Dies sind die Kundenfavoriten unter den Versicherern und Vermittlern

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Welche Versicherer, Vermittler und Finanzvertriebe aus Verbrauchersicht kompetent beraten, wurde in einer Umfrage ermittelt. Bei den Assekuranzen zeigen sich im Vergleich zum Vorjahr einige Positionswechsel. Und andere Branchen stehen deutlich höher in der Gunst der Kunden. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

24.7.2024 –

Wer in Sachen digitale Kundennähe seinen Job am besten macht, wurde in einer Verbraucherumfrage ermittelt. 16 Marktteilnehmer aus der Assekuranz schafften es unter die 200 Besten der fast 2.100 Testkandidaten. Welche Akteure in den sieben Versicherungskategorien den Branchensieg holten. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...