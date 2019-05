Die Maklerfavoriten in verschiedenen Gewerbe-Zielgruppen

21.5.2019 – Nach einer aktuellen Befragung von MRTK will rund jeder dritte unabhängige Vermittler sein Geschäft mit Gewerbekunden ausbauen. Zu den wichtigsten Zielgruppen gehört in erster Linie das Handwerk, aber auch Freiberufler und Dienstleister. In vier Zielgruppen ist die VHV der favorisierte Anbieter, jeweils einmal liegen die Allianz, die Axa, der HDI, die Helvetia und die R+V in Front.

Das Marketing Research Team Kieseler (MRTK) hat die Studie „Digitalisierung/ Prozesse in der Gewerbeversicherung im Maklermarkt 2019“ vorgelegt. Sie beruht auf einer im März 2019 nach der Cati-Methode durchgeführten Befragung von 200 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern, die mindestens zehn Prozent ihres Gesamtgeschäfts mit Gewerbekunden generieren.

Mehr als jeder Dritte plant Ausbau

Unter anderem sollten die Befragten angeben, in welchem Umfang sie im Firmenkundensegment Beitragseinnahmen generieren. Ergebnis: Mehr als jeder dritte Umfrageteilnehmer erzielt in diesem Bereich bis zu 50.000 Euro an Beitragseinnahmen im Jahr.

Bei vier von zehn unabhängigen Vermittlern sind es zwischen 50.000 und 250.000 Euro, bei einem Sechstel sogar mehr als eine Viertelmillion Euro. In etwa jeder Zwölfte machte keine konkreten Angaben.

Gut jeder dritte Befragte will zudem nach eigenem Bekunden dieses Geschäftssegment ausbauen – vor allem durch Empfehlungen und durch verstärkte Neukunden- beziehungsweise allgemeine Akquise. Knapp die Hälfte plant hingegen keinen Ausbau, und zwar in aller Regel deshalb, weil man sich bereits gut aufgestellt sieht beziehungsweise zufrieden mit der jetzigen Aufstellung ist.

Die wichtigsten Zielgruppen

Befragt nach den generell bedienten Zielgruppen wurde mit Abstand am häufigsten das Handwerk wie etwa Friseure, Kfz-Werkstätten, Klempner oder Maler genannt (90 Prozent). Dahinter folgt mit einem Anteil von drei Vierteln das Segment der Freiberufler wie Ärzte, Architekten, Ingenieure oder Rechtsanwälte.

(Bild: MRTK)

Jeweils knapp über beziehungsweise unter zwei Drittel der Befragten nannten den Bereich Dienstleistungen (zum Beispiel Hotels und Gaststätten oder Transport-Unternehmen), kleine/ mittlere Produktionsbetriebe oder Existenzgründer. Jeweils weniger als jeder Zweite gab an, die Zielgruppen Groß- und Einzelhandel beziehungsweise Landwirtschaft zu bedienen.

Die Favoriten in den Zielgruppen

In einem weiteren Schritt sollten die Makler und Mehrfachvertreter über ihre bevorzugten Produktgeber in den einzelnen Firmenkunden-Zielgruppen Auskunft geben. Vier Mal an erster Stelle landete die VHV Allgemeine Versicherung AG (Handwerk, Handel, kleine und mittlere Produktionsbetriebe sowie Existenzgründer).

In der Zielgruppe Handel mussten sich die Hannoveraner die Spitzenposition mit der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland teilen. Letztere gehört auch im Handwerk zu den Top-Drei-Gesellschaften. Unter diesen landeten ferner die Generali Versicherung AG (kleine und mittlere Produktionsbetriebe) sowie die Rhion Versicherung AG (Existenzgründer).

Bei den Dienstleistern setzte sich die Axa Versicherung AG, die auch im Handel und bei den Freiberuflern sowie Existenzgründern auf den vorderen Plätzen landete, gegen die Allianz Versicherungs-AG und die VHV durch. Ebenfalls den zweiten Rang belegt die Allianz bei den kleinen und mittleren Produktionsbetrieben sowie beim Handwerk.

Bei den Freiberuflern liegt das Unternehmen sogar zusammen mit der HDI Versicherung AG an der Spitze. In der Zielgruppe Landwirtschaft sicherte sich die R+V Allgemeine Versicherung AG (Anteil: 55 Prozent) mit riesigem Abstand den ersten Rang vor der Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. (29 Prozent).

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Die Ergebnisse der Studie „Digitalisierung/ Prozesse in der Gewerbeversicherung im Maklermarkt 2019“ sind in einem 70-seitigen Powerpoint-Dokument zusammengefasst.

Es kann direkt beim Marketing Research Team Kieseler kostenpflichtig erworben werden. Die Konditionen werden auf Anfrage per E-Mail oder Telefon 0162 2497777 genannt.