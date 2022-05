Diese Finanzvertriebe behandeln ihre Kunden am fairsten

20.5.2022 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus-Money wollten von Kunden wissen, wie fair sie sich von den Allfinanzvermittlern behandelt fühlen. Am besten schnitten neben Formaxx, Neueinsteiger in die Spitzengruppe, und dem Wiedereinsteiger Swiss Life Select erneut DVAG, MLP und Telis Finanz ab.

Auch in diesem Jahr hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit Focus-Money wieder untersucht, von welchen bankenunabhängigen Finanzvertrieben sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen.

Kundenurteile zu 14 Unternehmen

Die Studie basiert auf einer im März und April durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern. Diese konnten bis zu zwei Gesellschaften bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 1.454 Urteile von 1.272 Kunden zu folgenden 14 Unternehmen zusammen:

Die Zahl der Testkandidaten stieg im Vergleich zur Vorjahresuntersuchung (VersicherungsJournal 20.5.2021) erneut um zwei Gesellschaften. Neuerdings aufgelistet sind Finum.Finanzhaus und Formaxx.

So wurde die Fairness ermittelt

Das virtuelle Konstrukt „Fairness“ wurde den Angaben zufolge durch die folgenden sechs Teildimensionen mit insgesamt 25 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

fairer Schutz und Vorsorge (Qualität der Produkte, Tarifauswahl/ Tarifvielfalt, Transparenz der Tarife und Angebote, Sicherheit der Produkte);

faire Kundenberatung (Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Fachkompetenz, soziale Kompetenz, Ehrlichkeit, Beratungsqualität, Dokumentation/ Protokollierung der Beratungsinhalte/ -ergebnisse, kapitalmarktorientierte Vorschläge zur Vermögensoptimierung);

faire Kundenbetreuung (Belohnung von Kundentreue, regelmäßige Überprüfung von Versicherungsumfang und -beiträgen, Umgang mit Beschwerden/ Reklamationen, Reaktions-Geschwindigkeit);

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz, Best-Price-Garantie);

faire Kundenkommunikation (Verbindlichkeit von Aussagen, Verständlichkeit der Kommunikation, Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Orientierungshilfen);

Nachhaltigkeit und Verantwortung (ökonomische Nachhaltigkeit, Übernahme sozialer Verantwortung, ökologische Nachhaltigkeit).

Zu bewerten hatten die Befragten in vier Stufen: „trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) und „trifft überhaupt nicht zu“ (4). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Finanzvertriebe aus Kundensicht

In die Gesamtwertung gingen die sechs Teildimensionen zu gleichen Teilen ein. Am besten schnitten DVAG, Formaxx, MLP, Swiss Life Select und Telis Finanz ab. Dabei rückte Formaxx neu und nach zwei Jahren Abstinenz auch die Swiss Life Select (15.5.2020) wieder in die Spitzengruppe auf.

Aus dieser verabschieden musste sich die Global Finanz. Der Akteur erhielt wie Dr. Klein und Tecis eine „gute“ Bewertung. Keine überdurchschnittlichen Leistungen bescheinigten die Kunden der A.S.I. Wirtschaftsberatung, der Bonnfinanz, der Compexx Finanz, der Finum.Finanzhaus, der OVB und der Plansecur.

Einzig die DVAG und Telis zählen in allen sechs Dimensionen zu den Topanbietern. Fünfmal ein „sehr gut“ bekam die Swiss Life Select (bis auf Kundenbetreuung), jeweils viermal Formaxx (bis auf Kundenkommunikation und Nachhaltigkeit & Verantwortung) und MLP (bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis und Nachhaltigkeit & Verantwortung).

Stärken und Schwächen

Im Rahmen einer Relevanzanalyse (Varianzaufklärung der Korrelation nach Pearson) wurden zudem die wichtigsten Kundenbindungstreiber ermittelt.

Hier stellte sich insbesondere der Bereich „Tarifauswahl/ Tarifvielfalt“ als am wenigsten wichtig heraus. Die größte Relevanz besitzen den Angaben zufolge die Kriterien „Übernahme sozialer Verantwortung“ sowie „Best-Price-Garantie“.

Auffällig ist, dass die Finanzvertriebe bei vielen wichtigen Kundentreibern mit ihre schlechtesten Beurteilungen bekamen. Die Durchschnittswerte hinsichtlich „Best-Price-Garantie“ und „Übernahme sozialer Verantwortung“ liegen jeweils bei knapp unter 2,1. Am besten wird das Kriterium „Qualität der Produkte“ mit einem Mittelwert von nur rund 1,7 beurteilt.

Weitere Details und Bezugsmöglichkeit

Die Studienautoren ziehen folgendes Fazit: „Unterm Strich konnten die Finanzvertriebe ihre Vorjahresperformance leicht verbessern – in Zeiten von Corona und eingeschränkter persönlicher Kontaktaufnahme durchaus beachtlich.“

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 164-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Finanzvertrieben 2022“ können in diesem Studienflyer (PDF, 524 KB) nachgelesen werden.