Die wichtigsten Einkommensquellen im Alter

22.1.2025 – Der Traum vom entspannten Leben als Ruheständler oder Senior-Weltenbummler droht schnell zu platzen: Insbesondere Frauen, Singles und Menschen in den neuen Bundesländern sehen ihre finanziellen Möglichkeiten im Alter kritisch. Sie erwarten laut einer Umfrage die stärksten Einschränkungen und bangen um ihre Zukunftspläne. Viele Verbraucher unterschätzen nämlich, wie wichtig eine frühzeitige Altersvorsorge ist.

Weil das Geld im Alter nicht reichen dürfte, schrauben viele Deutsche im erwerbsfähigen Alter ihre Träume für das spätere Rentnerleben zurück. Das zeigt eine aktuell veröffentlichte Studie der Barmeniagothaer Versicherungen, für die im Oktober vorigen Jahres rund 1.000 Menschen im Alter zwischen 30 und 65 Jahren befragt wurden. Demnach ist fast jedem zweiten Teilnehmer bewusst, dass er seine Wünsche aus finanziellen Gründen einschränken oder sogar ganz streichen muss.

Das sind die größten Träume für den Ruhestand

Von ihrem Leben im Alter haben die Befragten in der Regel klare Vorstellungen: 65 Prozent wünschen sich, mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Mit 64 Prozent geben fast ebenso viele zudem an, die Welt bereisen zu wollen.

Die Zeit im Ruhestand entspannt genießen und/oder ihren Hobbys frönen, möchten 51 beziehungsweise 37 Prozent. Es folgen die Pläne, ein Ehrenamt zu übernehmen (24 Prozent), Kulturevents zu besuchen (20) und sich weiterzubilden (7).

Doch mancher dieser Träume könnte platzen wie eine Seifenblase: „Viele planen kostspielige Vorhaben wie Reisen oder besondere Projekte“, kommentiert Alina vom Bruck, Vorständin der Gothaer Lebensversicherung AG.

Finanzielle Sorgen dämpfen Pläne fürs Rentnerleben

Dieser Appell richtet sich insbesondere an Jüngere, die hinsichtlich ihrer zukünftigen Finanzen mehrheitlich im Nebel stochern. 54 Prozent der 30- bis 39-Jährigen unter den im Oktober befragten Erwachsenen konnten nicht abschätzen, wie hoch ihr monatliches Einkommen im Alter sein wird. Ob die inzwischen für bestimmte Vorsorgeeinrichtungen verpflichtende Anbindung an die Digitale Rentenübersicht (5.11.2024) daran viel geändert hat, ist unwahrscheinlich.

Bei den zeitlich rentennäheren 50- bis 65-Jährigen haben zwar nur noch 26 Prozent der Befragten keine genaue Vorstellung von der Höhe ihrer monatlichen Einkünfte, wenn sie in Rente beziehungsweise Pension gegangen sind. Doch insgesamt sind es 39 Prozent aller Teilnehmer der Umfrage, die im sprichwörtlichen Blindflug in Richtung Ruhestand unterwegs sind. Das ist nach Ansicht der Kölner Studienautoren ein „alarmierendes Ergebnis“.

Einkünfte als Rentner beziehungsweise Pensionär

Etwa ebenso viele Befragte (38 Prozent) geben an, dass ihr Einkommen im Alter (eher) nicht ausreichen wird, um ihre Wünsche finanziell in Erfüllung gehen zu lassen. Einen eher trüben Blick auf die eigene finanzielle Zukunft haben mit einem durchschnittlichen Anteil von 44 Prozent deutlich mehr Frauen als Männer (32 Prozent).

Auch Alleinlebende teilen diese Einschätzung mit einer Quote von 47 Prozent öfter als Menschen aus Haushalten mit mindestens vier Personen (37 Prozent). Ebenso zeigten sich Befragte aus Ostdeutschland mit durchschnittlich 49 Prozent sehr viel besorgter als die Umfrageteilnehmer aus den alten Bundesländern (37 Prozent).

Die Hälfte aller von finanziellen Zukunftssorgen Betroffenen will nach eigenen Angaben bei den eigenen Ausgaben sparen, um spätere Engpässe zu vermeiden. Und während ein Drittel bereit ist, über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus zu arbeiten, will ein Fünftel staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen. Jeweils fünf Prozent verlassen sich auf Finanzspritzen ihrer Familienmitglieder oder haben andere Pläne.

44 Prozent der Befragten sind hingegen bereit, ihre Zukunftspläne anzupassen oder ihre Wünsche ganz aufzugeben.

So sorgen die Befragten fürs Alter vor

Während die sich abzeichnende Rentenlücke für 15 Prozent der Befragten ein ungelöstes Problem bleibt, haben 29 Prozent einen konkreten Plan. Da die gesetzliche Rente allein für sie nicht reichen dürfte, schaffen sie sich durch mehr private Altersvorsorge zusätzlichen finanziellen Spielraum. Besonders beliebt sind hierbei Immobilien, in die 36 Prozent der Befragten investieren. Es folgen Fonds mit 34 Prozent und Lebensversicherungen (33 Prozent).

Die Wahl der Vorsorgeprodukte unterscheidet sich stark nach Geschlecht und Einkommen. Männer bevorzugen häufiger risikoreichere Anlagen wie Aktien (31 Prozent, Frauen: 17 Prozent). Die Teilnehmerinnen setzen dagegen tendenziell eher auf risikoärmere Finanzprodukte wie Sparkonten und Sparbücher (19 Prozent, Männer: 16 Prozent) oder Bausparverträge (13 Prozent, Männer: 11 Prozent).

Auch das Haushaltsnettoeinkommen spielt eine zentrale Rolle. Befragte mit höheren Einkommen investieren häufiger in ertragreiche Anlageformen wie Immobilien, Fonds und Aktien. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass Familien mit Kindern verstärkt auf Lebensversicherungen setzen, um sich für die Zukunft abzusichern.