Diese bAV-Anbieter bieten den besten Maklerservice

3.11.2025 – Aus Sicht von unabhängigen Vermittlern bieten die Canada Life und die Swiss Life den besten Maklerservice unter den Lebensversicherern in der betrieblichen Altersversorgung. Dahinter folgen gleichauf Alte Leipziger und Volkswohl Bund. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2025“.
Auch in diesem Jahr hat die BBG Betriebsberatungs GmbH wieder untersucht, welche Anbieter in verschiedenen Sparten den besten Maklerservice bieten. Die Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2025“ beruht auf einer im September durchgeführten Onlineumfrage.
Die Nettostichprobengröße wird mit 341 Versicherungsmaklern und Finanzanlagenvermittlern angegeben. Diese sind im Schnitt 57,3 Jahre alt und haben 29,1 Jahre Branchenerfahrung. 14 Prozent davon sind weiblich und 86 Prozent männlich. Sie wollen mit 67,5 Jahren in den Ruhestand treten, wobei mehr als jeder Dritte mindestens bis zum Alter von 70 Jahren arbeiten will.
Die Vermittler sollten die Versicherer auf einer Skala von null bis hundert bewerten, wird zur Methodik ausgeführt. Dazu gab es insgesamt zwölf auf Basis einer Regressionsanalyse gewichtete Leistungskriterien in den vier Dimensionen
„Die Durchschnittsbewertungen je Anbieter und Leistungskriterium werden mit diesen Relevanzfaktoren gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheit aggregiert“, heißt es weiter zum methodischen Vorgehen.
Als zentrale Einflussgrößen für eine positive Beurteilung der Vertriebsunterstützung wurden in erster Linie die Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale und der Umgang mit Problemfällen/Beschwerden ermittelt. Dies war auch im Vorjahr der Fall (VersicherungsJournal 6.11.2024) wie auch vor drei bis fünf Jahren (4.11.2022, 28.10.2021, 5.11.2020).
Dahinter folgt der Aspekt „digitale Vertriebsunterstützung/Weiterbildung“ (von acht auf drei) vor der an vierter (Vorjahr: dritter) Stelle liegenden Kompetenz der Maklerbetreuer und dem Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale (weiterhin Rang fünf).
Im Bereich betriebliche Altersversorgung (bAV) belegen mit jeweils 90 Punkten die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, und die Swiss Life Lebensversicherung SE gemeinsam den Spitzenplatz. Letztere schob sich von vier auf eins nach oben. Die Swiss Life hatte sich bereits vor zwei Jahren ganz oben platziert.
Erstere verbesserte sich um zwei Zähler und verteidigte den Spitzenrang. Sie hatte in früheren Jahren viele Male Position eins belegt (6.11.2019, 6.11.2018, 3.11.2017), war zwischenzeitlich aber über den zweiten auf den dritten Rang zurückgefallen (3.11.2023).
Den Bronzerang teilen sich zwei Punkte dahinter die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Letztere hatte vor Jahresfrist mit dem gleichen Ergebnis noch zusammen mit der Canada Life an der Spitze gelegen. Die Alte Leipziger, die zwei Auflagen zuvor noch die Spitzenposition belegt hatte, verbesserte sich um vier Zähler und Plätze.
Dahinter folgen mit jeweils 82 Punkten die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) und die Nürnberger Lebensversicherung AG. Schlusslicht ist die Helvetia Schweizerische Lebensversicherung AG, Direktion für Deutschland mit 78 Zählern.
Letztere gehörten in den Vorjahren nicht zur Riege der Testkandidaten. Die Allianz hingegen erzielte ihre höchste Punktzahl und ihre beste Platzierung in den zurückliegenden sechs Studienauflagen. Die Nürnberger wiederum, die es vier Jahre zuvor noch auf den Silberrang geschafft hatte, büßte drei Zähler ein.
Die Canada Life schaffte in elf der zwölf Leistungskriterien eine Top-Drei-Platzierung. Nur beim Prüfpunkt „Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale“ belegte sie Rang vier. Insgesamt bekam die Gesellschaft mit angelsächsischen Wurzeln dreimal die teils geteilte beste Bewertung (Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale, Umgang mit Beschwerden/Problemen sowie Vermittlerportal).
Die Swiss Life schaffte es zehnmal unter die drei Besten. Die höchste Punktzahl bekam sie dabei in den Aspekten Kompetenz und Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale, digitale Vertriebsunterstützung/Weiterbildung, Kompetenz und Engagement der Maklerbetreuer, Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner, kundenbezogene Unterlagen sowie Marketingmaterialien.
Die 408-seitige „Marktstudie Maklerservice 2025“ enthält grafische Darstellungen zu den besten Anbietern insgesamt sowie in den zwölf einzelnen Leistungskriterien und darüber hinaus ein Stärken-Schwächen-Profil der Gesellschaften. Der Berichtsband kann ab 2.975 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.