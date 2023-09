Diese Gewerbeversicherer empfehlen Makler am ehesten weiter

1.9.2023 – Der Alte Leipziger und der Baloise bringen unabhängige Vermittler die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft im Bereich Betriebs-/ Berufshaftpflicht entgegen. Dahinter folgen Haftpflichtkasse, Markel, Volkswohl Bund und VHV. Die Allianz, die beim Geschäftsanteil hinter der VHV Platz zwei belegt, landete nur an drittletzter Stelle. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/ Unfallgeschäft 2023“.

Makler und Mehrfachvertreter vermitteln in der Betriebs-/ Berufshaftpflicht-Versicherung an die VHV Allgemeine Versicherung AG das mit Abstand meiste Geschäft. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/ Unfallgeschäft 2023“ (VersicherungsJournal 4.8.2023).

Grundlage der Untersuchung ist eine im Juni unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 217 Befragten angegeben.

88 Prozent der Befragten sind männlich. Die Interviewten haben durchschnittlich 29 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 56,1 Jahren. Sie wollen im Schnitt mit 67,5 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Bereitschaft, eine Weiterempfehlung für die Gewerbeversicherer auszusprechen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Die VHV schaffte es hier auf den sechsten Platz. Aus einem Promotorenanteil von knapp zwei Dritteln und einem Detraktorenanteil von einem Dreizehntel errechnet sich ein NPS von 57,7. Damit schnitten die Hannoveraner nur etwas schlechter ab als in der Vorjahresuntersuchung (9.9.2022).

Alte Leipziger und Baloise auf der geteilten Spitzenposition

Den Spitzenplatz teilen sich die Alte Leipziger Versicherung AG und die Baloise Sachversicherung AG Deutschland mit einem NPS von jeweils 78,6. Beim Neugeschäft reichte es nur zum neunten beziehungsweise zehnten Rang.

In Sachen Weiterempfehlung erzielte die Alte Leipziger den höchsten Fürsprecheranteil von fast 86 Prozent. Die Baloise gehört zu den Testkandidaten, die gänzlich ohne Kritiker auskamen.

Dies gelang auch den an dritter bis fünfter Stelle liegenden Wettbewerbern die Haftpflichtkasse VVaG, Markel Insurance SE und Volkswohl Bund Sachversicherung AG. Sie kamen auf Promotorenanteilen zwischen knapp 67 und 60 Prozent. Alle drei schafften es nicht in die Neugeschäfts-Top-Ten.

Die Allianz, beim Neugeschäft auf dem Silberrang, wird nur an drittletzter Position geführt hinsichtlich der Weiterempfehlung. Aus dem sechstniedrigsten Anteil an Fürsprechern und dem zweithöchsten Anteil an Kritikern errechnet sich ein NPS von 33,4.

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings liefert ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Betriebs- und Berufshaftpflicht-Versicherer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die unterschiedlichen NPS-Werte.

So landete die Allianz nur im unteren Drittel der Gesamtzufriedenheits-Wertung. Mit 82 von 100 möglichen Punkten landete der Versicherer satte acht Punkte hinter dem Spitzenreiter. Der Anbieter gehört nur beim Image zur Top Drei der Branche.

In drei der 14 abgefragten Zufriedenheitskriterien zählt die Allianz zu den drei am schlechtesten bewerteten Testkandidaten. Dazu gehört neben der Courtageausgestaltung und der Tarifflexibilität auch der zweitwichtigste Aspekt Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Stärken der Spitzenreiter

Die Alte Leipziger dagegen erzielte in der Zufriedenheitswertung die zweithöchste Punktzahl (88). Dabei landete das Unternehmen fünf Mal in der Top Drei. In den Kriterien Bestandskundenservice, Courtageausgestaltung, dezentrale Vertriebsunterstützung und Risikomanagement-Beratung sprangen jeweils zweite Ränge heraus. Hinsichtlich der zentralen Vertriebsunterstützung reichte es sogar zum geteilten Spitzenplatz.

Die Baloise überzeugte vor allem mit der zweitbesten Beurteilung beim Preis-Leistungs-Verhältnis, dem zweitwichtigsten Aspekt für die Vermittlerzufriedenheit. Auch die Produktqualität (drittwichtigstes Kriterium) schätzten die Befragten sehr hoch. Hier landete der Anbieter mit einem Zähler Rückstand auf das punktgleiche Spitzentrio an vierter Stelle.

Die Haftpflichtkasse landete wegen bestenfalls durchschnittlicher Bewertungen der Aspekte Image und Risikomanagement-Beratung nur an vierter Position in der Zufriedenheitswertung. In den übrigen Aspekten schafften es die Roßdorfer auf die vorderen Plätzen mit meist nur hauchdünnem Rückstand auf die führenden Markteilnehmer.

Bezugshinweis

Die 343-seitige „Marktstudie Gewerbliches Schaden-/ Unfallgeschäft 2023“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter.

Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.