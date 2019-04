Die leistungsstärksten Gewerbe-Sachversicherer aus Maklersicht

12.4.2019 – Die Helvetia liegt in der Photovoltaik-Versicherung an der Spitze der Qualitätsrangliste. Dahinter folgen gleichauf die Basler und die Allianz. In der Elektronikversicherung setzte sich die Alte Leipziger gegen die Basler und die Helvetia durch. Dies zeigt die aktuelle „Qualitätsumfrage Technische Versicherungen“ der Vema unter ihren Partnermaklerbetrieben. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung und Schadenbearbeitung.

Die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. hat im Frühjahr 2019 unter ihren rund 3.100 Partnerbetrieben eine Qualitätsumfrage zu den Produktanbietern im Bereich technische Versicherungen durchgeführt.

Hierbei sollten die befragten Versicherungsvermittler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter in der Photovoltaik- sowie Elektronikversicherung angeben. Im Rahmen der Befragung gingen 866 (Photovoltaik) beziehungsweise 773 Nennungen (Elektronik) ein.

In den daraus gebildeten Ranglisten liegen die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland mit ihrem Vema-Deckungskonzept (Photovoltaik) beziehungsweise die Alte Leipziger Versicherung AG mit ihrem Vema-Deckungskonzept an der Spitze (VersicherungsJournal 5.4.2019).

Photovoltaik: Helvetia gewinnt auch Qualitätswertung

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung sowie die Schadenregulierung. Die drei Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige zum Teil deutliche Unterschiede. Zwar setzte sich im Geschäftsfeld Photovoltaik ebenfalls die Helvetia gegen die Wettbewerber durch.

Die Gesellschaft erhielt für die Produktqualität und die Antragsbearbeitung die jeweils beste und für die Schadenbearbeitung die zweitbeste Bewertung. Der Mittelwert der Vermittlernoten wird mit 1,78 ausgewiesen.

Basler und Allianz auf geteiltem zweiten Platz

Den Silberrang teilen sich die Basler Sachversicherungs-AG und die Allianz Versicherungs-AG (Position zehn beziehungsweise acht bei den für das Neugeschäft wichtigsten Anbietern). Die Allianz ist nach Vermittlermeinung führend bei der Schadenbearbeitung und liegt hinsichtlich der Policierung gleichauf mit der Helvetia an der Spitze. Bei der Produktqualität reichte es allerdings nur zum sechsten Platz.

Die Basler kommt in zwei Bereichen auf die jeweils zweitbeste Note. Bei der Produktqualität sprang nur der dritte Rang heraus – wenn auch mit nur hauchdünnem Rückstand auf die Gothaer Allgemeine Versicherung AG. Die Kölner landeten im Qualitätsranking nur an vierter Stelle. Dies liegt daran, dass der Rückstand in den beiden anderen Servicekategorien auf den führenden Anbieter bei jeweils etwa 0,2 Basispunkten liegt.

Nachfolgende Plätze

Jeweils sechs Positionen schlechter als in der Neugeschäftsrangliste schnitten die VHV Allgemeine Versicherung AG mit Platz neun und die Versicherungskammer Bayern (VKB) mit Position zehn in der Qualitätswertung ab.

Die VHV konnte zwar mit der zweitbesten Antragsbearbeitung punkten, bekam aber für die Schadenbearbeitung die schlechteste und für die Produktqualität die zweitschlechteste Note. Die VKB wurde bei der Produktqualität am drittschlechtesten und in den beiden anderen Servicebereichen jeweils am zweitschlechtesten beurteilt.

Elektronik: Alte Leipziger vor Basler

In der Elektronikversicherung liegen mit der Alten Leipziger Versicherung AG und der Basler hingegen zwei Gesellschaften in Führung, die auch bei der Wichtigkeit für das Neugeschäft zur Top Drei gehören.

Dem Spitzenreiter Alte Leipziger bescheinigten die Befragten die mit Abstand beste Produktqualität. In den beiden anderen Servicemerkmalen ist der Abstand zum jeweils führenden Anbieter nur sehr gering. Bezüglich der Antragsbearbeitung kommt die Basler am besten weg. Hinsichtlich der Schadenbearbeitung setzte sich die Mannheimer Versicherung AG durch, die bei der Wichtigkeit für das Neugeschäft nur an zehnter Stelle landete.

Letztgenanntes Unternehmen belegt vor allem aufgrund der zweitschlechtesten Note bei der Policierung nur Platz vier in der Qualitätswertung. Auf Position drei liegt die Helvetia, die bei der Antrags- wie auch der Schadenbearbeitung zur Top Drei gehört. Die Produktqualität ist aus Sicht der Vermittler allerdings nur durchschnittlich.