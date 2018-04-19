Die Versicherer mit der besten Kundenorientierung

16.9.2025 – In einer Untersuchung von Deutschland Test in zwölf Versicherungskategorien haben die Axa Versicherungen dreimal und die LVM Versicherungen zweimal am besten abgeschnitten. Jeweils einmal Branchensieger wurden Continentale, Friday, Mecklenburgische, Nürnberger, Provinzial, VKB und Württembergische. Unter die Lupe genommen wurden etwa 1.650 Unternehmen aus gut 28 Branchen.

Im Auftrag von Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen, hat die Factfield GmbH die Kundenorientierung von Unternehmen in Deutschland untersucht.

Zu der im Februar durchgeführten Onlinebefragung wurden sogenannte Panelisten eingeladen. Im Rahmen der Befragung kamen 166.333 Bewertungen von 10.040 Personen zu über 1.650 Unternehmen aus 28 Branchen zusammen. Darunter war auch ein Dutzend Wirtschaftszweige mit Versicherungsbezug.

Methodik der Studie

Die konkrete Fragestellung lautete: „Wie stark stimmen Sie, bezogen auf die jeweiligen Anbieter, der folgenden Aussage zum Thema Kundenorientierung zu: ‚Beim Anbieter (...) stehen die Bedürfnisse des Kunden im Mittelpunkt.‘“

Den Interviewten standen neben „kann ich nicht beurteilen“ fünf bewertungsrelevante Antwortoptionen zur Verfügung. Diese reichten von „stimme voll und ganz zu“ (1) und „stimme zu“ über „stimme eher zu“ und „stimme eher nicht zu“ bis hin zu „stimme überhaupt nicht zu“ (5).

Aus den Antworten wurde der Mittelwert gebildet und auf eine 100er-Skala umgerechnet. Wer besser als der Branchenschnitt war, erhielt die Auszeichnung „Top Kundenorientierung“. Der jeweilige Branchensieger darf sich mit dem Prädikat „Höchste Kundenorientierung“ schmücken.

WERBUNG

Die Branchensieger aus der Assekuranz

Im Bereich „Versicherungen“ werden insgesamt elf Rankings aufgelistet. In drei Kategorien wurden die Axa Versicherungen Branchensieger, und zwar in den Segmenten private Krankenversicherungen (PKV) (78,01 Zähler), private Rentenversicherungen (73,81 Punkte) und Wohngebäudeversicherungen (73,46 Zähler).

In zwei Assekuranzkategorien gewannen die LVM Versicherungen (Risikolebensversicherung: 75,43 Punkte, sowie Reiseversicherung: 79,67 Zähler). Jeweils einen Branchensieg holten

„Mangelnde Kundenorientierung vergrault Verbraucher“

Nach Angaben der Studienautoren tun Unternehmen „gut daran, im Sinne der Kunden zu handeln. Und das möglichst schnell, kompetent und fair. Neben der Produktqualität und dem Preis ist es auch mangelnde Kundenorientierung, die Verbraucher vergrault.

Ziel sollte es also sein, die Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche der Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn nämlich genau das passiert, werden diese auch das positive Erlebnis teilen – und das sorgt bestenfalls für eine vertrauensvolle, loyale und dauerhafte Beziehung zwischen Anbieter und Kunde.“