Die Lebensversicherer mit der besten Kundenorientierung

28.1.2026 – In einer Wettbewerbsanalyse der Lebensversicherer in Sachen Kundenorientierung hat Servicevalue neun „sehr gute“ Marktteilnehmer ermittelt. Hierzu gehören Allianz, Huk-Coburg, LV 1871, WWK, LVM, Canada Life und Interrisk. Die Studie beruht auf rund 3.600 online eingeholten Versicherungsnehmerurteilen zu 35 Gesellschaften. Zur Bewertung standen 17 Service- und Leistungsmerkmale. Nur die WWK schaffte es zum achten Mal in Folge in die Spitzengruppe.

Auch in diesem Jahr hat die Servicevalue GmbH wieder die Kundenorientierung von Lebensversicherern unter die Lupe genommen. Der „Serviceatlas Lebensversicherer 2026“ beruht auf 3.583 Urteilen von 3.082 Versicherungsnehmern zu den 35 größten Anbietern. Die Daten wurden im November und Dezember 2025 im Rahmen einer Onlinebefragung erhoben.

So wurden die Lebensversicherer bewertet

Bewertet werden konnten bis zu drei Unternehmen, bei denen die Befragten in den letzten zwölf Monaten Kunde waren. Dabei mussten sie mindestens eines der folgenden Produkte abgeschlossen haben: Kapitallebens-, Risikolebens-, Berufsunfähigkeits- oder private Rentenversicherung, staatlich geförderte Rente (Riester-Rente, Basis-Rente) und/oder betriebliche Altersversorgung (bAV).

Zu bewerten waren, wie in den Vorjahren, insgesamt 17 allgemeine und spezifische Service- und Leistungsmerkmale in den vier Qualitätsdimensionen

Produktangebot (Produktauswahl und -alternativen, Transparenz der Produkte und Tarife, Angebots- und Vertragsunterlagen, Produktqualität, Flexibilität und Passgenauigkeit der Produkte),

Kundenberatung (fachliche und soziale Kompetenz der Mitarbeiter, Verständlichkeit der Beratung, Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation, Vollständigkeit der Beratung),

Kundenservice (Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Reaktionszeit bei Fragen und Anliegen, Qualität der Anliegenbearbeitung, regelmäßige Informationen, Umgang mit Beschwerden/Reklamationen) sowie

Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz).

Alle Bewertungskriterien wurden gleich gewichtet. Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, wurden als „gut“ bewertet. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

WERBUNG

Sieben Lebensversicherer sind „sehr gut“

In der Gesamtwertung erhielten sieben (Vorjahr: neun) Gesellschaften die Höchstnote, die im Interauftritt der Kölner Marktforscher in folgender Reihenfolge aufgeführt werden:

Alle sieben aufgelisteten Marktteilnehmer bestätigten die Topnote aus dem Vorjahr (VersicherungsJournal 31.1.2025). Dabei tauschten Allianz und Huk-Coburg die Plätze. Die LV 1871 schob sich von sechs auf drei nach oben. Die WWK fiel von drei auf vier, die Canada Life von vier auf sechs.

Aus der „sehr guten“ Spitzengruppe herausgefallen sind die Generali Deutschland Lebensversicherung AG und die Cosmos Lebensversicherungs-AG. Die beiden vorgenannten Akteure erhielten zusammen mit acht weiteren Testkandidaten ein „gut“. Konkrete Punkt- oder Notenwerte veröffentlichte Servicevalue nicht.

Nur die WWK ist zum achten Mal in Folge „sehr gut“

Lediglich Allianz, Huk-Coburg, LV 1871 und WWK erreichten in allen vier Teilbereichen die Höchstnote. Dreimal zu den Topanbietern zählen die Canada Life (nicht Kundenberatung) und der LVM (nicht Preis-Leistungs-Verhältnis).

In allen der acht letzten Studienauflagen (2021 hatte die Studienreihe pausiert) erzielte nur die WWK ein „sehr gut“. Siebenmal gelang dies der Allianz (nicht 2019), jeweils sechsmal der Cosmos (nicht 2019, nicht 2026), der Generali (nicht 2024, nicht 2026) sowie der Huk-Coburg (seit 2020).

Jeweils fünfmal unter die Topanbieter schafften es die Hannoversche (2018, 2019 und 2022 bis 2024) und die LVM Lebensversicherungs-AG (seit 2022).

Tiefergehende Details, auch zu den „guten“ und nicht überdurchschnittlichen Anbietern, sowie Informationen zu weiteren Studieninhalten, Preis und Bezugsmöglichkeiten können in diesem Studienflyer (PDF, 403 KB) nachgelesen werden.