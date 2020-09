Die überzeugendsten Versicherermarken

3.9.2020 – Das Image eines Unternehmens entscheidet über Positionierung und Umsatz. Im aktuellen „Markenmonitor Assekuranz“ von Heute und Morgen liegt die Huk-Coburg auf dem ersten Platz. Die Gesellschaft überzeugt mit Produkten, Prozessen und Beratung – vor allem bei Kfz-Versicherungen. Auf dem zweiten Rang folgt die Allianz, Bronze holte die Axa.

Welche Marken in der deutschen Versicherungslandschaft nehmen Verbraucher am stärksten wahr? Diese Frage beantwortet der aktuelle „Markenmonitor Assekuranz 2020“ der Heute und Morgen GmbH.

Laut der Auswertung haben die Huk-Coburg Versicherungen das stärkste Image beim Endkunden, gerade was „Sympathie, Vertrauen und Weiterempfehlung angeht“, schreiben die Marktforscher in einer Mitteilung zu ihrer Studie. Der Allianz-Konzern muss sich in diesem Jahr mit Platz zwei begnügen und den Bronze-Rang holte die Axa-Gruppe.

Marken und Logos im Urteil der Versicherungsnehmer

Für die Auswertung befragten die Berater von Heute und Morgen online 2.026 Erwachsene vom 18. bis 25. Juni zu 20 Top-Versicherungsmarken im deutschen Markt, ohne regionale Gesellschaften.

Pro Interview mit den Befragten wurden zwei Marken aus den Versicherern, die dem Befragten zumindest dem Namen nach bekannt sind, zur Vertiefung ausgewählt. Zusätzlich kamen zwei anonymisierte Logos und zwei zufällig ausgewählte Unternehmensfarben hinsichtlich der Bekanntheit und richtigen Markenzuordnung ins Spiel.

Huk-Coburg dominiert das Kfz-Geschäft

Der diesjährige Markenchampion Huk-Coburg überzeugt die Kunden mit seinen Produkten, Prozessen und der persönlichen Beratung durch die Mitarbeiter. Die Gesellschaft „ist dadurch mit großem Abstand die erste Wahl, wenn es um Kfz-Versicherungen geht“, so die Marktforscher.

Für 72 Prozent liegt die Gesellschaft in dieser Sparte vorne. „Ähnlich hohe Transferraten erreicht auf dieser Stufe keine andere Marke“, heißt es dazu in den Studienunterlagen.

Die Allianz strahle dagegen Dominanz aus und werde von den Verbrauchern vor allem als großer, solider Versicherer wahrgenommen. Der Konzern „dominiert deutlich beim Präsenzwert, verliert aber beim Beziehungs-, Referenz- und Potenzialwert gegen die Huk-Coburg“, schreiben die Autoren der Studie.

Bei der Anlageorientierung liegt die Zurich Gruppe Deutschland auf dem ersten Platz, bei der Innovationsfähigkeit die Cosmos Versicherungen. In punkto Nachhaltigkeit können dagegen die Nürnberger Versicherungen punkten.

Bild: Heute und Morgen

Welche Emotionen die Versicherermarken beim Kunden ansprechen

Versicherermarken würden insbesondere das psychologische Motiv der „Stabilität, Kontrolle und Harmonie“ bedienen.

Die Allianz stehe „in sehr ausgeprägter Form für das Dominanzmotiv“, so Heute und Morgen. Gemeint sind hier Stärke, Ehrgeiz und Durchsetzung, während die Huk-Coburg eher als „sanfter Riese“ auf die Konsumenten wirke, heißt es in der Auswertung.

Zusätzlich unterscheiden die Marktforscher die Verbraucher in „grundlegende menschliche Motivtypen“. So sprechen beispielsweise die Marken der Allianz, der Cosmosdirekt und der Zurich vor allem die „Ehrgeizigen“ an. „Bodenständige“ Endkunden erreichen die Alte Leipziger Versicherungen, die Nürnberger und die Gothaer-Gruppe.

Die Huk-Coburg holt am stärksten die „Kontrollierten“ und „Fürsorglichen“ ab, während die Marken Cosmosdirekt und der Ergo Versicherungen gut bei den „toleranten“ Konsumenten und „Draufgängern“ ankommen.

Logos: Allianz, Huk und Zurich liegen vorne

Zusätzlich haben die Autoren des „Markenbarometers 2020“ auch die Wirkung von Logos und anderen Markensymbolen unter die Lupe genommen. Hier zeige sich, dass „Zurich, Allianz und Huk-Coburg die prägnantesten Logos haben, während andere nur wenig einprägsam wirken und auch keine besonderen Aussagen transportieren“, schreiben die Marktforscher.

Bei den Werbebotschaften der Gesellschaften kommt dagegen „Versichern heißt verstehen“ der Ergo am besten bei den befragten Verbrauchern an.

Weitere Informationen zur Studie und Bezugsmöglichkeiten finden Interessenten im Studienflyer von Heute und Morgen.