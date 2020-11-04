Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVertrieb & Marketing

Dies sind die Versicherermarken des Jahres 2025

21.11.2025 – Aus Sicht der Verbraucher ist die Allianz die Versicherermarke des Jahres 2025. Dies zeigt eine Yougov-Umfrage im Auftrag des Handelsblatts, die auf über 900.000 Online-Interviews unter erwachsenen Bundesbürgern basiert. Die langjährige Spitzenreiterin Huk-Coburg reiht sich an zweiter Stelle ein. Dahinter folgen gleichauf die ADAC Versicherungen und die Huk24 vor der Axa.

Die Yougov Deutschland GmbH hat für das Handelsblatt auch in diesem Jahr wieder Deutschlands „Marken des Jahres“ gekürt. Unter den 32 Kategorien war auch der Bereich „Versicherungen“.

Die Untersuchung basiert den Angaben zufolge auf mehr als 900.000 Online-Interviews. Diese hat das Datenanalyse-Unternehmen zwischen Anfang September 2024 und Ende August 2025 unter erwachsenen Bundesbürgern für den Markenperformance-Tracker „Yougov BrandIndex“ durchgeführt.

Bewertungen in sechs Rubriken

Der Index-Wert wird den Angaben zufolge gebildet aus den Durchschnittswerten der sechs Bewertungsdimensionen

  • Qualität,
  • Preis-Leistungs-Verhältnis,
  • allgemeiner Eindruck,
  • Weiterempfehlungsbereitschaft,
  • Arbeitgeberimage und
  • Kundenzufriedenheit.

Dabei kann sich der Scorewert den Angaben zufolge „zwischen minus 100, wenn die Markenwahrnehmung auf allen Metriken vollständig negativ ist, und plus 100, wenn die Wahrnehmung einer Marke auf allen Metriken vollständig positiv ist, bewegen.“

Zur Bewertungsmethodik

Die vor zwei Jahren vorgenommene Änderung der Bewertungsmethodik wurde beibehalten. Die Marktforscher hatten sie seinerzeit folgendermaßen beschrieben:

„Künftig basieren die ausgegebenen Scores auf der Grundgesamtheit aus Markenkennern, Markenbewertern aber auch jenen Befragten, die eine Marke nicht kennen. Gleichzeitig fällt die Beschränkung der Bekanntheit von mindestens 20 Prozent in der Gesamtbevölkerung weg.“

Allianz verdrängt Huk-Coburg von der Spitze

In der Rubrik Versicherung setzten sich unter aktuell 29 aufgelisteten Marken die Allianz Versicherungen gegen die Wettbewerber durch. Die Gruppe erzielte aktuell 17,7 Punkte (2024: 16,0; 2023: 13,1).

Die Allianz verdrängte damit die Huk-Coburg Versicherungen, den Seriensieger der vorangegangenen Auflagen (VersicherungsJournal 19.11.2024, 21.11.2023, 4.11.2016). Der Akteur kam auf 17,1 Zähler (2024: 17,9; 2023: 18,1). Vor drei Jahren lag der Wert nach der „alten“ Methodik bei 30,4 Zählern.

Den Bronzerang teilen sich die Huk24 AG und die ADAC Versicherungen mit einem Wert von jeweils 12,0 Punkten. Dabei schloss die Vorjahresvierte Huk24 zu dem Wettbewerber auf. An fünfter Stelle finden sich die Axa Versicherungen mit 10,2 Zählern wieder. Sie verdrängten die Ergo Versicherungen aus der Top Fünf.

Ranking (Bild: Wichert)

Riesiger Rückstand der Versicherer auf die Gesamtsieger

Der Rückstand der Versicherermarken auf die Top-Marken im Gesamtranking ist immens. Den Spitzenplatz belegt die Drogeriemarktkette DM (Kategorie „Einzelhandel“) mit einem aktuell fast dreimal so hohen Score-Wert von 50,5.

Dahinter liegt der Spielwarenhersteller Lego (49,4 Prozent) mit hauchdünnem Vorsprung vor dem Finanzdienstleister Paypal (49,2 Prozent). Letztgenanntes Unternehmen hatte in den Vorjahren von ganz oben gegrüßt.

Weitere Untersuchungen zu Versicherermarken

Im Jahresverlauf hat Yougov Teilrankings zu den verschiedenen Bewertungsdimension veröffentlicht. In Sachen Qualität setzte sich dabei ebenfalls die Allianz gegen die Huk-Coburg durch (25.8.2025). Was den allgemeinen Eindruck betrifft, so siegten die Arag Versicherungen gegen die Axa (21.3.2025).

In der von dem Magazin Reader‘s Digest und dem Marktforschungsinstitut Dialego AG durchgeführten Markenstudie „Trusted Brands“ lautet die Reihenfolge ebenfalls Allianz vor Huk-Coburg (9.4.2025).

Björn Wichert

