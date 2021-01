Dies sind die wertvollsten Versicherermarken der Welt

27.1.2021

Die Allianz ist mit rund 20,2 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 16,6 Milliarden Euro; Stand 26. Januar 2021) die drittwertvollste Versicherermarke der Welt. Dies ist das Ergebnis des aktuellen, weltweiten Rankings „Brand Finance Global 500“. Dieses hat das britische Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen Brand Finance plc am Dienstag veröffentlicht.

Den Markenwert berechnet das Unternehmen nach der Höhe der Lizenzgebühren, welche ein Unternehmen zu bezahlen hätte, wenn es die Marke noch nicht in Besitz haben würde.

Vor der Allianz rangieren wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 23.1.2020) zwei chinesische Marken. Die Spitzenposition verteidigte Ping An mit einem Markenwert von 54,6 Milliarden US-Dollar (circa 44,9 Milliarden Euro) vor China Life. Für Letztere hat Brand Finance einen Wert von knapp 22,6 Milliarden US-Dollar (annähernd 18,6 Milliarden Euro) errechnet.

Allianz und Ping An büßten jeweils etwa ein Fünftel ihres Markenwerts ein, China Life ein Neuntel. In der Gesamtwertung aller Branchen rutschte Ping An von neun auf 17 ab, China Life von 57 auf 72 und die Allianz von 58 auf 84. Zur Top Ten der Versicherer gehören ferner