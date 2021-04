Die Unternehmen mit dem besten Image

29.4.2021

Das Beratungsunternehmen Globeone GmbH hat die Glaubwürdigkeit von 96 Marken in Deutschland bei 3.000 Konsumenten zwischen 18 und 65 Jahren abgefragt. Die Ergebnisse wurden in der „Purpose Readiness Study Germany 2021“ zusammengefasst.

Der auf Basis der Befragungsergebnisse erstellte „Purpose Readiness Index“ (PRI) zeige auf einer Skala von eins bis hundert, wie glaubwürdig die jeweiligen Firmen „einen gesellschaftlich relevanten Unternehmenszweck in der öffentlichen Wahrnehmung vertreten können“, so die Berater in einer Mitteilung. Zu diesem Zweck zählen die Berater auch Kriterien wie Nachhaltigkeit.

Zu den Gewinnern des Rankings gehören die Drogeriekette DM (PRI-Wert 78,1), die Traditionsunternehmen Zeiss (73,7), Bosch (73,5), Kärcher (73,4) sowie Miele (73,4). Unter die Top 96 der Auswertung schafften es auch folgende vier Versicherermarken:

Platz 50: Axa,

Platz 53: Allianz,

Platz 58: Munich Re,

Platz 73: Ergo.

Die Top 96 der Marken. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Globeone)

Die Glaubwürdigkeit der genannten Versicherermarken ist im Index von Globeone besser als das Image der deutschen Banken. Die Geldhäuser schafften es gerade mal ins untere Drittel des Rankings: Postbank (Rang 75), Commerzbank (83) und Deutsche Bank (88).