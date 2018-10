Die Versicherermarken des Jahres

30.10.2018

Die Yougov Deutschland AG hat für das Handelsblatt erneut Deutschlands „Marken des Jahres“ gekürt. In diesem Jahr gab es 36 Kategorien, darunter auch „Versicherungen“. Hier konnte der Spitzenreiter aus dem Vorjahr, die Huk-Coburg Gruppe (VersicherungsJournal 30.10.2017), den ersten Platz verteidigen – mit erneut über 30 Punkten. Auf den Rängen zwei bis vier folgen die ADAC Versicherungen vor den DEVK Versicherungen sowie den VHV Versicherungen. Die drei vorgenannten Marken verbesserten sich um jeweils eine Position. Neu in die Top Fünf eingezogen sind aktuell die Debeka Versicherungen, die bereits vor zwei Jahren zur Spitzengruppe gehört haben (VersicherungsJournal 4.11.2016). Aus dieser herausgefallen ist aktuell die Huk24.

WERBUNG

Die Untersuchung basiert auf über 900.000 Online-Interviews. Diese hat das Datenanalyse-Unternehmen zwischen Anfang September 2017 und Ende August 2018 unter erwachsenen Bundesbürgern für den Markenperformance-Tracker „Yougov BrandIndex“ durchgeführt. Der Index-Wert oder Punktwert einer Marke steht für deren mittleres Abschneiden unter Markenkennern gemessen an den Bewertungsdimensionen allgemeiner Eindruck, Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungs-Bereitschaft und Arbeitgeberimage.

„Positive und negative Verbraucherbewertungen auf den einzelnen Bewertungsdimensionen werden vorab miteinander saldiert. Der für das Ranking genutzte Index-Wert bildet so den mittleren Anteil an Netto-Promotoren unter allen Kennern einer Marke ab“, teilt das Datenanalyse-Unternehmen zur Methodik mit. Um in die Rangliste aufgenommen zu werden, muss eine Marke bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Hierzu gehört unter anderem, dass sie eine gestützte Bekanntheit von mindestens 20 Prozent aufweist. Dieses Kriterium erfüllten insgesamt 28 Versicherermarken.