Die Versicherer und Vertriebe mit der höchsten Kundenverbundenheit

29.11.2021 – Die höchste Kundenverbundenheit weisen laut einer Untersuchung von Servicevalue MRH Trowe (Kategorie Versicherungsmakler), MLP (Finanzvertriebe), Cosmosdirekt (Direktversicherer), die Huk-Coburg (Versicherer – Exklusiv) und die Allianz (Versicherer – Multikanal) auf. Im Branchenvergleich landen die Versicherer und Vertriebe allerdings bis auf die Direktversicherer nur am unteren Ende der Rangliste.

Die Servicevalue GmbH hat in den vergangenen Wochen im Auftrag der Süddeutschen Zeitung (SZ) eine Untersuchung zur Kundenverbundenheit durchgeführt. Bewertet wurden in einer Onlinebefragung 1.070 Unternehmen aus 80 Branchen. Die Gesamtzahl der Verbraucherurteile wird mit rund 400.000 angegeben.

Zu den Interviews wurden sogenannten Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Pro Firma wurden mindestens 100 Kundenstimmen eingeholt, heißt es weiter.

Zur Begrifflichkeit „Kundenverbundenheit“

Die Studienautoren erläutern zum Hintergrund und zur Begrifflichkeit: „Hinsichtlich der Kundenbindung (Kundentreue) spricht man von Gebundenheit und von Verbundenheit. Während die Kundengebundenheit dem Kunden quasi vorschreibt, wie lange er an das Unternehmen (Anbieter) beispielsweise aufgrund von Wechselhindernissen oder Alternativmangel gebunden ist, beruht die Verbundenheit auf Freiwilligkeit.

Mit ihr einher gehen oftmals positive Gefühle oder Erlebnisse, Vertrauen auf Basis von Erfahrungen sowie wahrgenommene Attraktivität (zum Beispiel Image und Werteorientierung des Unternehmens).“

So wurde bewertet

Die konkrete Fragestellung lautet: „Wie stark ist Ihre freiwillige Verbundenheit mit den folgenden Unternehmen, bei denen Sie innerhalb der letzten zwölf Monate Kunde waren oder sind? Die Branchenzugehörigkeit der Unternehmen ist in Klammern […] dargestellt.“

Insgesamt standen fünf Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, die von „sehr stark ausgeprägte Verbundenheit“ (1) über „weniger stark ausgeprägte Verbundenheit“ (3) bis zu „keine Verbundenheit“ (5) reichten

Für die Auswertung haben die Studienautoren den ungewichteten Mittelwert der abgegebenen Stimmen auf dieser „fünfstufigen, linksschiefen und voll verbalisierten Zustimmungs-Skala je Anbieter berechnet. Anhand der Mittelwerte der Unternehmen/Anbieter wird ein Ranking über alle untersuchten Unternehmen/Anbieter innerhalb der Branchen erstellt“.

Basierend auf der Gesamtwertung erhielten alle Unternehmen mit einem höheren Wert als dem Branchenmittelwert die Auszeichnung „hohe Verbundenheit“. Wer über dem Mittelwert dieser Gruppe liegt, wurde mit dem Prädikat „sehr hohe Verbundenheit“ gekennzeichnet. Die Gesellschaft mit dem höchsten Eigenwert einer Branche bekam die Auszeichnung „höchste Verbundenheit“.

Versicherer und Finanzvertriebe weit abgeschlagen

Am besten schnitten die Segmente „Apotheken – Kooperationen“ und „Lebensmitteldiscounter“ mit Mittelwerten von um die 3,4 ab. Dahinter folgen die Lebensmittel-Einzelhändler mit einem Branchenmittelwert von 3,5.

Von solchen Werten können die Vertreter aus der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche nur träumen. Relativ am besten schnitten hier die Versicherungsmakler ab, die sich mit einem Wert von 3,84 so gerade eben in der Top 30 platzieren konnten.

Die Versicherer mit Exklusivvertrieb belegen Position 51 mit einem Mittelwert von 3,9. Auf den Rängen 75 bis 77 liegen Versicherer mit Multikanalvertrieb, Direktversicherer und Finanzvertriebe mit Werten von um die 4,1. Noch schlechter schnitten nur die regionalen Krankenkassen sowie die regionalen und bundesweiten Energieversorger ab.

Die Besten unter den Maklern und Vertrieben

Über das Gesamtranking hinaus wurden auch Einzelrankings je Branche erstellt. Werte werden hierbei jedoch nur für den jeweiligen Spitzenreiter sowie für diejenigen Unternehmen ausgewiesen, die über dem jeweiligen Branchenmittelwert lagen.

Sieger in der Kategorie Versicherungsmakler wurde die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) mit einem Wert von 3,70. Dahinter folgen mit jeweils „sehr hoher Verbundenheit“ die Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler AG (3,73), die FG Finanz-Service AG (3,76) sowie die Bonnkapital Versicherungsmakler und Immobilien GmbH und die Hensel & Ullrich Versicherungsmakler GmbH & Co. KG (jeweils 3,78).

Bei den Finanzvertrieben schnitt die die MLP SE am besten ab (3,96). Den Silberrang sicherte sich die Postbank Finanzberatung AG (3,99) vor der Formaxx AG (4,00). Knapp dahinter folgen mit ebenfalls „sehr hoher Verbundenheit“ die Compexx Finanz AG und die Tecis Finanzdienstleistungen AG.

Die Spitzenreiter bei den Versicherern

Bei den Versicherern mit Exklusivvertrieb setzten sich die Huk-Coburg Versicherungen (3,74) gegen die ADAC Versicherungen (3,75) und die SV Sparkassen-Versicherungen (3,77) durch. In der Wertung der Direktversicherer siegten die Cosmos Versicherungen (3,81) vor der Huk24 AG (3,83).

Bei den Versicherern mit Multikanalvertrieb gewannen die Allianz Versicherungen (3,82). Dahinter folgen mit Werten von jeweils um die 3,9 die Ergo Versicherungen, die WWK Versicherungen, die R+V Versicherungen sowie die HDI Versicherungen.

Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.