Diese Autoversicherer empfehlen Makler (nicht) weiter

8.4.2022 – Der Itzehoer, der VHV und der R+V-Gruppe bringen unabhängige Vermittler laut der „Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2022“ die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft im Privatkundensegment entgegen. Mehr Kritiker als Fürsprecher gibt es vor allem bei der DA Direkt, aber auch bei der Dialog und Janitos.

An die VHV Allgemeine Versicherung AG vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft im Kraftfahrt-Privatkundensegment. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2022“ (VersicherungsJournal 5.4.2022).

Die Untersuchung wurde von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt. Sie beruht auf einer in der zweiten Februarhälfte unter unabhängigen Vermittlern durchgeführten Onlineumfrage.

Die Größe der Nettostichprobe wird mit 560 Personen angegeben. Rund 87 Prozent der Befragten waren männlich, etwa 13 Prozent weiblich. Sie haben 27,2 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 57,1 Jahren und wollen im Schnitt mit 68 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Untersuchung unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Produktanbieter. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Ergebnis: In der Rangliste muss sich die VHV nur einem Wettbewerber geschlagen geben. Aus dem zweithöchsten Anteil an Promotoren (fast zwei Drittel) und dem drittniedrigsten Anteil an Detraktoren (rund ein Neuntel) errechnet sich für die Hannoveraner ein NPS-Wert von fast 52,5.

Besser schnitt nur die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG ab, die beim Geschäftsanteil an vierter Stelle liegt. Der NPS von 61,7 setzt sich aus dem höchsten Fürsprecheranteil von über zwei Dritteln und dem niedrigsten Kritikeranteil von einem Siebzehntel zusammen.

Den Bronzerang in Sachen Weiterempfehlungs-Bereitschaft sicherte sich die R+V-Gruppe (inklusive Kravag Versicherungen und Condor Allgemeine Versicherungs-AG). Die Gruppe kommt auf den dritthöchsten Promotorenanteil (annähernd 60 Prozent) und den viertniedrigsten Detraktorenanteil (etwa ein Siebtel). Der NPS-Wert wird mit 45,3 angegeben.

Einige Akteure mit negativen Werten

Am anderen Ende der Rangliste findet sich etwa ein halbes Dutzend Anbieter wieder, bei denen die Kritiker die Fürsprecher überwiegen. Besonders deutlich war dies unter den Akteuren mit mindestens 28 Bewertungsstimmen bei der DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) der Fall. Nicht einmal jeder neunte Befragte zählt sich zu den Promotoren, dafür aber fast jeder zweite zu den Detraktoren. Im Ergebnis ergibt dies einen NPS von minus 35,7.

Negative Werte werden auch für die Dialog Versicherung AG (minus 19,5) und die Janitos Versicherung AG (minus 18,1) ausgewiesen. Bei beiden Unternehmen „outeten“ sich jeweils fast vier von zehn Interviewten als Kritiker. Die Fürsprecher waren mit jeweils rund einem Fünftel in der Minderheit.

An die drei vorgenannten Akteure liefern die Makler und Mehrfachvertreter vergleichsweise wenig Geschäft. Die Dialog liegt an achter, die Janitos an zwölfter und die DA Direkt an 19. Stelle.

Konkrete Gründe für die deutlich auseinandergehenden Beurteilungen sind der Untersuchung zwar nicht zu entnehmen. Allerdings scheint es bei den drei letztgenannten Anbietern einen direkten Zusammenhang zwischen der fehlenden Weiterempfehlungs-Bereitschaft und dem nur geringen Geschäftsvolumen im unabhängigen Vermittlermarkt zu geben.

Die Schwächen der Schlusslichter

Weitere Anhaltspunkte für die sehr stark voneinander abweichenden NPS-Werte zeigt ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität. So liegen die DA Direkt, die Dialog und der HDI in der Gesamtzufriedenheits-Wertung 20 bis 25 Punkte hinter dem Spitzenreiter zurück.

Die DA Direkt gehört in neun der 13 abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei am schlechtesten beurteilten Akteuren. Dazu gehören mit der Neugeschäftsabwicklung, der Schadenregulierung, dem Bestandskundenservice und der Produktqualität vier der fünf wichtigsten Kriterien. Schlusslicht ist die Gesellschaft in Sachen Courtageausgestaltung. Der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt satte 39 Punkte. Maximal sind 100 Zähler erreichbar.

Die Dialog hat die drittschlechtesten Angebotsunterlagen und landete auch beim Image sowie bei der dezentralen Vertriebsunterstützung nur auf den hinteren Plätzen. In den drei wichtigsten Aspekten ist der führende Wettbewerber mindestens 19 Punkte (Neugeschäftsabwicklung und Schadenregulierung) und in der Spitze sogar 26 Zähler (Image) entfernt.

Der Janitos bescheinigten die Makler das drittschlechteste Image und die zweitschlechteste dezentrale Vertriebsunterstützung. In den übrigen Aspekten ist der Spitzenreiter bestenfalls „nur“ 14 Punkte entfernt (Preis-Leistungs-Verhältnis). Im schlechtesten Fall sind es 28 Zähler (Bestandskundenservice).

Die Stärken der Spitzenreiter

Das oben genannte Spitzentrio beim NPS landete auch bezüglich der Gesamtzufriedenheit in der gleichen Reihenfolge auf den ersten drei Plätzen. Dabei hatte die Itzehoer in neun der 13 Zufriedenheitsaspekte die Nase vorn. Darunter waren mit der Neugeschäftsabwicklung, der Schadenregulierung, dem Bestandskundenservice und der Produktqualität vier der fünf wichtigsten Kriterien.

Die VHV ließ die Wettbewerber in Sachen Image, Angebotsrechner und -unterlagen sowie Digitalisierungsgrad hinter sich. Die Hannoveraner landeten ansonsten bis auf die deutlich unterdurchschnittliche Courtageausgestaltung immer mindestens auf dem Bronzerang.

Die Stärken der R+V-Gruppe liegen aus Sicht der Vermittler insbesondere in der Courtageausgestaltung (platz zwei) sowie bei der Neugeschäftsabwicklung, der Produktqualität und beim Image (jeweils Position drei).

Die 345-seitige „Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2022“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen auch Analysen zur Vermittlerzufriedenheit und Weiterempfehlungs-Bereitschaft. Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.