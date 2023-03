Dies sind die Maklerfavoriten im Fondspolicen-Geschäft

31.3.2023 – Die Canada Life, die LV 1871 und der Volkswohl Bund sind die „Experten-Favoriten“ und wurden mit einem Fondspolicen-Award ausgezeichnet. Dies hat eine Vermittlerbefragung im Rahmen des Wettbewerbs ergeben, der von Asscompact und dem Analysehaus F-fex ausgerichtet wurde.

Im Rahmen des erstmals ausgerichteten „Fondspolicen-Awards 2023“ haben das Analysehaus F-fex AG und die Zeitschrift Asscompact diverse Auszeichnungen vergeben. Dabei wurden unter anderem in den vier Kategorien Rendite, Fondsqualität, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit die jeweils drei besten Akteure prämiert (VersicherungsJournal 28.3.2023).

Zudem wurden die „Expertenfavoriten“ aus Sicht der unabhängigen Vermittler gekürt. Basis dafür war eine zwischen Dezember 2022 und Januar 2023 durchgeführte Onlinebefragung unter Vermittlern, die zum überwiegenden Teil als Versicherungsmakler tätig sind.

Rund 90 Prozent der Befragten sind männlich, gut zehn Prozent weiblich. Sie haben durchschnittlich 27 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 54,4 Jahren.

Grundlagen und Methodik der Studie

Die Befragten hatten die Produktgeber in acht, auf Basis einer Regressionsanalyse unterschiedlich gewichteten Leistungskriterien zu bewerten. Hierzu stand ihnen eine Skala von null bis einhundert zur Verfügung.

Zu den Bewertungspunkten gehörten unter anderem das Image, die finanzielle Stabilität, die Produktqualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere Aspekte waren die persönliche Vertriebsunterstützung, die Angebotsunterlagen, die Neugeschäftsabwicklung und die Courtageausgestaltung.

Für die Auswertung wurden die Durchschnitts-Bewertungen je Gesellschaft und Leistungskriterium mit dem entsprechenden Relevanzfaktor gewichtet und zu einer Gesamtbewertung aggregiert, wird in der Studiendokumentation zur Methodik mitgeteilt.

Die Aspekte mit der größten Relevanz waren dabei neben der Produktqualität auch das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Abwicklung im Neugeschäft. „Wenn die Bewertung der Produktqualität um eine Einheit verbessert werden kann, dann verbessert sich auch die Gesamtbewertung der Anbieter um 0,354 Einheiten“, heißt es zur Erläuterung für die Relevanz weiter.

WERBUNG

Spitzentrio dicht beieinander

Insgesamt am besten schnitten die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland und die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) mit jeweils 91 Punkten sowie die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. mit 90 Zählern ab.

Dabei schaffte es die Canada Life in sieben der acht Kriterien unter die Top-Drei-Gesellschaften. Nur in Sachen Neugeschäftsabwicklung reichte es mit zwei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter nur zum vierten Platz. Vier Mal wird das Unternehmen mit angelsächsischen Wurzeln an zweiter Stelle geführt. Bei der finanziellen Stabilität ließ es sogar alle Wettbewerber hinter sich.

Die LV 1871 kam bei der Produktqualität, der Neugeschäftsabwicklung und bei der Courtageausgestaltung am besten weg. Ihr schlechtestes Bereichsergebnis hatte die Gesellschaft mit Position fünf bei den Angebotsunterlagen.

Hier erzielte der Volkswohl Bund sein Topergebnis. Zudem schaffte der Anbieter zwei zweite (Abwicklung im Neugeschäft und Image) und drei dritte Plätze (Produktqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und Courtageausgestaltung). Nur für Position neun reichte es bezüglich der persönlichen Vertriebsunterstützung.

Helvetia, Swiss Life und WWK in der Verfolgerrolle

Knapp an der Top Drei vorbei schrammten die Helvetia Versicherungen, die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland und die WWK Lebensversicherung a.G. Sie teilen sich mit jeweils 89 Punkten den vierten Rang.

Die Stärken der Helvetia liegen aus Vermittlersicht in der Courtageausgestaltung, bei der es für die drittbeste Beurteilung reichte. In Sachen persönliche Vertriebsunterstützung und Angebotsunterlagen schaffte es der Anbieter allerdings mit vier Zählern Rückstand nur auf die jeweils siebte Position.

Die Swiss Life sammelte zwar zwei dritte Plätze (persönliche Vertriebsunterstützung und Angebotsunterlagen) ein. Sie gelangte aber bei der Neugeschäftsabwicklung lediglich auf den neunten und beim Preis-Leistungs-Verhältnis sogar nur auf den elften Rang.

Der WWK bescheinigten die Interviewten die zweitbeste Abwicklung im Neugeschäft und die drittbeste persönliche Vertriebsunterstützung. Lediglich elfte Positionen beim Preis-Leistungs-Verhältnis und beim Image verhindert jedoch eine bessere Platzierung in der Gesamtwertung.