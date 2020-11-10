Diese bAV-Anbieter bieten den besten Maklerservice

3.11.2025 – Aus Sicht von unabhängigen Vermittlern bieten die Canada Life und die Swiss Life den besten Maklerservice unter den Lebensversicherern in der betrieblichen Altersversorgung. Dahinter folgen gleichauf Alte Leipziger und Volkswohl Bund. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2025“.

Auch in diesem Jahr hat die BBG Betriebsberatungs GmbH wieder untersucht, welche Anbieter in verschiedenen Sparten den besten Maklerservice bieten. Die Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2025“ beruht auf einer im September durchgeführten Onlineumfrage.

Die Nettostichprobengröße wird mit 341 Versicherungsmaklern und Finanzanlagenvermittlern angegeben. Diese sind im Schnitt 57,3 Jahre alt und haben 29,1 Jahre Branchenerfahrung. 14 Prozent davon sind weiblich und 86 Prozent männlich. Sie wollen mit 67,5 Jahren in den Ruhestand treten, wobei mehr als jeder Dritte mindestens bis zum Alter von 70 Jahren arbeiten will.

So wurde bewertet

Die Vermittler sollten die Versicherer auf einer Skala von null bis hundert bewerten, wird zur Methodik ausgeführt. Dazu gab es insgesamt zwölf auf Basis einer Regressionsanalyse gewichtete Leistungskriterien in den vier Dimensionen

zentrale Vertriebsunterstützung (Kompetenz und Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale; Qualität der digitalen Vertriebsunterstützung/Weiterbildung; Umgang mit Problemfällen/Beschwerden; Qualität der Courtagegestaltung),

dezentrale Vertriebsunterstützung (Kompetenz und Engagement der Maklerbetreuer),

Software und Tools (Qualität der Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner; Qualität des Vermittlerportals; Qualität der digitalen Unterstützung/Prozesse/Tools),

Materialien und Unterlagen (Qualität der Marketingmaterialien; Qualität der kundenbezogenen Unterlagen).

„Die Durchschnittsbewertungen je Anbieter und Leistungskriterium werden mit diesen Relevanzfaktoren gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheit aggregiert“, heißt es weiter zum methodischen Vorgehen.

Kompetenz der Ansprechpartner und Umgang mit Problemfällen

Als zentrale Einflussgrößen für eine positive Beurteilung der Vertriebsunterstützung wurden in erster Linie die Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale und der Umgang mit Problemfällen/Beschwerden ermittelt. Dies war auch im Vorjahr der Fall (VersicherungsJournal 6.11.2024) wie auch vor drei bis fünf Jahren (4.11.2022, 28.10.2021, 5.11.2020).

Dahinter folgt der Aspekt „digitale Vertriebsunterstützung/Weiterbildung“ (von acht auf drei) vor der an vierter (Vorjahr: dritter) Stelle liegenden Kompetenz der Maklerbetreuer und dem Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale (weiterhin Rang fünf).

Canada Life und Swiss Life gewinnen in der bAV

Im Bereich betriebliche Altersversorgung (bAV) belegen mit jeweils 90 Punkten die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, und die Swiss Life Lebensversicherung SE gemeinsam den Spitzenplatz. Letztere schob sich von vier auf eins nach oben. Die Swiss Life hatte sich bereits vor zwei Jahren ganz oben platziert.

Erstere verbesserte sich um zwei Zähler und verteidigte den Spitzenrang. Sie hatte in früheren Jahren viele Male Position eins belegt (6.11.2019, 6.11.2018, 3.11.2017), war zwischenzeitlich aber über den zweiten auf den dritten Rang zurückgefallen (3.11.2023).

Geteilter Bronze- und geteilter fünfter Rang

Den Bronzerang teilen sich zwei Punkte dahinter die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Letztere hatte vor Jahresfrist mit dem gleichen Ergebnis noch zusammen mit der Canada Life an der Spitze gelegen. Die Alte Leipziger, die zwei Auflagen zuvor noch die Spitzenposition belegt hatte, verbesserte sich um vier Zähler und Plätze.

Dahinter folgen mit jeweils 82 Punkten die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) und die Nürnberger Lebensversicherung AG. Schlusslicht ist die Helvetia Schweizerische Lebensversicherung AG, Direktion für Deutschland mit 78 Zählern.

Letztere gehörten in den Vorjahren nicht zur Riege der Testkandidaten. Die Allianz hingegen erzielte ihre höchste Punktzahl und ihre beste Platzierung in den zurückliegenden sechs Studienauflagen. Die Nürnberger wiederum, die es vier Jahre zuvor noch auf den Silberrang geschafft hatte, büßte drei Zähler ein.

Die Stärken der Spitzenreiter

Die Canada Life schaffte in elf der zwölf Leistungskriterien eine Top-Drei-Platzierung. Nur beim Prüfpunkt „Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale“ belegte sie Rang vier. Insgesamt bekam die Gesellschaft mit angelsächsischen Wurzeln dreimal die teils geteilte beste Bewertung (Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale, Umgang mit Beschwerden/Problemen sowie Vermittlerportal).

Die Swiss Life schaffte es zehnmal unter die drei Besten. Die höchste Punktzahl bekam sie dabei in den Aspekten Kompetenz und Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale, digitale Vertriebsunterstützung/Weiterbildung, Kompetenz und Engagement der Maklerbetreuer, Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner, kundenbezogene Unterlagen sowie Marketingmaterialien.

Die 408-seitige „Marktstudie Maklerservice 2025“ enthält grafische Darstellungen zu den besten Anbietern insgesamt sowie in den zwölf einzelnen Leistungskriterien und darüber hinaus ein Stärken-Schwächen-Profil der Gesellschaften. Der Berichtsband kann ab 2.975 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.