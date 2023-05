Diese Berufsunfähigkeits-Versicherer empfehlen Makler am liebsten

9.5.2023 – Der Alten Leipziger bringen unabhängige Vermittler laut der Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2023“ die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in der Sparte entgegen. Knapp dahinter folgen Swiss Life und Volkswohl Bund. Den schlechtesten NPS-Wert erhielt die Ergo Vorsorge.

In der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft an die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (VersicherungsJournal 5.5.2023).

Methodik der Asscompact-Studie

Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2023“ der BBG Betriebsberatungs GmbH. Grundlage der Studie ist eine im März unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 453 Personen angegeben.

Rund 86 Prozent der Befragten waren männlich, etwa 14 Prozent weiblich. Sie haben im Schnitt 26,7 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 54,1 Jahren und wollen im Schnitt mit 67,4 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Bereitschaft, eine Weiterempfehlung für die BU-Versicherer auszusprechen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Alte Leipziger auch in Sachen Weiterempfehlung in Führung

Die Untersuchung ergab, dass auch hier die Alte Leipziger an der Spitze liegt. Aus dem zweithöchsten Anteil an Promotoren (mehr als vier Fünftel) und dem zweitniedrigsten Anteil an Detraktoren von nur 2,3 Prozent errechnet sich ein NPS-Wert von 79,1.

Den Silberrang sicherte sich hauchdünndahinter die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland (NPS: 78,4). Das Unternehmen, das beim Geschäftsanteil an dritter Stelle rangiert, kommt auf einen minimal höheren Fürsprecheranteil als die Alte Leipziger. Bei den Kritikern schnitt die Swiss Life mit 3,1 Prozent nur unwesentlich schlechter ab.

Auf den Bronzerang schaffte es die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (76,8), die damit zwei Plätze besser abschnitt als beim Geschäftsanteil. Dem dritthöchsten Promotorenanteil (von ebenfalls über vier Fünfteln) stand der sechstniedrigste Detraktorenanteil von 3,5 Prozent gegenüber.

Dicht gedrängtes Verfolgerfeld der Berufsunfähigkeits-Versicherer

Auf den Positionen vier bis sieben folgen dicht beieinander die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, die Continentale Lebensversicherung AG, die Nürnberger Lebensversicherung AG und die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland. Die NPS-Werte liegen knapp über beziehungsweise unter 70.

Die Canada Life landete drei Ränge weiter oben als beim Geschäftsanteil, die Continentale sogar fünf Stellen. Die Nürnberger schnitt in Sachen Weiterempfehlungen zwei Positionen schlechter ab, die Baloise einen Platz schlechter.

Für die vier Unternehmen „outeten“ sich jeweils um die drei von vier Interviewten als Fürsprecher. In Sachen Kritiker lagen die Anteile zwischen 2,2 Prozent (Spitzenwert) bei der Continentalen und 3,7 Prozent bei der Canada Life.

Am anderen Ende der Rangliste findet sich die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG wieder, bei der der Fürsprecheranteil (ein gutes Viertel) denjenigen der Kritiker (ein knappes Viertel) nur leicht überwog (NPS: 4,5).

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität er Lebensversicherer

Konkrete Gründe für die deutlich auseinandergehenden Beurteilungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Auffällig ist allerdings, dass die Ergo Vorsorge in der Rangliste nach Geschäftsanteilen erst ganz weit hinten auftaucht.

Hier scheint es einen direkten Zusammenhang zwischen der fehlenden Empfehlungs-Bereitschaft und dem nur geringen Geschäftsvolumen im unabhängigen Vermittlermarkt zu geben.

Ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität liefert zudem einige Anhaltspunkte, um die sehr stark abweichenden NPS-Werte einzuordnen. So liegt die Ergo Vorsorge in der Gesamtzufriedenheits-Wertung mit zwölf Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter an vorletzter Stelle.

Das Unternehmen gehört in sieben der 14 abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei am schlechtesten bewerteten Anbietern. Darunter waren mit der Tarifflexibilität und der Abwicklung im Neugeschäft auch zwei der vier für die Maklerzufriedenheit wichtigsten Aspekte. Beim Image und beim Digitalisierungsgrad schnitt sogar kein einziger Wettbewerber schlechter ab.

Die Spitzenreiter erzielten 90 von 100 möglichen Punkten

Das oben genannte Spitzentrio beim NPS landete auch bezüglich der Gesamtzufriedenheit ganz vorne. Alle erzielten 90 von 100 möglichen Punkten und teilen sich damit den Spitzenplatz.

Die 350-seitige „Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2023“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurden neben der Berufsunfähigkeits-Versicherung auch die Segmente Grundfähigkeit und Dread Disease/ Multirisk.

Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.