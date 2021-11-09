WERBUNG

Diese Hausratversicherer beantworten Anfragen schnell und gut

25.2.2026 – In einer aktuellen Studie von Fralytics konnten sich die Öffentliche Versicherung Braunschweig, Sparkassen Direktversicherung und Lemonade als Hausratversicherer mit dem besten Service durchsetzen. Die durchschnittliche Reaktionszeit ist mit 42,7 Stunden noch immer recht lang – rund 44 Prozent der Versicherer beantworteten Anfragen gar nicht.

Die Fralytics UG hat in der „Hausratversicherung Service Studie 2026“ die Servicequalität und Reaktionsfähigkeit von 103 Versicherern und Assekuradeure dokumentiert.

Grundlage ist ein Mystery-Shopping mit Anfragen per E-Mail an die Anbieter. Laut Studien wie dem „Techmonitor Assekuranz“ der Heute und Morgen GmbH ist die E-Mail für jeden dritten Versicherungskunden noch immer der bevorzugte Kontaktkanal (VersicherungsJournal 5.12.2025).

Die Anfragen wurden aus der Perspektive fiktiver Personen gestellt – etwa eines Kunden, der vor einem Umzug steht und sich über Hausratversicherungen informieren möchte. Ziel war es, Auskunft zu Tarifvarianten, Leistungsumfang, Prämienunterschieden je nach Wohnungsgröße sowie zu Abschlussmodalitäten und relevanten Ausschlüssen zu erhalten.

So wurden die Hausratversicherer bewertet

Das Verhalten der Anbieter wurde mit insgesamt 100 Punkten bewertet. Davon entfällt maximal ein Fünftel auf die Antwortdauer, wie folgt gestaffelt:

  • innerhalb von sechs Stunden: 20 Punkte,
  • innerhalb von 24 Stunden: 15 Punkte,
  • innerhalb von 48 Stunden: 10 Punkte,
  • innerhalb von sieben Tagen: 3 Punkte.

Die verbleibenden maximal 80 Punkte wurden dann für die inhaltliche Qualität der Antworten vergeben. Hier fand eine unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Teilaspekte statt:

  • Freundlichkeit und Professionalität: maximal 15 Punkte,
  • Lösungskompetenz: maximal 20 Punkte,
  • Vollständigkeit der Antwort: maximal 25 Punkte,
  • Klarheit und Verständlichkeit: maximal 15 Punkte,
  • Eingangsbestätigung der Anfrage: 5 Punkte.

Pro Versicherer wurden mindestens vier Anfragen versendet und häufig sogar bis zu zehn, wie Fralytics auf Nachfrage mitteilte. Um als „Top-Performer“ ausgezeichnet zu werden, mussten die Anbieter durchschnittlich innerhalb von 48 Stunden antworten und mindestens 75 Punkte erzielen.

Viele Versicherer brauchen […] noch immer zu lange, um auf einfache Anfragen (…) zu reagieren.

Adrian Waltenberger, Fralytics

Durchschnittliche Antwortzeit: 42,7 Stunden

Adrian Waltenberger (Bild: Fralytics)
Adrian Waltenberger (Bild: Fralytics)

Lediglich sieben Prozent der untersuchten Versicherer antworteten innerhalb von zwölf Stunden, wie das Analysehaus berichtet. Zwar reagierten 72 Prozent der antwortenden Unternehmen innerhalb der vorgegebenen 48 Stunden auf die Anfragen der Mystery-Kunden. Doch insgesamt meldeten sich lediglich 56 Prozent aller getesteten Anbieter überhaupt zurück.

Viele Versicherer reagierten entweder gar nicht oder beschränkten sich auf eine automatische Eingangsbestätigung, ohne anschließend eine inhaltliche Antwort folgen zu lassen. Die durchschnittliche Antwortzeit über alle Anbieter hinweg lag bei 42,7 Stunden.

„Aus Verbrauchersicht ist es enttäuschend, dass viele Versicherer im Jahr 2026 noch immer zu lange brauchen, um auf einfache Anfragen per E-Mail zu reagieren“, betont Fralytics-Mitgründer Adrian Waltenberger.

„Gerade die E-Mail ist für viele Menschen der wichtigste und oft auch erste Kontaktpunkt mit einem Versicherer – sie entscheidet darüber, ob Vertrauen entsteht oder verloren geht“, ergänzt Waltenberger.

Diese Hausratversicherer und Assekuradeure sind Top-Performer

Insgesamt konnten sich 13 Unternehmen als Top-Performer an die Spitze des Feldes setzen. Das beste Ergebnis erzielte die Öffentliche Versicherung Braunschweig mit 91 von 100 möglichen Punkten. Der Versicherer reagierte im Schnitt nach 17,7 Stunden.

Auf Rang zwei folgt die Sparkassen Direktversicherung AG mit 85 Punkten und einer durchschnittlichen Antwortzeit von 40,2 Stunden. Platz drei sicherte sich die Lemonade Insurance N.V. mit 83 Punkten bei einer mittleren Reaktionszeit von 17 Stunden.

Top-Performer der „Hausratversicherung Service Studie 2026“

Rang*

Unternehmen

Gesamtpunktzahl

Reaktionszeit**

*Rangfolge bei gleicher Punktzahl durch unterschiedliche Gewichtung der Leistungsmerkmale, **Reaktionszeit in Stunden, *** Die Bayerische wurde trotz hoher Punktzahl nicht als Top-Performer gewertet, da sie außerhalb der zulässigen Reaktionszeit lag. Quelle: Fralytics.

1

Öffentliche Versicherung Braunschweig

91

17,7

2

Sparkassen Direktversicherung

85

40,2

3

Lemonade

83

17,0

4

Stuttgarter Versicherung AG

81

41,4

5

Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung AG

80

46,8

6

BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG***

79

71,0

7

Insurance Hero GmbH

79

12,7

8

Asspario Versicherungsdienst AG

77

15,2

9

Bayerische Hausbesitzer-Versicherungsgesellschaft a.G.

77

16,6

10

Lippische Landesbrandversicherung AG

77

20,9

11

Oberösterreichische Versicherung AG, Niederlassung in Deutschland

75

40,5

12

Waldenburger Versicherung AG

75

22,2

13

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG

75

17,4

14

Getsafe Insurance AG

75

23,2

Mirko Wenig

