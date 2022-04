Die Privathaftpflicht-Anbieter mit der besten Kundenorientierung

22.4.2022 – Die Cosmos bietet laut dem „Service-Atlas Privathaftpflicht-Versicherung 2022“ von Servicevalue die insgesamt beste Kundenorientierung. Dahinter folgen mit ebenfalls einer „sehr guten“ Bewertung Huk-Coburg, Huk24, LVM, Allianz, DEVK, Provinzial, SV, ADAC, Allianz Direct und GVO.

Zum sechsten Mal hat die Servicevalue GmbH die Servicequalität und Kundenorientierung der Anbieter in der Privathaftpflicht-Versicherung (PHV) unter die Lupe genommen.

Der „Service-Atlas Privathaftplicht-Versicherer 2022“ beruht auf 3.827 Kundenurteilen (Vorjahr: 3.661; VersicherungsJournal 19.4.2021) zu 42 (43) großen Produktgebern. Die Urteile wurden im März im Rahmen einer Onlinebefragung erhoben.

Methodik und Bewertung

Dabei konnten die Befragten bis zu zwei Versicherer bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten PHV-Kunde waren. Benotet wurden insgesamt 27 Servicemerkmale in den folgenden fünf Leistungsdimensionen:

Produkte,

Kundenbetreuung,

Kundenservice,

Schadenregulierung und

Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur Beurteilung stand den Befragten eine fünfstufige Antwortskala zur Verfügung (von eins = „ausgezeichnet“ über zwei = „sehr gut“, drei = „gut“ und vier = „mittelmäßig“ bis fünf = „schlecht“).

Zur Methodik erklärt Servicevalue: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […]. Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Elf Versicherer mit Bestnoten

Insgesamt gingen elf (Vorjahr: 14) Produktgeber mit einem „sehr gut“ nach Hause. Am besten schnitt in der Gesamtwertung, wie bereits in den Vorjahren (17.4.2020, 2.4.2019), die Cosmos Versicherung AG ab. Dahinter folgen die Huk-Coburg Versicherungen, deren Tochter Huk24 AG liegt auf dem Bronzerang.

Folgende Anbieter gehören ebenfalls mit der höchsten Bewertung zur Spitzengruppe:

Die Allianz stieg vom zweiten auf den fünften Rang ab. Die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G., die Generali Deutschland Versicherung AG und die DFV Deutsche Familienversicherung AG mussten in diesem Jahr die Spitzengruppe der Anbieter verlassen. Die anderen elf Akteure verteidigten ihre Position in der Spitzengruppe.

Viele Branchengrößen erreichen nur das Mittelfeld

Auffällig ist, dass von den nach Vertragsbestand und Prämienvolumen größten Anbietern (24.2.2022) nur die Allianz, die Huk-Coburg und der LVM zu den Top-Gesellschaften in Sachen Kundenorientierung gehören. Die Haftpflichtkasse VVaG und die Ergo Versicherung AG erzielten immerhin noch ein „gut“.

Bestenfalls durchschnittliche Beurteilungen erhielten hingegen folgende Branchengrößen in der PHV:

Cosmos und Huk-Coburg als Klassenbeste

Nur die Cosmos und die Huk-Coburg schafften es wie bereits im Vorjahr (19.4.2021) in allen fünf Leistungsdimensionen unter die „sehr guten“ Anbieter.

In den Einzeldimensionen sichern sich folgende Produktgeber die Krone im Feld der Wettbewerber:

bei „Produkte“ die Huk24,

bei „Kundenbetreuung“ und „Kundenservice“ der LVM,

bei „Schadenregulierung“ die Allianz und

beim „Preis-Leistungs-Verhältnis“ die Cosmosdirekt.

Weitere Details zu Studieninhalten, Preis und Bezugsmöglichkeiten können in diesem Studienflyer (PDF, 2,3 MB) nachgelesen werden.