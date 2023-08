Die Kunden der Zukunft – was die Generation Z von ihren Versicherern erwartet

21.8.2023 – Junge Menschen erwarten, dass ihnen ihre Versicherung Sicherheit verspricht. Gleichzeitig wollen sie sich in der Flexibilität ihres Lebens nicht einschränken lassen – und suchen auch dies bei der Auswahl ihrer Policen. Sirius Campus hat die Zielgruppe untersucht und plädiert für eine vorsichtige Annäherung. Denn generell werde den Vermittlern vertraut.

WERBUNG

Die Zielgruppe der Zukunft heißt Generation Z. Die jungen Menschen der Geburtenjahrgänge 1997 bis 2012 sind zum Teil bereits jetzt Versicherungskunden oder werden es in absehbarer Zeit werden. Was sie bewegt, das wollte die Sirius Campus GmbH wissen und hat dafür eine Marktuntersuchung mit dem Titel „Versicherung der Zukunft – Erwartungen der Gen Z“ gestartet.

Dafür wurden 33 Tiefeninterviews mit zwei Gruppen zu jeweils zehn Teilnehmern geführt. Diese waren zwischen 16 und 29 Jahre alt. Die Interviews fanden im Juni und Juli dieses Jahres statt. Die Untersuchung erhebt keinen Anspruch auf Repräsentation.

Sicherheitsbedürfnis beim Nachwuchs ausgeprägt

Die Generation Z gilt als anspruchsvolle Zielgruppe mit klaren finanziellen Vorstellungen (VersicherungsJournal 14.12.2022). In den Interviews kam nun heraus, dass ihre Angehörigen einen ausgeprägten Wunsch nach Sicherheit verspüren. Dies kann auf den Klimawandel und den Angriffskrieg auf die Ukraine zurückgeführt werden, der das Sicherheitsgefühl der jungen Generation erschüttert habe, so Sirius Campus.

Die Befragten gaben an, dass ihnen Versicherungen „das Gefühl, sich für den Ernstfall keine Sorgen machen zu müssen“, geben würden. Auch sehnen sich die jungen Menschen nach beruflicher Sicherheit. Dabei suchen sie aber auch ein effektives Zeitmanagement (Medienspiegel 10.8.2023).

Gleichzeitig stelle die Generation Z einen hohen Anspruch an die Flexibilität von Versicherern. Durch eine ausgeprägte Erlebnisorientierung sind Reisen oder ein Gap Year nicht selten. Die jungen Leute wollen ihr Leben ihren Bedürfnissen nach anpassen können. Zudem wünschen sie sich einen frühen Eintritt in die Rente (22.12.2022). Dafür sind sie bereit, ihr Geld zu investieren.

Wie kommen Vermittler an die nachrückende Generation heran?

Laut der Untersuchung wirken langfristige und starre Verbindlichkeiten in Bezug auf Versicherungen „abschreckend“. In der Meldung zur Studie heißt es: Die Generation „sucht nach Versicherungen mit relevanten Anpassungsoptionen während der Vertragslaufzeit“.

Angesichts der Ansprüche der Gen Z empfiehlt Sirius Campus eine langsame Annäherung an den Neukunden. So wünschten sich die Bis-29-Jährigen einen ersten telefonischen oder Chat-Kontakt mit hohem Informationsfokus.

„Eine persönliche Beratung ist bei der Gen Z aufgrund der wahrgenommenen Komplexität von Versicherungen häufig gewünscht. Vermittler sollten deswegen ihre Beratungsqualität, zum Beispiel mit einer ausführlichen Risiko- und Vorsorgeanalyse, in den Vordergrund stellen“, lässt sich Dr. Oliver Gaedeke, Geschäftsführer des Analysehauses, zitieren.

Verlässlichkeit ist ein „Hygiene-Faktor“

Von zu viel oder aufdringlich gestalteter Werbung in den omnipräsenten sozialen Medien rät die Studie wiederum ab. Ein seriöses Auftreten und ein hoher Informationsbedarf sind die Wünsche der jungen Generation. Auch Verlässlichkeit sei ein „Hygiene-Faktor“ in der Markenkommunikation, so Gaedeke.

In Bezug auf Versicherer suche die Generation Z aktiv deshalb nicht Unterhaltung oder bunte Werbung, sondern Erfahrungsberichte, Produktvergleiche oder Informationsvideos. Die Entscheidung für oder gegen ein Versicherungsprodukt kommt bei den jungen Menschen oft durch Freunde und Familie (Medienspiegel 9.8.2023).