Die wichtigsten Sparmotive der Deutschen

4.12.2024 – Die Altersvorsorge bleibt das mit Abstand wichtigste Sparmotiv der deutschen Verbraucher. Das zeigt die Herbstumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen. An zweiter Stelle liegt der (aufgeschobene) Konsum mit deutlich zunehmendem Vorsprung vor dem Wohneigentum. Letzteres erlebte einen regelrechten Einbruch. Die Kapitalanlage hatte nach dem 13-Jahres-Hoch bei der Frühjahresumfrage einen weiteren, wenn auch nur noch leichten Rückgang zu verkraften.

Das zweckgerichtete Sparen genießt unter den Bundesbürgern einen erneut gestiegenen Stellenwert. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen, am Dienstag veröffentlichten Herbstumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen e.V.

Für die dreimal jährlich durchgeführte Untersuchung zum Sparverhalten lässt der Verband das Marktforschungsinstitut Kantar GmbH jeweils 2.006 Bundesbürger ab 14 Jahren befragen. Die aktuelle Umfrage wurde im Juni durchgeführt.

Sparquote bleibt auf niedrigem Niveau

Der Anteil des zweckgerichteten Sparens ist von mehrmals um die 40 Prozent (VersicherungsJournal 18.7.2023, 7.11.2023) auf zuletzt 47 Prozent gestiegen. Das entspricht nach Verbandsangaben wieder dem Niveau von kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Der historische Tiefstwert wurde in der Sommerumfrage vor zwei Jahren mit deutlich unter 40 Prozent erreicht (13.7.2022).

Den Angaben zufolge ist die Sparquote bei den jungen Erwachsenen am stärksten und in der Altersgruppe ab 60 Jahren am schwächsten ausgeprägt. Frauen sparen relativ gesehen etwas häufiger als Männer.

Altersvorsorge an der Spitze der Sparmotive

An erster Stelle liegt weiterhin das Sparmotiv „Altersvorsorge“, das aktuell auf einen Zustimmungswert von knapp 56 Prozent kommt. Das ist jeweils etwas weniger als in der Sommer- (25.7.2024) und der Frühjahrsumfrage (7.5.2024).

Erneut am zweitwichtigsten ist den Befragten das Sparen für größere Anschaffungen. Dies liegt mit knapp 45 Prozent exakt auf dem Niveau der vorangegangenen Umfragegesunkenem, aber immer noch vier Prozentpunkte über dem Umfragewert aus dem letzten Herbst.

Wohneigentum mit riesigem Verlust

Das Sparmotiv „Erwerb/Renovierung von Wohneigentum“ findet sich zwar weiterhin an dritter Position wieder. Allerdings wurden mit nicht einmal mehr 33 Prozent die Werte der Frühjahrs- und Herbstumfrage um mehr als zehn Prozentpunkte verfehlt.

Dies kommentiert Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Privaten Bausparkassen, wie folgt: „Hohe Preise für Bestandsimmobilien und Neubauten sowie gestiegene Zinsen machen den Kauf für viele unerreichbar. Die Diskussionen über das Heizungsgesetz und die Grundsteuer verstärken diese Verunsicherung.

Der Auftrag an die Bundesregierung lautet: Verlässlichkeit in den Rahmenbedingungen für die Ansparförderung. Die meisten Menschen wollen in den eigenen vier Wänden leben, für sie ist es die beliebteste Form der Altersvorsorge. Der Auftrag an die neue Bundesregierung, egal welcher Couleur, lautet daher: Verlässlichkeit in den Rahmenbedingungen, bei der Ansparförderung und bei den Klimapfaden.“

Kapitalanlage stabilisiert sich

An vierter Stelle folgt mit nur noch minimalen Verlusten die Kapitalanlage, die sich nach einem rasanten Absturz nach zuvor fast kometenhaftem Aufstieg bei 32 Prozent stabilisierte. Der Anteil des Sparmotives „Notgroschen“ hat sich auf einen neuen Höchstwert von fast zehn Prozent in wenigen Monaten fast verdoppelt.

Nur eine untergeordnete Rolle kommt dem Anlass „Ausbildung der Kinder“ zu. Diese wurden nur von rund jedem 33. Interviewten genannt. Mehrfachnennungen waren möglich.

Sparmotive im Langfristvergleich

Im Langfristvergleich bedeutet der aktuelle Zustimmungswert für das Motiv Altersvorsorge einen Platz im Mittelfeld. In den vergangenen 30 Auflagen fiel der Wert 15 Mal höher und 14 Mal niedriger aus. Der absolute Höchstwert lag um etwa zwölf Prozentpunkte höher (21.11.2013). Der Tiefststand (unter 50 Prozent) wurde in der Sommerumfrage vor drei Jahren erreicht (8.7.2021).

Ganz anders sieht es beim (aufgeschobenen) Konsum aus. Nur dreimal in den letzten 29 Auflagen der Untersuchung fiel der Wert niedriger aus. Der Tiefstwert wurde in der letzten Herbstumfrage erreicht. Der Höchstwert aus der Sommerumfrage vor zehn Jahren (10.7.2014) ist 20 Prozentpunkte entfernt.

Wohneigentum schneidet so schlecht ab wie selten zuvor

Der Zustimmungswert für das Wohneigentum ist im gehobenen Mittelfeld anzusiedeln. Seit Anfang 2015 lag er nur einmal auf niedrigerem. Der Tiefststand von unter 30 Prozent wurde in der Sommerumfrage vor fünf Jahren (25.7.2019) erreicht. Der absolute Höchststand aus der Herbstumfrage vor zehn Jahren lag um etwa 22 Prozentpunkte höher (2.12.2014) als aktuell.

Die Kapitalanlage, die in der Frühjahrsumfrage mit über 40 Prozent ihr bestes Ergebnis seit 2008 erzielt hatte, verlor zwar zum zweiten Mal in Folge. Allerdings fiel der Zustimmungswert in den zurückliegenden 30 Auflagen nur vier Mal höher.

Der Tiefststand war mit unter 24 Prozent in der Herbstumfrage vor sieben Jahren zu beobachten (17.11.2017).