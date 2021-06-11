Dies sind die Maklerfavoriten in der Privathaftpflichtversicherung

28.11.2025 – Die Haftpflichtkasse und die VHV sind die Favoriten von Versicherungsmaklern, wenn es um die Vermittlung von Privathaftpflichtpolicen geht. Dahinter folgen laut den Asscompact Trends III/2025 die Helvetia und die Alte Leipziger. Dabei konnte die Haftpflichtkasse 27 Mal in Folge den Wettbewerber aus Hannover auf Distanz halten.

Selbst nach Ansicht der nicht gerade als Assekuranz-freundlich geltenden Verbraucherschützer gehört die Privathaftpflichtversicherung zu den wichtigsten Absicherungen überhaupt. Hintergrund ist § 823 BGB. Demnach ist jeder, der „vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt“, der Höhe nach unbegrenzt zu Schadenersatz verpflichtet.

Im Maklervertrieb zählen Privathaftpflicht-Policen schon seit Langem zu den absatzstärksten Produktgruppen. In den letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends landete die Privathaftpflicht auf dem Spitzenplatz (VersicherungsJournal 4.9.2025, 5.6.2025).

Zuletzt lief es für annähernd sieben von zehn Interviewten zuletzt „(sehr) gut“. Auf der anderen Seite votierte nicht einmal jeder 25. Vermittler mit „(sehr) schlecht“.

Privathaftpflicht hat große Bedeutung im freien Vertrieb

Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Basis ist jeweils eine Onlinebefragung zu diversen Vertriebsthemen von mehreren hundert Versicherungsmaklern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 303 Versicherungsmaklern angegeben.

Rund 87 Prozent der Befragten sind männlich und etwa 13 Prozent weiblich. Sie haben im Mittel 30,5 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 58,3 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit 68,5 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Über 40 Prozent planen sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

Durchgeführt wurde die Befragung im Juli 2025. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in etwa 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Haftpflichtkasse auf dem Spitzenplatz

In der Privathaftpflichtversicherung liegt die Haftpflichtkasse VVaG auf dem Spitzenrang. Die Roßdorfer konnten mehr als jede vierte der 315 Favoritennennungen auf sich vereinen. An zweiter Stelle folgt die VHV Allgemeine Versicherung AG mit einem Anteil von fast einem Fünftel.

Den Bronzerang sicherte sich die Helvetia Schweizerische Fünfzehntel vor der Alten Leipziger Versicherung AG. Für letztgenannten Anbieter votierte gut jeder zwanzigste Befragte.

Die Positionen fünf bis neun belegen mit Anteilen zwischen vier und drei Prozent die Axa Versicherung AG, die Baloise Sachversicherung AG Deutschland, die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV), die Adam Riese GmbH und die AIG Europe S.A.

Haftpflichtkasse seit vielen Quartalen in Führung

Auf den ersten beiden Plätzen sind schon seit vielen Jahren keine Veränderungen zu beobachten. Der Vorsprung der Haftpflichtkasse auf die VHV schwankte in den letzten 27 Studienauflagen zwischen rund vier und etwa 14 Prozentpunkten. Aktuell sind es acht Punkte.

Dabei erzielten die Roßdorfer zuletzt einen vergleichsweise hohen Zustimmungswert. Betrachtungszeitraum lag er nur elfmal höher. Die VHV, die in der Auflage III/2024 auf den Tiefstwert von nur einem guten Achtel abgestürzt war, schnitt nur dreimal in den letzten 15 Auflagen besser ab.

Axa auf dem Bronzerang

Die Axa, die seit der Studienauflage I/2019 19 Mal den (zumindest geteilten) Bronzerang erreicht hatte, erzielte ihren niedrigsten Zustimmungswert. Genau entgegengesetzt verhält es sich bei der Helvetia, die sich von sieben über fünf auf drei nach oben schob und zuletzt eines ihrer besten Ergebnisse schaffte.

Die Baloise, die in der Vergangenheit mit der Axa oft um die dritte Position gekämpft hatte, musste sich in der Auflage I/2024 aus den Top Vier verabschieden. In dieser ist die Alte Leipziger seit knapp zwei Jahren Dauergast.

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 167-seitige Berichtsband der Asscompact Trends III/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur Privathaftpflicht

Einer weiteren Asscompact-Untersuchung zufolge vermitteln Makler an die Haftpflichtkasse und die VHV auch das meiste Geschäft (11.7.2025). In der letzten Qualitätsumfrage der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. unter ihren seinerzeit fast 4.800 Partnermaklerbetrieben setzte sich die Haftpflichtkasse sowohl in der Neugeschäfts- als auch in der Qualitätswertung gegen die Wettbewerber durch (18.3.2025).

Viele der vorgenannten Unternehmen sind aus Kundensicht zudem deutlich überdurchschnittlich, was die Schadenregulierung betrifft. Dies hat eine Untersuchung der Servicevalue GmbH ergeben (28.1.2025). Eine weitere Analyse der Kölner Marktforscher zeigt, wer seine Klienten am fairsten behandelt (5.9.2025).