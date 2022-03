Die Suche nach den optimalen Beratungsprozessen

30.3.2022 – Die Beratung zur Nachhaltigkeit wird Vermittler ab Sommer beschäftigen. Nach Ansicht von Experten sind viele noch nicht ausreichend vorbereitet. Das Insurtech Wefox will die Versicherungs-Vermittlung automatisieren. Dabei soll der persönliche Vertrieb aber meist erhalten bleiben.

Vermittlervertriebe warten dringend auf Vorgaben und Hilfen der Verbände und Dienstleister, die ihnen ermöglichen, bis zum 2. August die zusätzlichen Informationspflichten und Wohlverhaltensregeln im Rahmen der Nachhaltigkeit einzuhalten.

Geändert wird die EU-Versicherungsvertriebs-Richtlinie IDD und die europäische Finanzmarktrichtlinie Mifid ll. So müssen die Kunden künftig in der Beratung nach ihren nachhaltigen Präferenzen gefragt werden (VersicherungsJournal 14.1.2022, 30.11.2021).

Vermittler warten auf Hilfen zum Erfüllen der neuen Informationspflichten

Frank Rottenbacher (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

„Die einzelnen Vermittler sind hinsichtlich der Details der Vorgaben vollkommen verloren“, warnte Frank Rottenbacher, Vorstand des Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e.V.

„Sie warten darauf, dass ihnen gesagt wird, was notwendig ist“, so Rottenbacher am Dienstag auf der 13. Konferenz „Aktuelle Fragen des Versicherungsvertriebs“.

Die veranstaltete das Institut für Versicherungs-Wissenschaften e.V. an der Universität Leipzig (IfVW) in diesem Jahr virtuell.

Der Verbandschef appellierte an Versicherer, Verbände und Dienstleister, sich an einen Tisch zu setzen und einheitliche Vorlagen zu erarbeiten.

Die meisten Vermittler hätten nicht die Manpower, sich mit ESG oder Regulierung zu beschäftigen.

Kritik an der Initiative „Nachhaltiger-Vermittlerbetrieb“ des BVK

Deutliche Kritik gab es in der Diskussion an der Initiative „Nachhaltiger-Vermittlerbetrieb“ des Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK).

So wurde in der Diskussion gefordert, dass das Siegel des BVK überprüfbar sein müsse. Bisher handelt es sich um eine reine Selbsterklärung, bei dem der Vermittlerbetrieb lediglich die formalen Voraussetzungen erfüllen muss.

Stefan Frigger (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Stefan Frigger, Geschäftsführer der BVK Dienstleistungs-Gesellschaft mbH, verteidigte die Brancheninitiative. „Den Beratungsprozess kann man normieren, aber nicht die Nachhaltigkeit eines Vermittlerbetriebs.“

So wäre ein Vermittler selbst dann noch nachhaltig, wenn er sich aufgrund seiner Bedenken gegenüber der Umweltschädlichkeit von E-Auto-Batterien für ein SUV-Fahrzeug als Firmenwagen entscheide.

Aus Fernseh-Werbung lernen

Zudem befürchtet Frigger, dass bei einer Zertifizierung die Normen von den Vermittlervertrieben unterlaufen würden.

Grundsätzlich rät der BVK-Lobbyist den Mitgliedsunternehmen, sich intensiv mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. „Das ist nicht so ein Öko-Zeugs, sondern ein nicht mehr revidierbarer Trend“, so Frigger.

Die Aussage des sogenannten Brundtland-Berichts „Nachhaltige Entwicklung bedeutet die Befriedigung der Bedürfnisse in der Gegenwart, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigend können", sollten Vermittler als Leitspruch verinnerlichen. Diese intergenerationelle Gerechtigkeit wäre zudem eine gute Basis, um über private Altersvorsorge zu beraten.

Trotzdem sieht auch Frigger, dass bis August die meisten Vermittler höchstens eine „Grundsprachfähigkeit“ zu ESG-Kriterien erlernen könnten. Daher rät er den Vermittlern, regelmäßig TV-Werbung anzuschauen. Hier würde der gesellschaftliche Wandel zu Nachhaltigkeit deutlich vor Augen geführt. Es gäbe fast kein Produkt mehr, das ohne eine solche Werbung auskomme.

Talanx studiert Verhalten von Kunden und Vermittlern

Anja Schmidt, Manager Best Practice Lab bei der Talanx AG, schilderte wie der Versicherungskonzern weltweit in Teamwork die Verhaltensökonomik zur besseren Vermarktung von Versicherungsprodukten nutzt.

Dabei wird in regelmäßigen Test und Befragungen untersucht, wie Menschen im Widerspruch zur Modell-Annahme des Homo Oeconomicus eher irrationale Entscheidungen treffen. Ermittelt wurden fünf Verhaltenstypen, die je nach Kontext unterschiedlich auf Angebote reagieren.

Die Entscheidungs-Situationen werden zerlegt und neu entwickelte Verkaufsansätze umfangreich getestet. Untersucht wird nicht nur das Verhalten von Kunden, sondern auch das von Vermittlern. Im Ergebnis könnten dann vor allem viel zielgruppen-orientiertere Prämienmodelle entwickelt werden.

Bei einfachen Produkten brauchen wir aber keinen Versicherungsfachmann mehr. Dr. David Stachon, Wefox

Wefox arbeitet mit Bausteinen

David Stachon (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Die Wachstumsstrategie der Wefox Insurance AG stellte Dr. David Stachon, neuer Chief Operating Officer (COO), vor. So würden Versicherungsprodukte in kleine Legosteine zerlegt und dann wieder für das jeweilige Land „zusammengebaut“.

Basis dafür sei eine digitale Plattform, die für jedes Land und jedes Produkt dann automatisch Zahlungssystem, rechtliche Regel und Produktinhalte generiere. Trotzdem will das Insurtech weiterhin am persönlichen Vertrieb festhalten.

„Bei einfachen Produkten brauchen wir aber keinen Versicherungsfachmann mehr“, erläuterte Stachon. Hier reichten Mitarbeiter in einem Call-Center aus.

Durch Automatisierung 35 Prozent Mehrumsatz

Wefox übernimmt interessante Vertriebe in einem Land und automatisiert sie. „Wir erreichen in der Regel dann einem Mehrumsatz von rund 35 Prozent“, behauptet der Manager. Das würde die Vermittler dann schnell motivieren, ihre Vorbehalte gegen technische Systeme fallen zu lassen.

2021 seien Bruttoeinnahmen von 310 Millionen Euro erzielt worden. In 2022 werde sich dieses Ergebnis mehr als verdoppeln. Ende 2021 hat Wefox in Deutschland den Assekuradeur Assona GmbH gekauft, der vor allem über den Fachhandel Versicherungen für E-Bikes, Fahrräder und Elektronikgeräte verkauft (11.11.2021).

„Wir ersparen Vermittlern, die mit uns kooperieren, Zeit und Aufwand", erläuterte Stachon. So würden Leads klassisch über ein Call-Center von einem Agenten in ein bis zwei Minuten generiert. Mit der Wefox-Plattform sei das ohne menschliche Fehlerquellen in fünf bis zehn Sekunden möglich.