Dies sind die Sieger in der Cash-Maklerpool-Hitliste 2023

18.8.2023 – Fonds Finanz liegt auch in der aktuellen Cash-Hitliste Maklerpools (zum zweiten Mal nach Rohertrag) auf dem Spitzenplatz. Dahinter folgen Jung, DMS & Cie., Netfonds und 1:1 Assekuranzservice. Bei acht der 16 aufgeführten Marktteilnehmer stieg der Rohertrag, bei sieben Akteuren schrumpfte er. Am stärksten legten KAB Maklerservice und Jung, DMS & Cie. zu. Den stärksten Rückgang gab es bei Apella.

Die Cash.Print GmbH hat auf ihrer Internetseite ihre aktuelle Maklerpool-Hitliste für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Für die Platzierung wurde nach der Premiere im Vorjahr (VersicherungsJournal 16.8.2022) zum zweiten Mal auf den Rohertrag abgestellt. Zuvor war das Ranking jahrelang auf Basis der Provisionserlöse erstellt worden (13.8.2021).

In der aktuellen Hitliste werden mit 16 zwei Akteure mehr geführt als im Jahr zuvor. Neu hinzugekommen sind die Fondsnet-Gruppe, die Finet Financial Services Network AG und die Midema Assekuranz-Assecuradeurs GmbH, während die Allfinanztest.de GmbH Deutschland in diesem Jahr keine Daten geliefert hat.

Unvollständige Liste

Wie bereits im Vorjahr hat neben der Wifo Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH auch die Blau direkt GmbH & Co. KG auf eine Teilnahme verzichtet und keine Angaben zum Rohertrag gemacht. In der letzten Rangliste nach Provisionserlösen hatte die letztgenannte Gesellschaft immerhin die siebte Position belegt (13.8.2021).

Zudem fehlen mit der Charta Börse für Versicherungen AG, der Invers Versicherungs-Vermittlungs GmbH, der PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH und der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. weiterhin einige bedeutende Pools, Servicegesellschaften oder Verbünde.

Anders als Fondsnet machten die Phönix Maxpool-Gruppe, die Hypoport-Tochter Qualitypool GmbH sowie die VFM-Gruppe wie im Vorjahr keine Angaben zum Rohertrag und werden in der Auflistung ohne Platzierung genannt.

Rohertrag: Fonds Finanz vor Jung, DMS & Cie. und Netfonds

Den Spitzenplatz in der Hitliste nach Rohertrag verteidigte die Fonds Finanz Maklerservice GmbH – mit zuletzt 56,3 Millionen Euro. Die Münchener informierten im Juli über die vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022. Demnach stiegen die Provisionserlöse um rund ein Achtel auf 250 Millionen Euro (Medienspiegel 20.7.2023).

An zweiter bis vierter Stelle rangieren in unveränderter Reihenfolge die Jung, DMS & Cie. AG (47,8 Millionen Euro), die Netfonds AG (33,6 Millionen Euro) und die 1:1 Assekuranzservice AG (17,7 Millionen Euro).

Dahinter folgen mit ebenfalls im zweistelligen Millionenbereich liegenden Roherträgen Fondsnet, die BCA AG und die Fondskonzept AG. Da Fondsnet wie oben beschrieben neu in der Hitliste steht, rutschten die beiden anderen Akteure jeweils eine Position nach unten.

Drei Akteure mit rückläufigen Roherträgen

Den Cash-Daten zufolge verzeichnete die Hälfte der 16 Teilnehmer steigende Roherträge. Die größten Zuwächse erzielten mit jeweils etwa einem Siebtel die KAB Maklerservice GmbH (auf untestierte 2,2 Millionen Euro) und Jung, DMS & Cie. Um ein Achtel legte die Verticus Finanzmanagement AG zu (auf 3,4 Millionen Euro) und um ein gutes Zehntel Fonds Finanz.

Während Fondskonzept wie im Vorjahr 12,0 Millionen Euro Rohertrag erzielte, fielen bei den sieben übrigen Teilnehmern die Werte niedriger aus als vor Jahresfrist. Die größten Einbußen standen für die Apella AG (minus 9,2 Prozent auf 6,9 Millionen Euro) und Finet (minus 6,5 Prozent auf 5,4 Millionen Euro) zu Buche.

Die Hitliste enthält neben den Angaben zum Rohertrag auch Daten zu Gesamtumsatz, Provisionserlösen, Gewinn vor Steuern, Eigenkapital und zur Anzahl der Makler mit Vertriebsvereinbarungen.