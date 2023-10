Dies sind die stärksten und meistgeschätzten Versicherermarken

30.10.2023 – Splendid Research hat in einer Untersuchung mit 1.000 Verbrauchern Image, Markenstärke und Bekanntheit von Unternehmen der Assekuranz untersucht. Die Allianz hat dabei die stärkste Marke und ist der bekannteste Versicherungsanbieter. Die Huk-Coburg hat dafür das beste Image in der Versicherungsbranche.

Welcher Versicherer hat die stärkste Marke? Wer ist der bekannteste Anbieter? Und wer hat das beste Image? Diesen Fragen ist die Splendid Research GmbH in einer Untersuchung nachgegangen.

Dafür bewerteten Verbraucher 19 von ihnen selbst genannte Versicherer. In einer Online-Umfrage wurden dabei 1.000 Personen aus Deutschland befragt. Der Erhebungszeitraum wird mit dem 6. bis 13. September dieses Jahres angegeben. Die befragten Personen waren zwischen 18 und 69 Jahre alt. Die Umfrage gilt als repräsentativ.

Zur Methodik

Die Bekanntheitswerte werden in Prozent angegeben, während der Image-Score auf einer Punkte-Skala angegeben wird. Ein maximaler Image-Score von 100 Punkten ist möglich.

Die Image-Attribute wurden je Marke auf einer 5er-Likert-Skala mit den Ankern „Stimme voll und ganz zu“ bis „Stimme überhaupt nicht zu“ beantwortet. Jeder Antwort wurde ein numerischer Wert beigemessen, wodurch sich wiederum der Image-Score errechnen lässt.

Der Brand-Index setzt sich aus dem Bekanntheitswert sowie dem Image-Score zusammen und wird ebenfalls als numerischer Wert (maximal Score von 100 Punkten möglich) dargestellt.

Allianz gewinnt in zwei der drei Kategorien

Die Allianz Versicherungen schneiden in zwei Kategorien als Erstplatzierte ab. Bei der Markenstärke erreichen die Münchener einen Marken-Index von 52,5 und liegen damit noch vor den Huk-Coburg Versicherungen (50,7).

Auf Platz drei folgen die Axa Versicherungen mit einem Score-Wert von 43,2. Im vergangenen Jahr war die Allianz ebenfalls als Sieger hervorgegangen – damals noch mit einem Index-Wert von 55,0 (VersicherungsJournal 12.10.2022).

Weitere sieben platzierte Unternehmen im Ranking der Markenstärke sind die:

Hoher Bekanntheitsgrad des Branchenprimus

Auch bei der Kategorie der bekanntesten Anbieter setzte sich die Allianz vor die Konkurrenz. Sie erreichte einen Bekanntheitsgrad von 84,6 Prozent. Ihr folgt auch hier die Huk-Coburg mit 76,3 Prozent. Die Ergo kommt mit 73,6 Prozent auf Platz Nummer drei.

Die anderen Anbieter in dieser Rangliste sind die:

Axa (72,9 Prozent),

R+V (66,8 Prozent,

DEVK (65,6 Prozent),

Generali (63,3 Prozent),

Arag (62,3 Prozent),

Gothaer (59,7 Prozent) und

Signal Iduna (59,4 Prozent).

Huk-Coburg hat das beste Image der Branche

Bei der Betrachtung zur Markenbekanntheit und dem Image der Versicherer stellte sich die Huk-Coburg an die Spitze. Sie erreichte einen Index von 66,5. Dahinter rangieren die Cosmos Versicherungen mit 64,7. Die Provinzial Versicherungen erreichen 64,3 auf dem Score und kommen damit auf die Bronze-Position beim Image.

Die anderen Positionierten sind die:

In einer Studie der Guidewire Software Inc. mit über 4.000 Beteiligten in vier Ländern wurde in diesem Jahr bereits ermittelt, dass sich das positive Image von Versicherern in Deutschland seit dem Vorjahr beinahe verdoppelt hat (15.5.2023).