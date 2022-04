Die Inflation wird Vorsorge-Sparern das Leben schwer machen

25.4.2022 – Der aktuelle Altersvorsorge-Index des Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung zeigt, dass das Vertrauen in die gesetzliche Rente weiter sinkt. Die Bereitschaft, privat vorzusorgen, steigt. Eine Frage, die die Experten aufwerfen: Wie viel Geld wird den Bürgern bei einer Inflation von über sieben Prozent noch bleiben, um Rücklagen für die Rente zu bilden?

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Coronakrise und die daraus resultierende steigende Inflation – diese Faktoren drücken die Stimmung der Deutschen. Das hat auch Auswirkungen auf die Einschätzung, wie sich die finanzielle Situation im Rentenalter entwickeln wird.

Das belegt der aktuelle Altersvorsorge-Index des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung GmbH (Diva). Das Institut ist eine Forschungseinrichtung des Bundesverbands Deutscher Vermögensberater e.V. (BDV) und der Fachhochschule der Wirtschaft Nordrhein-Westfalen gGmbH (FHDW). Zweimal im Jahr veröffentlicht es einen Geldanlage- und einen Altersvorsorge-Index, die Einstellungen zu Finanzfragen messen sollen.

Neue Tiefpunkt für Altersvorsorge-Index

Der Altersvorsorge-Index war im Herbst 2021 gegenüber dem Frühjahr (VersicherungsJournal 6.5.2021) erstmals mit minus 0,4 in den negativen Bereich gerutscht. Mit einem aktuellen Wert von minus 3,2 erreicht er einen neuen Tiefstand. Das heißt, die Ängste der Deutschen um ihre finanzielle Sicherheit im Alter verstärken sich.

„Es macht sich ein Stimmungsbild breit, dass auch im Alter das Geld zum Leben auf dem bisherigen Niveau nicht mehr ausreichen könnte. Zudem wirken sich sicher auch Drohszenarien des russischen Angriffskriegs ganz allgemein auf die Stimmungslage aus“, lässt sich Professor Dr. Michael Heuser, wissenschaftlicher Direktor des Diva, zu den Ergebnissen zitieren.

Der Gesamtindex des Instituts setzt sich aus einer Bürgerbefragung (2.000 Teilnehmer) und einer Expertenbefragung (700 Teilnehmer) zusammen. Die Einzelindizes beider Gruppen unterscheiden sich zum Teil erheblich, wie die Umfragen aus dem vergangenen Frühjahr belegen (17.5.2021).

Vertrauen in gesetzliche Rente nimmt ab

Die Mehrheit der befragten Bürger geht von einer künftigen Verschlechterung des Versorgungsniveaus der gesetzlichen Rente aus. Denn das Vertrauen in dieses Sicherungsnetz geht weiter verloren.

60,8 Prozent der Deutschen glauben an eine Verschlechterung. In der Umfrage im vergangenen Herbst waren 58,5 Prozent dieser Meinung (6.10.2022). Nur noch 14 Prozent gehen von einer Verbesserung ihrer gesetzlichen Rente in den kommenden zehn bis zwanzig Jahren aus. Im Oktober waren es noch 16,2 Prozent.

Bereitschaft zu privater Vorsorge steigt

Allerdings ist den Befragten bewusst, dass sie bei weniger Geld aus der gesetzlichen Rentenversicherung selber stärker in der Verantwortung stehen, vorzusorgen. Daher geben aktuell 31,9 Prozent an, dass sie mehr in die betriebliche Altersversorgung (bAV) investieren wollen. Im vergangenen Herbst waren es nur 28,6 Prozent.

Ähnlich sieht es bei der privaten Vorsorge aus. 42,8 Prozent wollen sich hier stärker engagieren, im Oktober waren es 39 Prozent. Drei Favoriten dominieren das Feld. 66,1 Prozent wollen mit einer selbstgenutzten Immobilie fürs Alter sparen. 63,1 Prozent setzen auf eine private Rentenversicherung mit Beitragsgarantie und 54,3 Prozent investieren in Aktien und Aktienfonds (inklusive ETF).

Auswirkungen der Inflation

Die Bürger sind zwar bereit, privat fürs Alter vorzusorgen. Möglicherweise fehlen bei vielen Verbrauchern aber die finanziellen Mittel, gerade wegen der aktuellen Preissteigerungen, gibt das Diva zu bedenken.

Dass die Auswirkungen der Teuerung auf verschiedene Bevölkerungsgruppen nicht zu unterschätzen sind, zeigt der Inflationsmonitor für März der Hans-Böckler-Stiftung. Gerade einkommensschwächere Familien mit zwei Kindern werden darunter zu leiden haben, weil die Entwicklung alltägliche und unverzichtbare Güter betrifft (21.4.2022).