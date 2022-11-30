Die Versicherer und Vertriebe mit der besten Kundenbetreuung

10.11.2025 – Unter den Direktversicherern bietet die Cosmos aus Sicht der Verbraucher die beste Kundenbetreuung. Bei den Versicherern mit Exklusivvertrieb siegte die Debeka, bei den Versicherern mit Multikanalvertrieb die Barmenia und bei den Finanzvertrieben die MLP. Dies zeigt eine Umfrage von Servicevalue für das SZ Institut.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit dem SZ Institut der Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH erstmals untersucht, von welchen Unternehmen sich Kunden am besten betreut fühlen.

Basis der Untersuchung ist eine Onlinebefragung, zu der sogenannte Panelisten eingeladen wurden und eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Sie konnten diejenigen davon bewerten, mit denen sie in den vergangenen 24 Monaten in Kontakt standen. Pro Testkandidat wurden mindestens 120 Bewertungsstimmen eingeholt.

Hintergründe zur Methodik der Verbraucherbefragung

Kundenbetreuung wurde dabei explizit definiert als jegliche Art der direkten Interaktion mit Kunden. Weiter wurde den Panelisten erläutert, dass dazu etwa die erste Beratung, die Kaufabwicklung, die Unterstützung bei Problemen und das Abwickeln von Beschwerden zählten.

Die konkrete Fragestellung lautete: „Wie beurteilen Sie insgesamt die Kundenbetreuung von [Unternehmen XY]? Bitte geben Sie Ihr Urteil auf der Basis Ihrer Erfahrungen ab, die Sie (als Interessent oder Kunde) in den letzten 24 Monaten mit den jeweiligen Unternehmen gemacht haben.“

Insgesamt standen fünf Antwortoptionen zur Auswahl: Diese reichten von „ausgezeichnet“ (1) über „sehr gut“ (2), „gut“ (3) und „mittelmäßig“ (4) bis hin zu „schlecht“ (5).

Aus den Antworten wurden die ungewichteten Mittelwerte gebildet, anhand derer Branchenrankings erstellt wurden. Wer besser als der Gesamtmittelwert seines Wirtschaftszweigs abschnitt, erhielt die Auszeichnung „gut“. Wer besser als der Durchschnitt der „guten“ Gruppe bewertet wurde, bekam ein „sehr gut“. Für den Branchensieger gab es das Prädikat „Platz 1“.

MLP siegt bei den Finanzvertrieben

Über alle 676 Unternehmen aus 37 Branchen schnitt mit einem Mittelwert von 2,25 der Möbelhändler Segmüller am besten ab. Jeweils knapp geschlagen geben mussten sich die Kaufmännische Krankenkasse – KKH (Rubrik überregionale Krankenkassen; 2,26) und die Drogerie Rossmann (2,27).

Die besten Teilnehmer aus der Assekuranz liegen nicht weit dahinter (2,31). Dies sind die MLP SE und die Cosmos Versicherungen. Erstere gewann damit in der Kategorie Finanzvertriebe, Letztere im Segment Direktversicherer (Auszeichnung: jeweils „Platz 1“).

„Sehr gute" Finanzvertriebe sind die

Sieben weitere Marktteilnehmer erhielten die Auszeichnung „gut“. Das vollständige Branchenranking inklusive elf nicht überdurchschnittlich bewerteter Anbieter ist hier zu finden.

Cosmos führt bei den Direktversicherern

Bei den Direktversicherern bilden die Verti Versicherung AG, die Allianz Direct Versicherungs-AG und die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) hinter der Cosmos die „sehr gute“ Verfolgergruppe.

„Gut“ schnitten die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt), die Huk24 AG, die Adam Riese GmbH und die DFV Deutsche Familienversicherung AG ab. Die Rangliste mit sieben weiteren, nicht überdurchschnittlichen Testkandidaten kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Debeka siegt bei den Versicherern mit Exklusivvertrieb

Sieger in der Kategorie „Versicherer – Exklusivvertrieb“ wurden die Debeka Versicherungen (Mittelwert: 2,44; Auszeichnung „Platz 1“). Das Prädikat „sehr gut“ erhielten die Provinzial Versicherungen (2,45) und die Huk-Coburg Versicherungen (2,48). Ein „gut“ bekamen die Versicherungskammer Bayern (VKB; 2,54) und die LVM Versicherungen (2,57).

Nicht überdurchschnittlich bewertet wurden die Baloise Versicherungen, die DEVK Versicherungen, die VGH Versicherungen und die WGV Versicherungen.

Barmenia führt die Multikanalversicherern an

Bei den Multikanalversicherern gewannen die Barmenia Versicherungen mit einem Mittelwert von 2,37 (Auszeichnung: „Platz 1“). Das „sehr gute“ Verfolgertrio besteht aus den ADAC Versicherungen (2,39), den WWK Versicherungen (2,43) und den Allianz Versicherungen (2,44).

Mit „gut" bedacht wurden die

Alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden. Dort kann auch der Studiensteckbrief heruntergeladen werden.