Die Generation Z will investieren und früh in Rente

22.12.2022 – Laut einer Umfrage der LV 1871 sind gerade die Personen zwischen 18 und 25 Jahren besonders an Finanzen und Investitionen interessieren. Sie wollen finanzielle Freiheit genießen und nach Möglichkeit nicht länger als bis 60 Jahre arbeiten.

Die junge Generation Z – die Jahrgänge ab 1996; aktuell im Alter 18 bis 25 Jahre – legt viel Wert auf finanzielle Freiheit. Investitionen in Aktien, Fonds und ETFs stehen bei ihnen hoch im Kurs, wie aus dem „Financial Freedom Report“ der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) hervorgeht.

Die Studie wurde im August dieses Jahres durchgeführt. Dabei unterstützt hat die Civey GmbH. Insgesamt wurden 2.500 Personen ab 18 Jahren in Deutschland befragt. Es ist die zweite Auflage des Reports.

Mehr Geld wird in die Hand genommen

Obwohl die Generation Z, auch Gen Z genannt, laut Report gravierende Wissenslücken in Finanzbildung hat, gaben 17,8 Prozent der jungen Befragten an, im vergangenen Jahr in Anlagemöglichkeiten investiert zu haben. Ältere Generationen sind der Untersuchung zufolge zurückhaltender.

Bestätigung findet sich dies auch in anderen Umfragen. Ende Oktober titelte das Online-Nachrichtenportal der Trending Topics GmbH: „ETF-Sparpläne entwickeln sich zum Sparbuch der Generation Z“. Im Artikel wird berichtet, dass 18 Prozent der jungen Generation in Wertpapieren den größten Erlös sehen.

Ziel: die finanzielle Freiheit

Die Generation Z hat neben der Altersvorsorge noch ein anderes Ziel im Fokus: finanzielle Freiheit. 76,4 Prozent der Befragten messen dieser sehr hohen Wert bei. 31,7 Prozent wollen sich ihre Träume leisten können. Besonders auffällig: Mit 9,2 Prozent wollen mehr Mitglieder der Gen Z „nicht auf ein festes Gehalt angewiesen“ sein. Das sind etwa doppelt so viele wie in den anderen Generationen.

Viele Angehörige dieser Altersgruppe scheinen aber nicht dem Frugalismus anzuhängen. Denn 18,4 Prozent gaben an, 5.000 Euro und mehr pro Monat zu benötigen, um sich finanziell frei zu fühlen. Der Großteil aber (25,2 Prozent) gab an, mit zwischen 2.000 Euro und 2.999 Euro auszukommen.

Ausreichende Finanzen für die frühe Rente

Während die Politik über die Erhöhung des Renteneintrittsalters spricht und die Rente mit 63 nicht als Zukunftsmodell betrachtet (VersicherungsJournal 20.12.2022), wünschen sich 67,9 Prozent der Befragten insgesamt einen Rentenbeginn mit spätestens 60 Jahren.

Antworten auf die Frage „In welchem Alter würden Sie gerne aufhören erwerbstätig zu sein beziehungsweise hätten rückblickend gerne aufgehört?“ (Bild: LV 1871)

Sich gedanklich mit seiner finanziellen Lage zu befassen, wird bei der Generation Z als wichtig angesehen. 26,5 Prozent der Befragten gaben an, ihre Finanzen bewusster zu planen. 14,1 Prozent befassen sich täglich mit ihrer Finanzplanung. Dagegen stehen allerdings auch 14,4 Prozent, die sich nie oder höchstens einmal im Jahr Gedanken zum Thema Geld machen.

Immerhin: Etwa die Hälfte der Teilnehmer (50,2 Prozent) ist mit ihrer finanziellen Situation „sehr“ oder „eher“ zufrieden.