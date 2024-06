Dies sind die Kundenlieblinge unter den Versicherern und Maklern

4.6.2024 – Welche Akteure sich im Netz zu den Kundenlieblingen zählen dürfen, haben Servicevalue und Deutschland Test in einer Untersuchung mittels Social Listening ermittelt. Branchensieger wurden die Huk24 (Direktversicherer), die LV 1871 (Versicherer), Aon (Versicherungsmakler), die Barmer (Krankenkassen) und Wüstenrot (Bausparkassen).

„Sowohl im Alltag als auch im Berufskontext neigen Kund:Innen, dazu, Produkte zu erwerben beziehungsweise Dienstleistungen einer Marke oder Herstellers in Anspruch zu nehmen, die sie kennen und mögen.

Durch eine hohe und gleichzeitig positive Markenbekanntheit wird ein hoher Markenwert erzielt, welcher wiederum dazu führt, dass Konsument:Innen dieser Marke treu bleiben“, heißt es im Berichtsband zu der jetzt veröffentlichten Studie „Kundenlieblinge 2024“.

Die Analyse wurde von der Servicevalue GmbH gemeinsam mit Deutschland Test, einer Marke der Focus-Money-Redaktions-GmbH, unter wissenschaftlicher Begleitung der IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH durchgeführt.

So ist die Studie angelegt

Folglich werde bei neu gekauften Produkten eher immer wieder zur gleichen Marke gegriffen. „Um neue Kund:innen zu finden und so langfristig als Unternehmen erfolgreich am Markt zu bleiben, ist eine positive Markenwahrnehmung in der Öffentlichkeit unentbehrlich“, so die Studienautoren.

Vor diesem Hintergrund wurde für die größten deutschen Unternehmen und Marken mittels eines Social Listenings eine Untersuchung zur Kundenbindung vorgenommen. Hierzu gehören den Angaben zufolge unter anderem die Themenfelder Preis, Qualität und Service. Diese Bereiche wurden konkretisiert durch definierte Schlagwörter, Text- und Satzkorpora.

Die drei vorgenannten Eventtypen gingen zu jeweils einem Neuntel in die Gesamtbewertung ein. Eine Gewichtung von jeweils einem Drittel hatte die Bewertung der eingesetzten Emojis sowie der gesetzten „Likes“.

Zweistufiges Webmonitoringverfahren

Methodisch griffen die Analysten auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück. In der ersten Stufe des Verfahrens, dem Crawling, wurden zwischen dem 1. April 2022 und dem 31. März 2024 mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht. Dies geschah in Verbindung mit den oben genannten Eventtypen.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen beziehungsweise für jede Marke wurde für jeden Eventtypen die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

Weitere Details zur Methodik

In die Punktwerte eines Unternehmens flossen die Tonalität und die Reichweite ein. Dazu wurde der Tonalitätssaldo errechnet als Differenz aus positiven und negativen Nennungen geteilt durch die Gesamtzahl der Nennungen.

Die Reichweite geht ein durch die Berechnung „der Differenz von positiven und negativen Fragmenten je Eventtyp. Diese Werte werden gewichtet und zu einem Gesamtreichweitenwert verrechnet“, heißt es in der Studiendokumentation (PDF, 814 KB). Genauso wurde auch mit den Emojis und den „Likes“ verfahren.

„Diese beiden Werte sind die Basis eines ersten Punktwertes. Danach werden die Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert. Das beste Unternehmen jeder Branche bildet mit 100 Punkten den Benchmark, die weiteren Wettbewerber werden branchenbezogen normiert“, so die Studienautoren. Eine Auszeichnung erhalten alle Testkandidaten mit einer überdurchschnittlichen Punktzahl.

Huk24 gewinnt bei den Direktversicherern

Angaben zur Anzahl der insgesamt ausgezeichneten Unternehmen unter den „gut 10.000 ausgewählten Marken und Unternehmen“ aus 176 Branchen machten die Studienautoren nicht. Unter den Branchen waren auch einige mit Versicherungsbezug.

Bei den Direktversicherern sicherte sich die Huk24 AG (mit normierten 100 Punkten) den Branchensieg. Eine Auszeichnung erhielten darüber hinaus die Verti Versicherung AG (94,7), die Cosmos Versicherungen (88,4), die Hannoversche Direktversicherung AG (81,6) und die Admiraldirekt.de GmbH (74,7).

Versicherer: LV 1871 vor Uelzener und Hansemerkur

Bei den Versicherern setzte sich die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) (100 Zähler) gegen die Uelzener Allgemeine Versicherungsgesellschaft a.G. (98,1) und die Hansemerkur Versicherungen (95,2) durch. Zu den ausgezeichneten Topakteuren gehören ferner unter anderem

Neun weitere Marktteilnehmer schnitten besser als der Branchenschnitt ab. Die Auflistung kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Die Sieger bei den Maklern, Krankenkassen und Bausparkassen

Bei den Versicherungsmaklern machte die Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH (normierte 100 Punkte) das Rennen. In die Bestenliste trugen sich ferner ein die Südvers-Gruppe (96,6) die Dittmeier Versicherungsmakler GmbH (92,4), die Martens & Prahl-Gruppe (89,2), die Unit Versicherungsmakler GmbH (88,6) sowie die Ecclesia-Gruppe (84,9).

Den Branchensieg bei den Krankenkassen schaffte die Barmer (100 Zähler). Auf dem Treppchen landeten auch die AOK Bayern – Die Gesundheitskasse (91,9) und die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen (90,7). Die Auflistung inklusive 13 weiterer überdurchschnittlicher Körperschaften kann hier eingesehen werden.

Im Segmenten Bausparkassen ließ die Wüstenrot Bausparkasse AG (normierte 100 Punkte) alle Wettbewerber hinter sich. Eine Auszeichnung erhielten auch die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (91,5), die BHW Bausparkasse AG (76,0) und die Debeka Bausparkasse AG (67,0).

Übersichten über alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.