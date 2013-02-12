Diese Gütesiegel beeinflussen die Entscheidung von Versicherungskunden

13.3.2026 – Eine Umfrage von Heute und Morgen zeigt: Nur etwa jeder zehnte Verbraucher bezieht bei einem Neuabschluss oder Wechsel einer Versicherung ein Gütesiegel in seine Entscheidung ein. Am bekanntesten und einflussreichsten ist dabei das Siegel der Stiftung Warentest. Von den branchennahen Dienstleistern kann sich Franke und Bornberg in den Top Ten platzieren.

Die Heute und Morgen GmbH hat in einer aktuellen Marktstudie untersucht, welche Gütesiegel und Auszeichnungen die Entscheidungen von Kunden beim Versicherungsabschluss beeinflussen. Dabei wurden insgesamt 49 Siegel nach Bekanntheit, Image und Einfluss bei der Wahl eines Versicherungsproduktes untersucht.

Im Zeitraum vom 16. Januar bis 3. März 2026 wurden 3.000 Versicherungsentscheider ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativ befragt. Berücksichtigt wurden Personen, die in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einen Versicherungsvertrag neu abgeschlossen oder den Anbieter gewechselt haben – oder dies in den kommenden zwölf Monaten planen.

Nur etwa jeder zehnte Vertragsabschluss wird durch Gütesiegel beeinflusst

Eine zentrale Erkenntnis der Studie ist, dass Siegel und Auszeichnungen Kundenentscheidungen zwar unterstützen können, ihr Einfluss insgesamt jedoch vergleichsweise gering bleibt. Bei der Suche nach einem Versicherungsprodukt hat nur etwa jeder Sechste (16 Prozent) aktiv nach Testsiegeln gesucht.

52 Prozent der Kunden haben beim letzten Neuabschluss oder Anbieterwechsel Gütesiegel oder kundenbewertungsbasierte Auszeichnungen wahrgenommen. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren sie nur selten: Nur 19 Prozent dieser Gruppe nennen sie als entscheidenden Faktor. Das entspricht rund zehn Prozent aller Neuabschlüsse und Wechsel der vergangenen zwölf Monate.

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Preis und Leistungsumfang wichtiger

Deutlich wichtiger sind für die Kunden der Preis, den 72 Prozent als Entscheidungskriterium nennen, sowie der Leistungsumfang mit 54 Prozent. Die Verfügbarkeit persönlicher Beratung ist für 27 Prozent der Neukunden oder Wechsler entscheidend. Kundenbewertungen haben mit 23 Prozent ebenfalls mehr Einfluss als Gütesiegel.

„Gütesiegel und Auszeichnungen sind keine Wundermittel und wirken nur dann nennenswert, wenn sie von Trusted Brands kommen“, sagt Studienleiterin Clara Brilmayer. „Der Impact kann erhöht werden, wenn diese mit klaren Preis-Leistungs-Botschaften kombiniert werden und nicht nur als bloße Marketing-Deko dienen.“

Nur wenige Gütesiegel erreichen hohe Bekanntheitswerte

Spontan befragt, welche Gütesiegel und Auszeichnungen die Versicherungsentscheider nennen können, fällt das Ergebnis ernüchternd aus. 81 Prozent können keinerlei Siegel nennen. Am ehesten fallen den Befragten die Stiftung Warentest (zehn Prozent) und der Tüv-Verband e.V. (sechs Prozent) ein.

Die Bekanntheit steigt, wenn den Befragten die Siegel konkret vorgelegt werden. Bei dieser bildlich gestützten Abfrage können 83 Prozent der Teilnehmer das Siegel der Stiftung Warentest und 78 Prozent das Zertifikat der Öko-Test Verlag GmbH erkennen. Die Tarifnote der Check24 GmbH ist 67 Prozent der Befragten ein Begriff.

Ebenfalls bekannt sind die Auszeichnungen folgender Anbieter: Trusted Shops SE (65 Prozent), Tüv SÜD AG (63), Trustpilot A/S (61) und Tüv Rheinland AG (52). Alle anderen abgefragten Siegel sind weniger als jedem Zweiten ein Begriff.

Von den branchennahen Rating- und Analysehäusern kann sich lediglich die Franke und Bornberg GmbH in den Top Ten platzieren – in Verbindung mit den Auswertungen für Focus Money (VersicherungsJournal Archiv). Mit 38 Prozent Zustimmung bestätigt mehr als jeder dritte Befragte, dass ihm das Siegel der Hannoveraner vertraut ist.

Noch weniger Siegel können die Produktwahl beeinflussen

Auf die Frage, welche Gütesiegel oder kundenbewertungsbasierte Auszeichnungen die Entscheidung für einen Versicherungsanbieter positiv beeinflussen könnten, liegt die Stiftung Warentest mit 68 Prozent deutlich vorn. Es folgen Tüv SÜD mit 47 Prozent und Öko-Test mit 44 Prozent.

Mit Blick auf den […] Siegel-Markt zeigt sich, dass sehr viele Siegel wenig bekannte, profilarme und einflussschwache Mitläufer bleiben. Heute und Morgen

Zu dem vierten Rang klafft bereits ein deutlicher Abstand. Diesen belegt Trusted Shops mit 33 Prozent Nennungen. Auf den Rängen folgen die Siegel von Check24, des Tüv Saarland e.V., von Trustpilot sowie des Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG., die bei circa 25 Prozent liegen.

„Mit Blick auf den gesamten untersuchten Siegel-Markt zeigt sich, dass sehr viele Siegel wenig bekannte, profilarme und einflussschwache Mitläufer bleiben. Besonders häufig fehlen aus Kundensicht klare Stärken in puncto Vertrauen, Transparenz und wahrgenommener Unabhängigkeit“, so lautet das Fazit von Heute und Morgen.

Wirkung von Siegeln auch abhängig von Zielgruppe

Wie die Studienautoren weiter berichten, hängt die Wirkung von Siegeln auch von Zielgruppen und der konkreten Vertriebssituation ab. Jüngere Kunden und Frauen achten eher auf derartige Auszeichnungen.

Demnach stimmen 47 Prozent der Befragten in der Altersgruppe 18 bis 35 Jahre der Aussage zu: „Eine Versicherung mit Gütesiegeln ist generell vertrauenswürdiger als eine Versicherung ohne Gütesiegel“. In der mittleren Altersgruppe bis 55 Jahre liegt die Zustimmung bei 36 Prozent, in der Altersgruppe 56 Jahre und älter bei nur 29 Prozent.

Zudem entfalten Gütesiegel laut Studie online, etwa auf Vergleichsportalen oder in anonymen Informationssituationen, tendenziell eine größere Wirkung als in klassischen Offline-Kanälen.

Die 125-seitige Studie „Welche Siegel und Auszeichnungen die Kundenentscheidungen im Versicherungsmarkt beeinflussen“ von Heute und Morgen kann kostenpflichtig unter diesem Link bestellt werden (PDF, 1,20 MB).