Die leistungsstärksten Anbieter von BU-Alternativen

29.7.2020 – Der Volkswohl Bund liegt in der Grundfähigkeits-Versicherung an der Spitze der Qualitätsrangliste. Im Segment Dread Disease liegt die Zurich in Front. Am wichtigsten für das Neugeschäft ist jeweils die Canada Life. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Vema unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Abgegeben wurden bis zu 340 Stimmen. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung und Schadenbearbeitung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Arbeitskraftabsicherung unter den Vermittlern ihrer rund 3.500 Partnerbetriebe durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der Befragung gingen 339 Nennungen für das Segment Grundfähigkeits- (GF-) Versicherung ein. Für die Anbieter von Dread-Disease-Policen wurden 263 Stimmen abgegeben.

Dread Disease: Canada Life beim Neugeschäft in Front

Bei den Dread-Disease-Policen setzte sich die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland deutlich gegen die Wettbewerber durch. Mehr als jeder zweite Befragte stimmte für die Gesellschaft mit angelsächsischen Wurzeln.

An zweiter Stelle folgt die Nürnberger Lebensversicherung AG mit einem Anteil von rund einem Sechstel. Position drei belegt die Zurich Life Assurance plc („Eagle Star“), für die gut jeder achte Befragte votierte. Nur wenige Stimmen dahinter folgt die Gothaer Lebensversicherung AG auf Platz vier.

Qualitätswertung: Zurich vor Canada Life

In der Qualitätswertung musste die Canada Life der Zurich den Vortritt lassen. Bewertet wurden auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/ Policierung sowie Schadenbearbeitung. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Die Zurich schnitt in Sachen Produktqualität und Schadenbearbeitung nur unwesentlich schlechter ab als die Canada Life. Bezüglich der Policierung hatte die Gesellschaft mit angelsächsischen Wurzeln allerdings mit fast 0,1 Punkten das Nachsehen.

GF: Am häufigsten wird an die Canada Life vermittelt

Auch in der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter in der GF-Versicherung liegt bei den Vema-Partnern die Canada Life an der Spitze. Der Anteil liegt bei fast einem Viertel.

In einem engen Rennen um den Silberrang setzte sich die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. gegen die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland durch. Für die beiden Gesellschaften votierte zwischen jeder sechste und jeder siebte Interviewte.

Position vier belegt die Volkswohl-Bund-Tochter Dortmunder Lebensversicherung AG mit einem Anteil von rund einem Zehntel. Hauchdünn dahinter folgt die Allianz Lebensversicherungs-AG.

Volkswohl Bund gewinnt Qualitätswertung

In der Qualitätswertung landete die Canada Life allerdings nur an fünfter Stelle. Eine bessere Platzierung der Gesellschaft mit angelsächsischen Wurzeln verhinderten vor allem die nur unterdurchschnittlichen Noten in Sachen Policierung und Schadenbearbeitung.

Den Spitzenplatz sicherte sich der Volkswohl Bund. Das Unternehmen schnitt in Sachen Produktqualität am besten und in den beiden anderen Kriterien am zweitbesten ab. Der Mittelwert der Vermittlernoten wird mit 1,58 ausgewiesen.

Dortmunder vor Stuttgarter

Auf Position zwei liegt die Dortmunder (Mittelwert: 1,61), die vor allem mit der besten Schadenbearbeitung punktete. Hinsichtlich Produktqualität und Antragsbearbeitung zählt das noch junge Unternehmen (VersicherungsJournal 30.6.2017) jeweils zu den Top Drei.

Den Bronzerang (1,62) belegt die Stuttgarter Lebensversicherung a.G., die beim Neugeschäft nur an siebter Stelle rangiert. Die Vema-Makler bescheinigten der Gesellschaft die beste Policierung und die drittbeste Schadenbearbeitung. Bei der Produktqualität reichte es nur zum fünften Rang.

