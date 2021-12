Die Versicherer mit den besten Internetauftritten

1.12.2021 – Von 120 Gesellschaften betreiben 2021 insgesamt zehn eine digitale Top-Präsenz. Zu diesem Ergebnis kommt der AMC in der 25. Auflage seiner Studie „Die Assekuranz im Internet“. Zu den Spitzenreitern gehören aktuell Allianz, Arag, Axa, Cosmosdirekt, DEVK, Ergo, Hannoversche, Huk-Coburg, Versicherungskammer Bayern und Zurich.

Die AMC Finanzmarkt GmbH hat auch in diesem Jahr wieder die Internetauftritte der Versicherer unter die Lupe genommen. Für die aktuelle, mittlerweile 25. Ausgabe der Studie „Die Assekuranz im Internet“ untersuchte das Unternehmen zwischen September und November die Auftritte von 120 Erstversicherern im Netz.

„Die Websites der Vertriebspartner – der Ansprechpartner vor Ort – sind durchweg hervorragend integriert und garantieren einen fluiden Übergang in die persönliche Betreuung. Und diese lässt sich zunehmend auch virtuell in Anspruch nehmen, dank Videoberatung und direkter Terminvereinbarung im Online-Kalender des gewünschten Ansprechpartners“, so AMC-Studienleiterin Désirée Schubert zur Analyse.

Angaben zur Studie

Ziel der Untersuchung ist es, die Standards und Trends in den Webauftritten von Versicherern zu identifizieren. Die Analyse verzichtet wie üblich auf die Bewertung von reinen Konzernseiten und von Auftritten der Rückversicherer.

Insgesamt prüfte der AMC für die aktuelle Studie sieben Hauptbereiche:

Unternehmenspräsentation,

Dialog und Kontakt,

Leistungsspektrum,

Beratungsleistung,

Vertrieb,

Service und

User-Experience.

Zehn Top-Auftritte im Netz

In diesem Jahr lassen sich nach Angaben des AMC zehn Auftritte im Netz mit dem Erreichen von über 90 Prozent der angesetzten Studienkriterien als Top-Webseiten einordnen. Damit schafften zehn Gesellschaften den Sprung auf die vordersten Plätze.

Festzustellen ist, dass die Besten weniger werden. Bei der Untersuchung 2019 erreichten noch zwölf Unternehmen das Spitzenfeld (VersicherungsJournal 3.12.2019), 2018 waren es 14 Gesellschaften (5.12.2018).

Ein Ranking mit Platzierungen gibt es schon seit der 19. Auflage der Untersuchung nicht mehr. Diese Änderung sei der Erkenntnis geschuldet, dass vor allem die sehr guten Auftritte zum Teil nur marginale prozentuale Abweichungen zueinander aufzeigten. Es sei nicht sinnvoll, daraus dann einen ersten oder zweiten Platz abzuleiten, so AMC zu der Veränderung.

Die zehn Gewinner

Die Auszeichnung „Top-Websites 2021“ erhielten folgende Versicherer (in alphabetischer Reihenfolge) für ihr Engagement im Internet: