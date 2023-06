Diese Betriebsrenten-Anbieter empfehlen Makler am ehesten weiter

27.6.2023 – Der Canada Life und der Swiss Life bringen unabhängige Vermittler laut der Asscompact-„Marktstudie Betriebliche Altersversorgung 2023“ die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in Sachen Direktversicherung entgegen. Ein auffällig niedriger NPS-Wert ergab sich für den HDI.

In der betrieblichen Altersversorgung (bAV) vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft an die Allianz Lebensversicherungs-AG. Dies gilt sowohl für die Direktversicherung als auch für die Unterstützungskasse (VersicherungsJournal 6.6.2023). Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Betriebliche Altersversorgung 2023“.

Grundlage der Untersuchung ist eine zwischen Ende April und Anfang Mai unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 383 unabhängigen Vermittlern angegeben.

Knapp 90 Prozent der Befragten sind männlich und gut zehn Prozent weiblich. Sie haben 28,1 Jahre Branchenerfahrungen bei einem Durchschnittsalter von 55,8 Jahren.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die bAV-Anbieter. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Ergebnis für den Durchführungsweg Direktversicherung: Die Allianz landete nur an achter Stelle. Aus dem immerhin fünfthöchsten Anteil an Promotoren (gut zwei Drittel), aber nur dem zwölftniedrigsten Anteil an Detraktoren (fast ein Siebtel) errechnet sich ein NPS-Wert von 53,4.

Canada Life an der Spitze

Spitzenreiter ist mit einem fast zwei Drittel höheren Wert (87,5) die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland. Sie landete beim Geschäftsanteil an dritter Stelle.

Der Anbieter mit angelsächsischen Wurzeln ist der einzige Testkandidat mit einer zweistelligen Bewertungsanzahl, der völlig ohne Kritiker auskam. So entspricht der mit Abstand höchste Fürsprecheranteil von knapp neun Zehnteln gleichzeitig auch dem NPS-Wert.

Swiss Life auf dem Silber-, Volkswohl Bund auf dem Bronzerang

Dahinter folgen dicht beieinander mit jeweils knapp unter 80 Zählern die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Die beiden Akteure liegen beim Neugeschäft in gleicher Reihenfolge an fünfter und sechster Stelle. Die Promotorenanteile betrugen knapp über (Swiss Life) beziehungsweise unter vier Fünftel (Volkswohl Bund), die Detraktorenanteile knapp unter beziehungsweise über ein Vierzigstel.

Die Positionen vier und fünf belegen mit jeweils 62 Punkten die beim Neugeschäft auf Rang zwei liegende Nürnberger Lebensversicherung AG und die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871).

Letztere − in Sachen Neugeschäft schaffte der Anbieter nur den achten Platz − hat relativ die viertmeisten Fürsprecher (Anteil: fast drei Viertel). Dem stand ein vergleichsweise hoher Kritikeranteil von über einem Zehntel gegenüber.

Bei der Nürnberger zählt sich nur etwa jeder 26. Interviewte zu den Detraktoren. Aber auch nur knapp zwei Drittel der Umfrageteilnehmer gehören zu den Promotoren.

HDI mit niedrigen NPS-Werten

Einen vergleichsweise niedrigen Wert (12,0) erzielten unter den Gesellschaften mit mindestens 25 Bewertungsstimmen die HDI Lebensversicherung AG. Er setzt sich zusammen aus dem niedrigsten Fürsprecheranteil von einem guten Drittel und dem höchsten Kritikeranteil von fast einem Viertel.

Konkrete Gründe für die deutlich auseinandergehenden Beurteilungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität zeigt jedoch gewisse Anhaltspunkte für die sehr stark abweichenden NPS-Werte. So liegt der HDI in der Gesamtzufriedenheits-Wertung zehn Punkte hinter dem Spitzenreiter zurück.

Die Hannoveraner gehören in acht der 13 abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei am schlechtesten bewerteten Gesellschaften. Dies betrifft mit der Produktqualität, der dezentralen Vertriebsunterstützung und dem Bestandskundenservice gleich drei der vier für die Vermittlerzufriedenheit wichtigsten Aspekte. Der Rückstand auf die Spitze beträgt bis zu 15 Zähler.

Die Stärken der führenden Akteure

Hingegen schnitt die Canada Life in der Zufriedenheitswertung mit dem zweitbesten Punktwert von 90 ab. Der Anbieter schaffte es neun Mal in die Top Drei. Dabei reichte es für den Spitzenplatz im K.o.-Kriterium Produktqualität sowie in Sachen Courtageausgestaltung. An zweiter Stelle sehen die Vermittler das Unternehmen bei der Neugeschäftsabwicklung, dem Bestandskundenservice und dem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Pole Position in der Zufriedenheitsrangliste sicherte sich der Volkswohl Bund (92 Zähler). Das Unternehmen gehört in allen Aspekten zu den drei besten Anbietern. (Geteilte) Spitzenpositionen gab es unter anderem in drei der fünf wichtigsten Aspekte (Produktqualität, Bestandskundenservice, Preis-Leistungs-Verhältnis).

Die 255-seitige „Marktstudie Betriebliche Altersversorgung 2023“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.