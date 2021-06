Die kundenorientiertesten Versicherungs-Dienstleister

28.6.2021 – Im Wettbewerb „Top Service Deutschland 2021“ platzierten sich im B2C-Bereich DVAG, Deutsche Proventus, Swiss Life Select, Tecis, Hannoversche Leben, Horbach und die R+V Betriebskrankenkasse in die Top Ten. In die sogenannte „Exzellenzgruppe“ schafften es mit der Basler und der OVB zwei weitere Gesellschaften aus dem Versicherungssektor.

Mitte der Woche wurden die Sieger des Wettbewerbs „Top Service Deutschland 2021“ ausgezeichnet. Dieser wird von der Servicerating GmbH, dem Handelsblatt, dem Institut für Marktorientierte Unternehmensführung (IMU) der Universität Mannheim und dem Marktforschungsinstitut Ipsos durchgeführt.

Der Wettbewerb, der jetzt in seine 16. Auflage gegangen ist, hieß bis einschließlich 2014 „Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister“ (VersicherungsJournal 2.5.2014). Aktuell haben sich über 100 Unternehmen dem Audit von Servicerating gestellt.

Untersuchung der Kundenorientierung in vier Dimensionen

Den Analyserahmen bildet das sogenannte Fokusmodell. Dieses hat Servicerating gemeinsam mit Professor Dr. Christian Homburg vom IMU entwickelt. In dem Modell wird das Thema „Kundenorientierung“ über vier Dimensionen operationalisiert:

Rahmenbedingungen des Unternehmens,

Steuerung des Unternehmens,

Interaktion Unternehmen und Kunde und

Wirkung auf den Kunden.

Dabei besteht jede Dimension aus weiteren Fokuskonstrukten, mit denen die unterschiedlichen Bereiche der Kundenorientierung der untersuchten Unternehmen gemessen werden. Bei der Dimension „Wirkung auf den Kunden“ beispielsweise sind dies Kundenzufriedenheit, -vertrauen und -loyalität.

Pro Unternehmen werden 100 Kundenbefragungen angestrebt

Hierzu (und auch für die dritte Dimension) wird eine Kundenbefragung durchgeführt, wobei nach Angaben von Servicerating eine Anzahl von mindestens 100 Kunden pro Unternehmen angestrebt wird. Im B2C-Bereich wird diese Marke den Angaben zufolge sogar häufig überschritten.

Für die ersten beiden Dimensionen wird in den untersuchten Unternehmen eine schriftliche Befragung des Managements durchgeführt. Gegebenenfalls werden zur Validierung der Ergebnisse ergänzende Managementinterviews geführt. In der Analyse werden Kunden- und Managementsicht zu einer ganzheitlichen Betrachtung der Kundenorientierung zusammengeführt.

(Bild: Servicerating)

DVAG im B2C-Bereich auf dem Spitzenplatz

Auch in diesem Jahr schaffte es wieder eine ganze Reihe von Gesellschaften aus der Versicherungsbranche unter die Preisträger. Dabei verteidigte (29.6.2020) die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) ihren Spitzenplatz in der Kategorie „B2C“. In den beiden Jahren davor hatte das Unternehmen jeweils den Bronzerang belegt (7.6.2019, 27.4.2018).

Erneut an zweiter Stelle landete die Swiss-Life-Tochter Deutsche Proventus AG. Von sieben auf vier aufwärts ging es für die Swiss Life Select Deutschland GmbH. Dadurch fielen die Tecis Finanzdienstleistungen AG und die Hannoversche Lebensversicherung AG jeweils um einen Rang zurück und finden sich aktuell an fünfter beziehungsweise sechster Position wieder.

Die Horbach Wirtschaftsberatung GmbH fiel von sechs auf acht, die R+V Betriebskrankenkasse von acht auf neun zurück.

Weitere Versicherungs-Dienstleister in der Exzellenzgruppe

Die Plätze jenseits der Top Ten werden – anders als noch vor einigen Jahren – nicht mehr separat ausgewiesen, sondern der sogenannten Exzellenzgruppe zugeordnet. Hierzu gehören im B2C-Bereich aus der Assekuranz die Basler Versicherungen und die OVB Vermögensberatung AG.

„Branchensieger Finanzdienstleistung“ wurde erneut die Abcfinance GmbH, die sich in der Kategorie „B2B“ erneut die Spitzenposition sicherte. Im Vorvorjahr hatte Servicerating erläutert, dass die Gesellschaft „getrieben von einem starken Leitbild Kundenorientierung als ganzheitliche Aufgabe lebt“.