert auf einer Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen fast 268.400 Mandantenurteile zu mehr als 1.500 Unternehmen aus 72 Branchen zusammen, darunter auch über 100 Testkandidaten aus der Assekuranz in fast zwei Dutzend Sparten.

Basis der Untersuchung ist der sogenannte „Kunden-Zufriedenheits-Index“ (KZI), der den Angaben zufolge die erfahrensbezogene Messung der Kundenzufriedenheit ermöglichen soll. Der KZI ist umso besser, je niedriger er ausfällt. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den einzelnen Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 24.2.2025).

In der Kategorie Hausratversicherer ließ die Allianz Versicherungs-AG alle anderen Wettbewerber hinter sich – mit einem KZI von aktuell 2,54. Sie war vor Jahresfrist vom ersten auf den vierten Platz zurückgefallen (23.2.2024). Den Silberrang sicherte sich die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. (2,60), während sich die Cosmos Versicherung AG (2,62) an dritter Stelle einsortiert.

Die drei vorgenannten Unternehmen erhielten das Prädikat „Höchste Kundenzufriedenheit Hausratversicherer“, da sie mit ihrem KZI den Durchschnittswert in der Sparte besonders deutlich unterboten. Das schafften darüber hinaus auch

Der Studiensteckbrief und alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden. Die Rangliste der Hausrat-Anbieter mit elf weiteren überdurchschnittlichen Marktteilnehmern kann hier eingesehen werden.