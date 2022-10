Die zehn stärksten Versicherermarken 2022

12.10.2022 – Die Marktforscher von Splendid Research haben wieder ein Ranking der stärksten Vertreter im deutschen Versicherungsmarkt erstellt. Auf den drei ersten Plätzen liegen die Allianz, die Huk-Coburg und die Ergo.

Welche Versicherungsmarken in Deutschland 2022 die bekanntesten und beliebtesten sind, haben die Marktforscher der Splendid Research GmbH untersucht. Die Ergebnisse der Umfrage spiegeln dabei nicht unbedingt die Größe und Marktanteile der im Ranking vertretenen Unternehmen wider.

Zum Studiendesign

In einer Onlineumfrage auf dem unternehmenseigenen Portal Befragmich.de konnten Verbraucher verschiedene Gesellschaften bewerten. Im ersten Schritt wurden die 17 bekanntesten Marken Deutschlands mit Hilfe der gestützten Bekanntheit ermittelt.

In der zweiten Welle wurde bei diesen Marken der Durchlauf eines Markentrichters (ein Instrument, mit dem der Status einer Marke bei einer Zielgruppe gemessen wird) evaluiert. Anschließend beurteilten die Befragten das Image von zwei bis drei ihnen gestützt bekannten Marken.

1.002 Teilnehmer beantworteten die Fragen zu den Versicherern. Den Erhebungszeitraum geben die Marktforscher mit 12. bis 20. September an. Zur Ermittlung des Images sollten die Endkunden verschiedene Fragen zur Bekanntheit der Marken, Abschlusswilligkeit und Weiterempfehlungs-Bereitschaft beantworten.

So kam der „Brand Index“ für die einzelnen Unternehmen zustande. Daraus erstellten die Marktforscher ein Ranking der zehn bekanntesten Versicherer 2022 in Deutschland. Weitere Angaben zur Methodik und Bezugsmöglichkeiten der Studie stellt Splendid Research auf der Webseite zur Verfügung.

Auf dem Siegerpodest stehen Allianz, Huk-Coburg und Ergo

Der Versicherer mit der stärksten Marke in Deutschland ist, wenig überraschend, Branchenprimus Allianz mit einem Brand-Index von 55,0, gefolgt von der Huk-Coburg (52,2). Mit einigem Abstand folgt auf dem dritten Platz die Ergo (45,4).

Der Munich-Re-Tochter dicht auf den Fersen ist die Axa (45,2). Auf den fünften Platz, hinter die Schwergewichte schaffte es mit der DEVK (44,7) ein mittelständischer Marktteilnehmer.

Das untere Mittelfeld belegen die Marken R+V (41,4), die Arag (40,4) und die Generali (40,3). Auf den Plätzen neun und zehn folgen im Ranking die Gothaer und die Signal Iduna.

Deutscher Markenpreis zeichnete R+V aus

Zu einer starken Marke gehört auch entsprechendes Marketing. Der deutsche Markenpreis „German Brand Award 2022“ ging in diesem Jahr an vier Versicherer. Abgeräumt haben vor allem die R+V Versicherungen. Sie holten Auszeichnungen in vier Kategorien und erhielten für ihre aktuelle Kampagne den Titel „Corporate Brand of the Year“.

Neben der Kampagne aus Wiesbaden würdigte die Jury auch Marketingaktionen der Barmenia Versicherungen, der Versicherungsgruppe die Bayerische, des Ergo-Konzerns und der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) (VersicherungsJournal 10.6.2022).