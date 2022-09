Die größten Chancen und Risiken im Versicherungsvertrieb

6.9.2022 – Viele Stellschrauben gilt es zu drehen und viele maßgebliche Entscheidungen zu treffen. Im Zuge des Hamburg Insurance Innovation Day besprachen Akteure aus der Versicherungszunft die kommenden Herausforderungen und Möglichkeiten – von der Digitalisierung bis zur Nachwuchsgewinnung.

Der Blick in die Zukunft gleicht einer Berg- und Talfahrt. Digitalisierung: gut. Inflation: schlecht. Darin waren sich die Diskutanten bei der Podiumsdiskussion „Perspektiven und Trends im Versicherungsvertrieb – wie sieht der Versicherungsvertrieb der Zukunft aus?“ während des Hamburg Insurance Innovation Day am letzten Donnerstag einig.

Unter der Moderation von Professor Dr. Florian Elert von der HSBA Hamburg School of Business Administration gGmbH setzten sich drei Gäste mit den Chancen und Risiken der Zukunft aufeinander. Beispielsweise die Pandemie-Auswirkungen auf die Digitalisierung. Corona versetzte ihr laut der Anwesenden einen merklichen Ruck.

Von links: Andreas Schmid, Gerrit Götze, Florian Elert und Eric Bussert (Bild: Degenkolbe)

Dauerbrenner Digitalisierung in der Versicherungswirtschaft

„Die Digitalisierung wurde durch Covid vorgezogen. Auf Seiten der Kunden und des Vertriebs wurde sich rasch darauf eingestellt“, sagt Eric Bussert, Vorstandsmitglied bei der Hansemerkur Krankenversicherung a.G. Auch Andreas Schmid, Vorstandmitglied bei der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG ist sich sicher: „Der Digitalisierungsschub hat im Mindset stattgefunden.“

Robuste Geschäftsmodelle bescheinigt Schmid seiner Versicherung und betont, dass trotz der Digitalisierung auch „Face to Face“ beliebt bleibe. Kunden im direkten Kontakt mit ihrem Vermittler bleibe Teil der Strategie. Und: „Die Nachfrage nach persönlichem Vertrieb steigt bei uns“, so das Vorstandsmitglied.

Dass die Digitalisierung für Versicherungswerbung an Relevant gewinnt, nimmt ein Artikel von Das Investment auf, der die Wichtigkeit von traditioneller und Online-Werbung darlegt.

Trend zur Minimierung des Außendienstes

Wenig überraschend ist die allgemeine Sorge vor der Inflation. „Sie ist ein großes Problem“, gesteht Schmid zu. Die Kunden zeigen bereits Kaufzurückhaltungen. „Wir gehen bei der Altersvorsorge von Stornos aus“, sagt Bussert. Wenn der Winter kommt, seien für die Versicherer mit Konsequenzen zu rechnen. Das bestätigen aktuelle Umfragen (VersicherungsJournal 29.8.2022).

Auch Gerrit Götze, Partner bei der PPI AG sieht aktuelle Veränderungen im Hinblick auf das Kundenverhalten. Es laufe auf eine Minimierung des Außendienstes hinaus; der finanzielle Druck beim Kunden steige. Jetzt sei die Herausforderung, den „hybriden Kunden“, der sowohl digitale Angebote einer Versicherung als auch den Direktkontakt nutzt, zu fördern.

„Der emotionale Vertriebler wird immer dichter am Kunden bleiben als ein reiner Onlineverkäufer“, prognostiziert er.

Thema der Zukunft: Nachwuchs im Versicherungsvertrieb

Wenn es um Zukunftsperspektiven geht, fällt der Blick zwangsläufig auf die Nachwuchsgewinnung. Die Hansemerkur setzt laut Bussert auf ein breites Spektrum: „Wir zwingen niemanden, mit 65 aufzuhören“, sagt das Vertriebschef mit Hinblick auf erfahrene Kollegen. Auch der Anteil an Mitarbeitern mit Migrationshintergrund ist bei der Hansemerkur laut Bussert sehr groß.

Ganz besonders gelte es, für den Beruf in der Versicherungswelt zu begeistern. Viele Versicherer arbeiten bereits daran, für den Arbeitnehmer attraktiver zu werden (5.9.2022). „Es ist ein sinnstiftender Beruf, bei dem fleißige Mitarbeiter Gehälter wie Vorstände mit nach Hause nehmen können“, sagt Bussert.

Ich brauche vernünftige Leute, keine Harvard-Absolventen. Eric Bussert, Vorstandmitglied Hansemerkur

Dennoch: „Es gelingt uns nicht, den Job des Versicherungs-Vermittlers attraktiv aussehen zu lassen.“ Vertreter hätten nach wie vor ein schlechtes Image (5.9.2022). „Dann heißt es: ‚Alle Vermittler sind Gauner – außer meiner natürlich. Der ist die Ausnahme‘. Das passt doch nicht.“

Bussert hält nicht viel von der Beschränkung auf „Young and well educated“ bei der Mitarbeitersuche. „Ich brauche vernünftige Leute, keine Harvard-Absolventen!“ Eher stünde Empathie und Strebsamkeit im Fokus.

Automatisierung als verlängerter Arm für Vermittler

Ein Vermittler, der heute 300 Kunden erfolgreich bedient, könnte aus Sicht von Götze auch problemlos 3000 Kunden in seinem Stamm zählen – mit Hilfe von Bots, die einfache Arbeiten übernehmen. „Der emotionale Vermittler bleibt am Kunden, die Bots erledigen Hilfsaufgaben“, so der Berater.

Laut Schmid stehe der Versicherer in der Pflicht, zwei Trends anzuschieben: Erstens müsse die technische Voraussetzung für automatisierte Prozesse geschaffen sein – darunter fallen Serverlösungen. Zweitens seien die Mitarbeiter, die diese Möglichkeiten nutzen, der ausschlaggebende Faktor.

Versicherer sind im Bereich Nachhaltigkeit wichtiger Akteur

„Das Thema ist schon da“, sagt Bussert angesprochen auf die Nachhaltigkeit im Versicherungsgewerbe. Als Versicherer habe man die „Pflicht zur Nachhaltigkeit“, so das Manager. Dies sei unbestreitbar. Bisher gebe es aber einen Unterschied zwischen dem Anspruch an Nachhaltigkeit an die Versicherer und den Nutzen von nachhaltigen Produktangeboten.

„Wir müssen uns fragen: Wie arrangieren wir uns mit der Nachhaltigkeit“, sagt Allianz-Mann Schmid. Es müsse finanziert werden. Zudem sei es erklärtes Ziel dem Kunden zu vermitteln, dass Versicherer in Bezug auf Nachhaltigkeit wichtige Akteure sind und viel dazu beitragen – beispielsweise in nachhaltige Investments. Das verinnerlichten Kunden bisher nicht (26.8.2022).

Vorsicht sei bei „Greenwashing“ geboten, so Berater Götze. „Wenn ich dem Kunden als gestandenes Unternehmen etwas verspreche, was ich nicht einhalten kann, wird das zurückschlagen. Wer von Nachhaltigkeit spricht, aber dann nur irgendwo drei Bäume pflanzt, macht sich in den Augen des Kunden unglaubwürdig.“ So etwas sei für Privatkunden „moderner Ablasshandel“.