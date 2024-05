Diese Berufsunfähigkeitsversicherer empfehlen Makler am liebsten weiter

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Bereitschaft bei unabhängigen Vermittlern, eine Empfehlung für einen Produktgeber in dieser Sparte auszusprechen, fällt höchst unterschiedlich aus. Wer zur Spitzengruppe gehört und bei wem der Kritikeranteil fast so groß ist wie derjenige der Fürsprecher. (Bild: Wichert) mehr ...

22.8.2019 –

Welche Gesellschaften in der Gunst der Verbraucher vorne liegen und was sie an den Anbietern kritisieren, veröffentlichte Servicevalue in einer aktuellen Studie. Dabei schneiden mit „sehr gut“ sieben Lebensversicherer ab, darunter zwei Neulinge mit dieser Höchstnote. (Bild: Tumisu, Pixabay, CC0) mehr ...