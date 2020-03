Die wichtigsten Vertriebswege im bAV-Geschäft

5.3.2020 – Über unabhängige Vermittler kam 2018 in der betrieblichen Altersversorgung das meiste APE-Neugeschäft in die Bücher der Lebensversicherer. Einfirmenvertreter landen wegen der nicht so hohen Bedeutung bei den laufenden Beiträgen für ein Jahr nur an zweiter Stelle. Für den Bankenvertrieb reichte es trotz exponierter Stellung im Einmalbeitragsgeschäft nur zur dritten Position. Dies zeigen jüngst von Willis Towers Watson veröffentlichte Daten.

Die Ausschließlichkeit war 2018 mit einem Anteil von annähernd einem Drittel der wichtigste Vertriebskanal im APE-Neugeschäft der Lebensversicherer. Dahinter folgten mit knapp über beziehungsweise unter 30 Prozent die unabhängigen Vermittler und die Banken.

Dies hat die mittlerweile 20. Auflage der Vertriebswege-Studie für die Lebensversicherung ergeben. Diese hatte das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson Mitte Dezember vorgestellt (VersicherungsJournal 18.12.2019).

Unabhängige Vermittler in der bAV an der Spitze

Am Mittwoch hat das Beratungsunternehmen weitere Detaildaten zur Verteilung des Neuzugangs in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) auf die einzelnen Vertriebswege publiziert.

Diese Produktgruppe rangiert hinter der mit einem Anteil von fast zwei Dritteln dominierenden privaten Altersvorsorge (pAV) an zweiter Stelle. Ein gutes Fünftel des APE-Neuzugangs spült das Betriebsrentengeschäft in die Bücher der Lebensversicherer (31.1.2020).

Anders als in der pAV (31.1.2020) hat in der bAV allerdings nicht der Bankenvertrieb die Nase vorn. Dieser Absatzkanal landet mit einem Anteil von etwa einem Sechstel relativ abgeschlagen auf dem dritten Rang. Mehr als doppelt so viel Neugeschäft kommt über die Ausschließlichkeit, die an zweiter Stelle platziert ist.

Spitzenreiter sind Makler und Mehrfachvertreter mit einem Anteil von 40 Prozent. Während das Segment „Übrige Vertriebswege“ immerhin einen Anteil von etwa einem Zwölftel erreicht, spielt der Direktvertrieb so gut wie keine Rolle. Die gleiche Reihenfolge auf den ersten drei Plätzen hatte sich auch zwei Jahre zuvor gezeigt (17.4.2018).

Unterschiede zwischen laufenden und Einmalbeiträgen

Im Einmalbeitragsgeschäft haben die Geldinstitute wie in der privaten auch in betrieblichen Altersvorsorge einen deutlich höheren Stellenwert. In der bAV kommt dieser Vertriebskanal mit über einem Drittel auf einen mehr als doppelt so hohen Anteil wie die Einfirmenvertreter (ein Siebtel).

Diese liegen hinter der Kategorie „Übrige“ (Anteil fast ein Fünftel) sogar nur an vierter Stelle. Die Makler und Mehrfachvertreter belegen mit einem vergleichsweise nur kleinen Vorsprung von fünf Prozentpunkten auf die Banken die Spitzenposition.

Gemessen am laufenden Beitrag für ein Jahr landen die Kreditinstitute allerdings mit circa einem Siebtel Anteil, wie in dieser Produktgruppe insgesamt, nur auf dem Bronzerang. Hier liegen die unabhängigen Vermittler nur knapp in Führung vor der Ausschließlichkeit.

Laut Willis Towers Watson haben die Einmalbeiträge im Betriebsrentengeschäft mit einem Neuntel nur ein geringes Gewicht. In der privaten Altersvorsorge machen sie über die Hälfte des APE-Neuzugangs aus.

Vertriebswegestatistik des GDV

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlicht ebenfalls alljährlich eine Vertriebswegestatistik. Hier lagen im Betrachtungsjahr 2018 nach APE im Gesamtmarkt die Einfirmenvertreter vor den Geldhäusern sowie den Maklern und Mehrfachvertretern.

Nach vermittelter Beitragssumme rangieren die unabhängigen Vermittler klar vor den Banken (16.8.2019). Detaildaten zu einzelnen Produktgruppen veröffentlicht der Verband nicht.

Die Differenzen zwischen den beiden Vertriebswege-Analysen resultieren unter anderem aus unterschiedlichen Definitionen des Bankenvertriebs. Während bei Willis Towers Watson der Ort entscheidend ist und alle Abschlüsse in Bankfilialen berücksichtigt werden, differenziert der Versichererverband danach, wer den Kunden berät – Bankangestellter oder Versicherungsvermittler.