Die Versicherer und Vertriebe mit den zufriedensten Kunden

25.2.2022 – In einer Untersuchung von Servicevalue zur Mandantenzufriedenheit in fast zwei Dutzend Versicherungs-Kategorien haben der LVM vier Mal am besten abgeschnitten, die ADAC Versicherungen drei Mal und die Allianz zwei Mal. Jeweils einmal Branchensieger wurden Agila, Arag, DA Direkt, Debeka, Ergo, Friendsurance, Helmsauer & Kollegen, Huk-Coburg, MLP, Neodigital, Petplan und Volkswohl Bund. Unter die Lupe genommen wurden mehr als 1.300 Unternehmen aus gut 60 Branchen.

Die Servicevalue GmbH hat in den vergangenen Wochen im Auftrag der Zeitschrift Focus-Money eine Untersuchung zur Kundenzufriedenheit durchgeführt. Bewertet wurden in einer Onlinebefragung 1.344 Unternehmen aus 63 Branchen. Die Gesamtzahl der Verbraucherurteile wird mit 265.842 angegeben.

Zu den Interviews wurden sogenannten Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Pro Firma wurden den Angaben zufolge „grundsätzlich mindestens 150 Kundenstimmen eingeholt. In einzelnen Branchen kann die Stichprobengröße bei Unternehmen in Abhängigkeit von Inzidenzrate und Kundenzahl auch darunter liegen“, heißt es weiter.

So wurde bewertet

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Wie beurteilen Sie die folgenden Anbieter insgesamt? Bitte geben Sie Ihr Zufriedenheitsurteil zu den Anbietern in Bezug auf die in Klammern angegebene Branche ab.“ Zur Auswahl standen neben „kein Kunde des Unternehmens“ die fünf bewertungsrelevanten Antwortoptionen „ausgezeichnet“, „sehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“ und „schlecht“.

Im Ergebnis erhält man den „Kunden-Zufriedenheits-Index“ (KZI), der für jedes Unternehmen aus dem individuellen Mittelwert der Antworten berechnet wird. „Ein KZI von 100 bedeutet, dass sich alle Befragten begeistert mit dem Anbieter zeigen, ein KZI von 0 hingegen besagt, dass eine starke Unzufriedenheit mit dem Anbieter vorherrscht“, wird zum Hintergrund erläutert.

Servicevalue weist weiter darauf hin, dass diese Frage auf den ersten Blick vielleicht zu einfach wirke. Jedoch müsse man sich hier noch einmal die Zielsetzung des KZI verdeutlichen: „Der KZI soll ausschließlich als Gesamt-Gradmesser der erfahrensbezogenen Bewertung der Kundenzufriedenheit dienen. Die Bewertung der einzelnen Aspekte oder die Suche nach Ursachen ist selbstverständlich tiefergehenden Untersuchungen vorbehalten.“

Die Branchensieger unter den Versicherungs-Dienstleistern

In den folgenden Branchenrankings wurden diejenigen Unternehmen ausgezeichnet, die besser als der Branchenschnitt bewertet wurden. Wer über dem Durchschnitt des Branchenmittelwertes lag, bekam die Auszeichnung „hohe Kundenzufriedenheit“.

Wer wiederum über dem Durchschnitt der Gesellschaften mit „hoher Kundenzufriedenheit“ lag, erhielt das Siegel „höchste Kundenzufriedenheit“, heißt es in den Studienunterlagen.

Nur wenigen Marktteilnehmern aus der Assekuranz gelang es, in mehreren Kategorien die Spitzenposition einzunehmen. Viermal schafften dies die LVM Versicherungen (Hausrat-, Lebens-, Pflegezusatz- und private Krankenversicherung), drei Mal die ADAC Versicherungen (Rechtsschutz-, Reise- und Unfallversicherung) und zwei Mal die Allianz Versicherungen (private Haftpflicht- und Rentenversicherung).

Weitere ausgezeichnete Unternehmen

Zu den weiteren Branchensiegern unter den Versicherungs-Dienstleistern gehören

Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.