Die größten Stolpersteine beim Verkauf eines Maklerbestands

25.10.2018 – Veräußerungen von Maklerbeständen scheitern am häufigsten aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über den Kaufpreis. Kommt die Transaktion zustande, so geschieht dies nur selten zur Existenzgründung, sondern größtenteils zur Geschäftserweiterung. Dies sind die Ergebnisse der „Studie Maklerbestandsverkauf“, die auf der Eröffnungs-Pressekonferenz der Messe DKM vorgestellt wurde.

Im Rahmen der Auftaktpressekonferenz zur mittlerweile 22. Auflage der Fachmesse DKM berichteten Konrad Schmidt und Dieter Knörrer, Geschäftsführer der BBG Betriebsberatungs GmbH, von einem deutlichen Plus bei den Ausstellern. In diesem Jahr liegt die Zahl bei 327, nach 290 im Vorjahr (VersicherungsJournal 26.10.2017).

Makler im Fokus

Knörrer stellte einen neuen Service für Versicherer und Maklerpools vor: das sogenannte MaklerRadar. Die Software soll unter anderem dabei unterstützen, Potenziale für die Geschäftsausweitung mit Bestandsmaklern zu erkennen, und die operative Beratungseffizienz durch das vollautomatisierte Datenmanagement steigern.

Das Tool kombiniert nach Unternehmensangaben vertriebsrelevante interne und externe Daten mit modernen analytischen Methoden. Die Software befindet sich derzeit noch in der Pilotphase und soll im kommenden Jahr vollumfänglich inklusive einer Möglichkeit zur kundenindividuellen Anpassung zur Verfügung stehen.

Hinter dem Tool steht die VDS Vertriebs-Daten-Services GmbH. Die Gesellschaft wurde im Sommer von dem Datenspezialisten Mexxon GmbH und der BBG gegründet. Geschäftsführer sind der ehemalige Bürgel-Manager Klaus-Jürgen Baum und Dr. Christian Durchholz von der BBG. Als strategischer Partner wurde die Unternehmensberatung McKinsey & Company Inc. gewonnen.

Untersuchung zum Maklerbestandsverkauf

Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), bekräftigte das Nein des Verbands zum Provisionsdeckel in Leben (VersicherungsJournal 26.9.2018, 20.9.2018) und das Ja zum Provisionsabgabeverbot (VersicherungsJournal 8.10.2018).

Zusammen mit dem BVK-Vizepräsidenten Andreas Vollmer und Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund stellte Heinz die „Studie Maklerbestandsverkauf“ vor.

Basis der Untersuchung von Beenken, seinem FH-Kollegen Professor Dr. Michael Radtke sowie der Versicherungsforen Leipzig GmbH und der Maklerforen Leipzig GmbH ist eine zwischen Ende August und Mitte September durchgeführte Umfrage unter Versicherungsmaklern (VersicherungsJournal 27.8.2018, 4.9.2018).

Die Auswertung beruht auf 183 ausgefüllten Fragebögen. Über die Hälfte davon entfiel auf Käufer eines Maklerunternehmens beziehungsweise -bestands. Ein gutes Dutzend der Teilnehmer hat sein Unternehmen beziehungsweise seinen Bestand verkauft. Die verbleibenden gut 40 Prozent haben den Kauf oder Verkauf eines Maklerunternehmens/ -bestands zwar angestrebt, aber nicht erfolgreich abgeschlossen.

Warum die Verhandlungen scheitern

Die letztgenannte Gruppe wurde auch danach befragt, woran der Kauf oder Verkauf letztlich gescheitert ist. Mehrfachnennungen waren möglich. Hauptgrund ist jeweils der Kaufpreis. „Offensichtlich liegen hier die Erwartungen von Kauf- und von Verkaufsinteressenten besonders weit auseinander“, so die Studienautoren.

Bei fast jedem dritten Kauf- und knapp jedem vierten Verkaufswilligen stimmte die Chemie nicht, so dass die Verhandlungen schließlich scheiterten. Bei jeweils rund jedem vierten Kaufinteressenten passten der Bestand beziehungsweise die Kunden nicht – oder eine schlechte Vorbereitung führte dazu, dass es nicht zu einer erfolgreichen Transaktion kam.

Bei den Verkaufswilligen kam es relativ häufig wegen einer schlechten Vorbereitung, der Finanzierung des Kaufpreise oder weil die Versicherer im Bestand nicht passten zum Scheitern der Verhandlungen.

Nur selten Existenzgründungen

Jeder zweite Verkauf wiederum kommt zustande, weil der Verkäufer in den Ruhestand tritt. Auf der anderen Seite dient aber nur etwa jeder fünfte Kauf dem Käufer zur Existenzgründung. In circa drei von vier Fällen dient er der Geschäftserweiterung in einem bereits bestehenden Maklerbetrieb.

„Dahinter dürften zum Teil Wachstumsstrategien über anorganisches Wachstum stecken, die perspektivisch zu einer Marktverengung im Maklermarkt führen können. Zuletzt hatte es bis in die 1990er Jahre einen Boom im Maklermarkt vor allem durch Übertritte aus der Ausschließlichkeit gegeben.“ In etwa drei Viertel der Fälle diene der Kauf „der Geschäftserweiterung im bereits bestehenden Maklerbetrieb“, erläutern die Studienautoren zur Einordnung.

Im Schnitt 350.000 Euro

Der durchschnittliche Kaufpreis liegt der Studie zufolge bei etwa 350.000 Euro. Am häufigsten wird zur Ermittlung des Preises ein Multiplikator der jährlichen Courtageeinnahmen verwendet. Im Schnitt haben die befragten Käufer 1,8 Jahrescourtagen für Schaden-/ Unfallversicherungen ohne Kfz-Versicherungen sowie 1,2 Jahrescourtagen für Kfz-Policen gezahlt.

„Viele Makler glauben immer noch, ihr Sachversicherungs-Bestand sei mindestens drei Jahrescourtagen wert. Die zahlt aber niemand mehr“, so Jürgen Schulz, Geschäftsführer der Maklerforen Leipzig. Wie aus der Studie weiter hervorgeht, wurde in jedem vierten bis fünften Fall das Lebens- und Krankenversicherungs-Geschäft nicht mit ver- beziehungsweise -gekauft.

Unterstützungsangebote müssten besser werden

„Berufsverbände, Versicherungs-Unternehmen und spezialisierte Bestands-Makler spielen erkennbar keine wichtige Rolle bei der Zusammenführung von Kauf- und Verkaufsinteressenten. Vielmehr finden sich die Parteien durch eigene Suchaktivitäten und Empfehlungen von Berufskollegen.

Das Hinzuziehen von Beratern erhöht die Zufriedenheit mit der Transaktion nicht signifikant. Möglicherweise müssen die Unterstützungsangebote in diesem Bereich noch deutlich besser werden“, stellen die Studienautoren heraus.

Die vollständige „Studie Maklerbestandsverkauf“ kann bei Diana Ehrenberg von den Versicherungsforen Leipzig unter 0341 98988233 oder per E-Mail gegen eine Schutzgebühr erworben werden.