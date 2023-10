Diese Fondspolicen-Anbieter empfehlen Makler am ehesten weiter

13.10.2023 – In Sachen Weiterempfehlungs-Bereitschaft im unabhängigen Vermittlermarkt setzte sich bei den Fondspolicen ohne Garantien die Canada Life gegen die BL die Bayerische und den Volkswohl Bund durch. Bei den fondsgebundenen Verträgen mit Garantien lautet die Reihenfolge Volkswohl Bund vor Swiss Life und Canada Life. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Private Altersvorsorge 2023“.

Makler und Mehrfachvertreter vermitteln im Segment Fondspolicen das meiste Geschäft an die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (Segment ohne Garantien) beziehungsweise an die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland (mit Garantien).

Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Private Vorsorge 2023“ (VersicherungsJournal 5.10.2023). Basis der Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH ist eine im August durchgeführte Onlineumfrage unter unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum überwiegenden Teil als Versicherungsmakler tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 336 angegeben.

Grundlagen und Methodik der Studie

Erhoben wurde im Rahmen der Studie neben den Geschäftsanteilen unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Anbieter von Fondspolicen mit oder ohne Garantien. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

In dieser Betrachtungsweise gehört die Allianz nicht zu den Topanbietern. Bei den Versicherungen mit Garantien reichte es nur zu einem Platz im unteren Mittelfeld. Aus einem Promotorenanteil von 63 Prozent und einem Detraktorenanteil von etwas mehr als einem Zwanzigstel (jeweils Platz acht) errechnet sich ein NPS von 57,9.

Im Segment ohne Garantien landete der Marktführer in der Lebensversicherung nur an drittletzter Stelle (NPS: 41,6). Dabei kam das Unternehmen auf den mit Abstand schlechtesten Fürsprecheranteil von weit unter 50 Prozent. Dem stand ein nur kleiner Kritikeranteil von unter drei Prozent gegenüber.

Fondsgebundene ohne Garantien: Canada Life an der Spitze

In letztgenannter Kategorie fiel der Rückstand der Allianz auf die führenden Akteure mit annähernd 40 Score-Punkten besonders groß aus. Den Spitzenplatz sicherte sich die Canada Life (im Neugeschäft an fünfter Stelle), die es ohne Kritiker und mit dem zweithöchsten Promotorenanteil auf einen NPS-Wert von 81,3 Prozent schaffte.

Den Silberrang besetzt mit gut zwei Zählern dahinter die BL die Bayerische Lebensversicherung AG. Während das Unternehmen bei den Fürsprechern mit 84 Prozent den höchsten Anteil erzielte, reichte es bei den Kritikern mit über fünf Prozent nur zu Position neun.

Platz drei belegt nicht weit dahinter die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., die ebenfalls ohne Detraktoren auskam. Der vierthöchste Promotorenanteil von 76 Prozent entspricht damit dem NPS-Wert. Die beiden Akteure finden sich in Sachen Neugeschäft an achter (BL) beziehungsweise vierter Stelle (Volkswohl Bund) wieder.

In einem engen Rennen um den vierten Rang behielt die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871; Position drei beim Geschäft) die Oberhand gegen den Neugeschäfts-Co-Spitzenreiter Alte Leipziger und die Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG (Platz zwölf beim Neugeschäft).

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Lebensversicherer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die NPS-Werte.

So zählt etwa die Allianz in neun der insgesamt 13 abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Dazu gehören auch die für die Maklerzufriedenheit wichtigsten Segmente Produktqualität (vorletzter Rang) und Preis-Leistungs-Verhältnis (Schlusslicht).

Dabei schnitten die führenden Gesellschaften um bis zu 19 Punkte bei 100 möglichen Zählern besser ab. Punkten konnte die Allianz eigentlich nur mit der Finanzstärke und dem Image (jeweils geteilter Spitzenrang).

Die Stärken der Spitzenreiter in der Zufriedenheitswertung

Drei der sechs Unternehmen mit der höchsten Weiterempfehlungs-Bereitschaft landeten auch in der Zufriedenheitswertung auf den vordersten Plätzen. Dabei bekamen die Helvetia und die LV 1871 mit 91 Punkten die höchste Bewertung. Erstere gehört nur in vier der 13 Kriterien nicht zu den drei am besten bewerteten Anbietern, Letztere in fünf.

Die Helvetia landete in den sieben für die Maklerzufriedenheit wichtigsten Aspekten in der Top Drei. In Sachen Produktqualität (wichtigster Aspekt), Tarifflexibilität (drittwichtigstes Kriterium) sowie Image und Courtageausgestaltung (sechst- und siebtwichtigster Punkt) reichte es zur (zum Teil geteilten) Pole Position.

Die LV 1871 erzielte bei Produktqualität, Tarifflexibilität und der Neugeschäftsabwicklung die höchste Punktzahl. Einzige Schwäche ist die dezentrale Vertriebsunterstützung, bei der nur zwei Wettbewerber schlechter abschnitten.

Die Canada Life (90 Punkte) schaffte acht Top-Drei-Platzierungen. Sie landete in den Aspekten Produktqualität, zentrale Vertriebsunterstützung (fünftwichtigstes Kriterium), Image sowie Angebotsrechner jeweils auf dem Spitzenplatz.

Fondspolicen mit Garantien: Volkswohl Bund vor Swiss Life

Im Segment „Fondspolicen mit Garantien“ schaffte es in Sachen Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Volkswohl Bund auf die Pole Position (NPS: 90,3). Dies hat der beim Neugeschäft an dritter Stelle liegende Anbieter neben dem höchsten Fürsprecheranteil auch dem Aspekt zu verdanken, dass sich kein Befrager als Kritiker „outete“.

Die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland (Platz sechs beim Neugeschäft) kam ebenfalls ohne Detraktoren aus und schaffte es mit dem dritthöchsten Promotorenanteil von über vier Fünftel auf den Silberrang bei den Weiterempfehlungen (NPS: 81).

Auf Platz drei sortierte sich der Neugeschäfts-Spitzenreiter Canada Life ein. Der NPS-Wert von 75,5 Prozent errechnet sich aus einem Kritikeranteil von etwa einem Fünfzehntel und dem zweithöchste Fürsprecheranteil von 82 Prozent.

Weitere Studiendetails

Der Volkswohl Bund schaffte es in allen Zufriedenheitskriterien bis auf die finanzielle Stabilität (Rang fünf mit zwei Zählern Rückstand zur Top Drei) und den Digitalisierungsgrad (Platz vier mit einem Punkt Rückstand zum Spitzentrio) unter die drei am besten bewerteten Akteure.

Die 329-seitige „Marktstudie Private Vorsorge 2023“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.