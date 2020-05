Die neue Rolle des Vermittlers zwischen Kunde und Versicherer

5.5.2020 – Der hybride Kunde informiert sich online, möchte sich aber häufig vor dem Abschluss bei einem Vermittler vergewissern, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Die persönliche Beratung bleibt damit ein wichtiger Faktor. Der Vermittler ist gegebenenfalls auch die Instanz, die „gegen“ das Versicherungs-Unternehmen die Wünsche des Kunden vertreten soll. Wo wird die menschliche Kompetenz am stärksten gebraucht und an welchen Stellen nur Zeit vergeudet, fragt der Digitalisierungs-Spezialist Lukas Nolte in seinem Gastbeitrag. Wichtig sei, den Vertrieb mit niedrigschwelliger Technik, einfachen Produkten und prägnanten Antragsprozessen gezielt zu unterstützen.

Dass viele Versicherungs-Unternehmen an ihren Produkten schleifen können und müssen, ist bereits bekannt. Dabei geht es um eine technologiegetriebene Produktentwicklung und -beratung, die passgenaue und situationsgerechte Lösungen für den Kunden entstehen lässt – und dabei den Kosten- und Organisationsaufwand für den Versicherer möglichst gering hält (VersicherungsJournal 10.4.2019).

Doch genügt dies, um sich auf den Kunden der Zukunft richtig einzulassen? Was macht den oft beschworenen hybriden Kunden aus und welche Unterstützung sollten Vermittler von den Versicherungs-Unternehmen erwarten (können)?

Kundenbedarfe schnell und reibungslos ermitteln

Die Tendenz zu einer erhöhten Online-Abschlussquote ist in verschiedenen Studien zu erkennen. Bei diesem Abschluss kommt dem klassischen Vermittler keine Rolle mehr zu, er ist „außen vor“.

Schlimmer noch: Wenn ein Versicherungs-Unternehmen keine kohärente Omnikanal-Strategie verfolgt, kann es sein, dass es für den Kunden attraktiver ist, sich beim Vermittler beraten zu lassen – und online abzuschließen. Welche Auswirkungen dieses Verhalten auf den Einzelhandel hat, kann heutzutage bereits hinlänglich beobachtet werden.

Aber auch wenn eine ganzheitliche Strategie angesetzt wird, bedeutet das noch nicht, dass der Beratung auch problemlos nachgekommen werden kann. Es gilt, technische Hürden zu nehmen (als Beispiel sei die Geschwindigkeit der Anwendungen genannt) und Beratung und Vertrieb gemeinsam in die Waagschale zu werfen.

Die Ermittlung der Kundenbedarfe muss schnell und reibungslos geschehen sowie technisch unterstützt sein, so dass gerade „schwierige“ Fragen schnell beantwortet werden können und einem reibungslosen Prozess nicht im Wege stehen. Beispielhaft sei hier auf die schnelle Ermittlung von Gebäudewerten mit Hilfe der Software der Skendata GmbH verwiesen (VersicherungsJournal 20.4.2020).

Hybrider Kunde sucht Bestätigung bei der Produktwahl

Eine einfache Übung, die jede Person mit einer gewissen Erfahrung in der Branche durchführen kann, ist die Beantwortung der Frage: Welche Veränderungen hat der Markt der Kraftfahrt-Versicherungen in den letzten Jahrzehnten durchgemacht?

Übertragt man dieses Wissen unter Berücksichtigung der schneller werdenden Entwicklungszyklen auf die aktuelle Situation im Vertrieb, so kann ein Bild davon gezeichnet werden, wohin die Reise gehen könnte.

Wo braucht man die menschliche Kompetenz am stärksten und an welchen Stellen wird nur Zeit gefressen?

Was kann noch vereinfacht werden?

Der hybride Kunde informiert sich online, möchte aber häufig noch vor dem Abschluss seine Meinung verifiziert wissen. Hier wird nach wie vor auf den Vermittler zurückgegriffen, allerdings ist dies schon heute stark vom Produkt abhängig.

Wie kann dem Vermittler nun unter die Arme gegriffen werden, damit er im Interesse von Kunden und Versicherern weiterhin seinen wertvollen Beitrag zur Wertschöpfungskette leisten kann? Im Endeffekt lässt sich diese Frage auf eine andere zurückführen, die es zu stellen gilt: Wo braucht man die menschliche Kompetenz am stärksten und an welchen Stellen wird nur Zeit gefressen?

Einige heute noch eingesetzte Anwendungen und Prozesse sind mit alten Problemen wie überfrachteter Fachlichkeit, langwierigen Nachfragen und dadurch in Summe unzeitgemäßen Wartezeiten ausgestattet. Dabei könnte es heutzutage schon ganz anders aussehen.

Aktuelle technische Anwendungen können beispielsweise mit Hilfe von Machine-Learning-Algorithmen Bestandskunden analysieren und klar anzeigen, an welchen Stellen das größte Potenzial für einen Verkauf besteht, so dass Zeit gezielt und sinnvoll genutzt werden kann.

Den menschlichen Aspekt kann eine Maschine (noch) nicht übernehmen

Die Bewertung, wann ein Kunde ein guter Kunde ist, muss heutzutage noch oft durch den Vermittler erfolgen. Die Kennzahlen können unterschiedlich ausfallen und es muss durch Vermittler und Versicherungs-Unternehmen Zeit investiert werden, die an anderen Stellen für alle Seiten zielführender eingesetzt werden könnte.

Dabei ist es möglich, einen Kundenwert auf Basis von Expertenbewertungen maschinell reproduzieren zu lassen. Damit können in Summe wiederverwendbare Ergebnisse erzeugt werden – indem man eine Anwendung auf dieser Datenbasis trainiert und sie die Expertenbeurteilung erlernen lässt. So kann revisionssicher und prozesskonform argumentiert werden, wenn einem guten Kunden ein individueller Nachlass gewährt werden soll.

Das Beste daran ist, dass solche Lösungen aufwandsarm und kostengünstig implementiert werden können und im Gegensatz zum landläufigen Glauben nicht immer ein riesiges Projekt benötigen.

Genau an dieser Stelle zeigt sich auch Schere, die sich für den Vermittler auftun wird. Eine Selektion kann durch eine Maschine erledigt werden; es werden lediglich Daten benötigt, die Fachspezialisten zur Verfügung stellen können (oder das unternehmenseigene Data Warehouse). Den menschlichen Aspekt hingegen kann eine Maschine (noch) nicht übernehmen, auch wenn daran bereits intensiv gearbeitet wird.

Der Vermittler ist […] gegebenenfalls auch die Instanz, die „gegen“ den Versicherer die Wünsche des Kunden vertreten soll

Dem Kunden das Gefühl zu vermitteln, sich richtig entschieden zu haben

In diesem Kontext wird die zukünftige Rolle des Versicherungs-Vermittlers deutlicher definiert. Neben der Fachexpertise wird es wichtiger, dem Kunden das Gefühl zu vermitteln, sich richtig entschieden zu haben. Oder ihn darauf hinzuweisen, welche Punkte er oder sie noch beachten sollte.

Der persönliche Kontakt sollte, wie auch heute bereits, stets gepflegt werden und die Kundenbeziehung steht im Mittelpunkt. Der Vermittler ist der erste Ansprechpartner und gegebenenfalls auch die Instanz, die „gegen“ den Versicherer die Wünsche des Kunden vertreten soll – ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal in der direkten Konkurrenz zu beispielsweise Vergleichsportalen.

Dabei wird der Vertriebler unterstützt mit niedrigschwelliger Technik, einfachen Produkten und prägnanten Antragsprozessen, so dass die Zeit aller Beteiligten optimal genutzt werden kann.

Das aufgebaute Vertrauen ist besonders wichtig, da es langfristig vor allem die komplexen Produkte sind, für die noch eine Beratung und in speziellen Konstellationen auch eine Hilfestellung eingefordert wird. Die einfachen Produkte laufen über den Online-Abschluss und Auskünfte über Self-Service-Plattformen.

Die guten Vermittler suchen sich ihre Versicherungs-Unternehmen auch nach deren Digitalisierungsgrad aus.

Auf ein geändertes Rollenbild einstellen

Die obigen Ausführungen zeigen zwei Dinge: Zum einen werden sich Vermittler auf ein geändertes Rollenbild einstellen müssen. Zum anderen werden auch die Digitalisierungs-Anforderungen für Versicherungs-Unternehmen immer breiter gefächert.

Im Vertrieb war es hier schon immer so: Der gute Vermittler kann sich und seine Marke klar positionieren. Der schlechte Vermittler kommt, wenn überhaupt, gerade so über die Runden (vergleiche hierzu auch die Ergebnisse der aktuellen Strukturanalyse des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK); 6.8.2019).

Nun wird ein neuer Trend hinzukommen: Die guten Vermittler suchen sich ihre Versicherungs-Unternehmen auch nach deren Digitalisierungsgrad aus. Denn der Kunde hat heutzutage kein Verständnis mehr für Technik von Vorvorgestern – und der Kunde ist nun mal König.

Das Versicherungs-Unternehmen „muss liefern“, um die Mitarbeiter, die es gewinnen und halten möchte, zu überzeugen.

Digitalisierung ist ein Investment und nicht Kostenfaktor

Somit dreht sich der Spieß um und das Versicherungs-Unternehmen „muss liefern“, um die Mitarbeiter im Innen- und Außendienst, die es gewinnen und halten möchte, zu überzeugen.

Am aktuellen Beispiel Corona zeigt sich diese Relevanz besonders. Dort, wo die Digitalisierung zu lange als nicht wichtig genug angesehen wurde, wird sich in dieser kritischen Phase besonders zeigen, welchen Lücken sich auftun. Unternehmen dagegen, die zukunftsorientiert investiert haben, können in dieser Sondersituation mit deutlich geringeren Umständen und Einbußen weiter arbeiten.

Schon jetzt kann also gesagt werden, dass die Digitalisierung genau das ist: ein Investment und nicht etwa ein Kostenfaktor, wie gerne fälschlicherweise angenommen.

Lukas Nolte

Der Autor ist Mathematiker und hat mehrere Jahre für ein Versicherungs-Unternehmen gearbeitet. Heute leitet er bei dem IT-Beratungsunternehmen VTMW AG das Projektmanagement.