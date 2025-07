Die wertvollsten Versicherermarken Europas

15.7.2025 – Die Allianz Group kletterte im Ranking „Brand Finance Europe 500 2025“ von der vierten auf die dritte Position und zog wieder an Shell vorbei. In Führung liegt die Deutsche Telekom vor Mercedes Benz. Dennoch verteidigte die Allianz Group den Spitzenplatz als wertvollste Versicherermarke Europas – vor der neu in die Rangliste eingestiegenen Marke Allianz Deutschland, der Axa und der Generali.

Die Allianz Group ist mit 44,65 Milliarden Euro die drittwertvollste Marke Europas. Das ist das Ergebnis des aktuellen Rankings „Brand Finance Europe 500 2025“. Dieses hat das britische Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen Brand Finance plc Mitte Juli veröffentlicht.

Den Markenwert berechnet das Unternehmen nach der Höhe der Lizenzgebühren, die ein Unternehmen zu bezahlen hätte, wenn es die Marke noch nicht in Besitz haben würde.

Allianz holt sich Platz drei zurück

Besser als die Allianz Group schnitten nur die Marken Deutsche Telekom mit 76,51 Milliarden Euro sowie Mercedes-Benz mit 47,56 Milliarden Euro ab. Sie führen wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 20.9.2024) das Ranking an.

An vierter Stelle liegt die Marke Shell mit 40,73 Milliarden Euro. Da ihr Markenwert um 13,2 Prozent nachgab und die Allianz um zwei Prozent zulegte, konnte Letztere wieder an Shell vorbeiziehen und gehört wie vor zwei Jahren wieder zur Top Drei (28.9.2023).

Auf den Positionen fünf und sechs folgen in umgekehrter Reihenfolge zum Vorjahr die beiden deutschen Marken BMW (minus 0,4 Prozent auf 38,12 Milliarden Euro) und Porsche (minus 8,3 Prozent auf 36,9 Milliarden Euro).

Weitere Branchenteilnehmer mit hohen Markenwerten

Unter die Top 300 schafften es insgesamt 22 Versicherermarken. Jeweils fünf von ihnen sind in Deutschland und Großbritannien beheimatet, je drei in Italien und in der Schweiz, jeweils zwei in Frankreich und in den Niederlanden sowie jeweils eine in Polen und Spanien.

Da ab Position elf keine Markenwerte mehr veröffentlicht werden, sind im Folgenden nur die Platzierungen (im Vorjahresvergleich) aufgeführt. Zu den aufgelisteten Versicherermarken in der Top 300 gehören neben der Allianz Group auch