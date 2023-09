Diese Anbieter empfehlen Autoversicherungskunden (nicht) weiter

7.9.2023 – Der DEVK bringen Kfz-Versicherungskunden (Kategorie Filialversicherer) laut einer aktuellen Disq-Untersuchung die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft entgegen. Bei den Direktversicherern liegt die Cosmos an der Spitze. Auf die schlechtesten NPS-Werte kommen die Generali (Filialversicherer) beziehungsweise die DA Direkt (Direktversicherer).

Das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) hat im Rahmen seiner Studie „Kundenbefragung: Kfz-Versicherer 2022“ ermittelt, wie die Weiterempfehlungs-Bereitschaft von Privatkunden gegenüber ihrem Autoversicherer ausfällt.

Die im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV durchgeführte Untersuchung basiert auf einer von April bis Juli unter erwachsenen Kfz-Versicherungskunden durchgeführten Onlineumfrage. Insgesamt kamen auf diesem Weg 3.402 Urteile von Kunden von Filialversicherern (2.413) und solchen von Direktversicherern (989) zusammen.

In der Einzelauswertung wurden alle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich mindestens 100 Kunden geäußert hatten. Dies traf auf 22 der 25 bewerteten Filial- sowie neun der elf bewerteten Direktversicherer zu.

DEVK mit dem höchsten NPS bei den Kfz-Filialversicherern

Für die Weiterempfehlungs-Bereitschaft wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen. Ergebnis: Den Spitzenplatz belegen die DEVK Versicherungen mit einem NPS von 47. Dabei stand dem höchsten Promotorenanteil von 53 Prozent der drittniedrigste Detraktorenanteil von knapp sechs Prozent gegenüber.

Relativ am wenigsten Kritiker hat die WGV-Versicherung AG (Anteil: nicht einmal ein Fünfundzwanzigstel). Zusammen mit dem sechsthöchsten Fürsprecheranteil von 45 Prozent ergibt sich ein NPS von 41,3. Das reichte in der Weiterempfehlungs-Rangliste für Position vier.

Huk-Coburg an dritter, LVM an zweiter Stelle

Hauchdünn davor auf dem Bronzerang liegen die Huk-Coburg Versicherungen (NPS: 41,8). Der Promotorenanteil war um gut zwei Prozentpunkte höher als bei der WGV, der Detraktorenanteil knapp zwei Punkte.

An zweiter Stelle in Sachen Weiterempfehlung liegt mit einem NPS von 44 der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. Die Gesellschaft besitzt relativ am zweitmeisten Fürsprecher (51 Prozent). Bei den Fürsprechern reichte es mit annähernd sieben Prozent nur zu Platz sieben.

Der Vorjahresspitzenreiter LVM (VersicherungsJournal 31.8.2022) musste die DEVK wieder an sich vorbeiziehen lassen. Vor zwei Jahren hatten die Kölner ebenfalls die Pole Position belegt, wenn auch geteilt mit der Huk-Coburg (23.8.2021).

Generali Deutschland mit dem niedrigsten Wert

Am anderen Ende der Rangliste findet sich erneut die Generali Deutschland Versicherung AG wieder. Bei diesem Anbieter übertreffen die positiven (15,7 Prozent Anteil) die negativen Bewertungen (11,8 Prozent) nur leicht (NPS 3,9).

Vergleichsweise niedrig ist die Weiterempfehlungs-Bereitschaft mit Werten von jeweils unter 25 auch bei der HDI Versicherung AG, der R+V Allgemeinen Versicherung AG, der Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG, und der Ergo Versicherung AG.

Cosmos mit dem besten NPS-Wert bei den Direktversicherern

Bei den Direktversicherern bringen die Kunden der Cosmos Versicherung AG die mit Abstand größte Weiterempfehlungs-Bereitschaft entgegen (NPS: 51,9). Der Direktversicherer der Generali kommt auf den höchsten Fürsprecheranteil.

Bei den Kritikern musste sich das Unternehmen hauchdünn nur der Huk24 AG geschlagen geben (3,7 zu 3,6 Prozent). Letztgenannter Akteur liegt mit einem NPS von aktuell 43,6 weiterhin an zweiter Stelle in der Weiterempfehlungs-Rangliste der Direktversicherer.

Schlusslicht ist auch aktuell wieder die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt). Für diese wird nur ein NPS von unter 17,6 ausgewiesen. Nur unwesentlich besser schneidet die Europa Versicherung AG an vorletzter Stelle ab (NPS: 18,6). Zu den Fürsprechern gehört jeweils knapp jeder dritte Kunde, andererseits aber auch fast jeder siebte zu den Kritikern.

Die Studie „Kundenbefragung: Kfz-Versicherer 2023“ kann gegen eine Schutzgebühr von brutto 476 Euro per E-Mail erworben werden.