Die Favoriten der Versicherungsmakler in der Kranken-Zusatzversicherung

16.6.2023 – Die Barmenia ist der eindeutige Favorit von Maklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von Krankenzusatzpolicen geht. An zweiter Stelle liegt die Arag. In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Hansemerkur gegen den Münchener Verein und die Signal Iduna durch, wie die Asscompact Trends II/2023 zeigen.

In der Absatzrangliste der unabhängigen Vermittler (VersicherungsJournal 1.4.2023) gehören Krankenzusatzpolicen aktuell zwar nicht zu den absoluten Top-Produkten. Mit Platz elf bei 41 abgefragten Produktgruppen schneiden sie allerdings deutlich besser ab als jedes andere Angebot der privaten Krankenversicherung (PKV).

Zwei von drei Interviewten berichteten von einem zuletzt „(sehr) guten“ Geschäft – und nur etwa jeder 20. von einem „(sehr) schlechten“.

Zum Vergleich: Kranken-Vollversicherungen rangieren nur an 37. Stelle. Nicht einmal jeder dritte befragte Vermittler beurteilte den Absatz aktuell als „gut“ oder „sehr gut“, dafür aber mehr als jeder vierte als „(sehr) schlecht“.

426 unabhängige Vermittler gaben Auskunft

Dies ist ein Ergebnis der Asscompact Trends II/2023 der BBG Betriebsberatungs GmbH. Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert unabhängigen Versicherungs-Vermittlern zu Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 426 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben.

Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende März und Mitte April 2023. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in den abgefragten Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen. Dabei können die Vermittler über ein Drop-Down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingegeben.

Die Favoriten aus Maklersicht

In der Kranken-Zusatzversicherung, in der 319 Stimmen abgegeben wurden, zeigt sich mit der Barmenia Krankenversicherung AG ein eindeutiger Favorit. Die Wuppertaler konnten mit 22,6 Prozent einen fast doppelt so hohen Anteil an den Favoritennennungen erzielen wie der ärgste Verfolger.

Hierbei handelt es sich um die Arag Krankenversicherungs-AG, für die gut jeder achte Umfrageteilnehmer votierte. Den Bronzerang sicherte sich die Hansemerkur Krankenversicherung AG mit einem Anteil von 7,5 Prozent.

Auf den Positionen vier bis zehn folgen keine drei Prozentpunkte auseinander die Münchener Verein Krankenversicherung a.G., die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die Continentale Krankenversicherung a.G., die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die Hallesche Krankenversicherung a.G., die DKV Deutsche Krankenversicherung AG und die Universa Krankenversicherung a.G.

Die Aufsteiger unter der Krankenversicherern …

An der Spitze liegt mittlerweile zum neunten Mal in Folge die Barmenia. Davor hatte lange Zeit die Arag geführt, auch wenn der Abstand seinerzeit zuletzt deutlich zusammengeschrumpft (30.4.2021) und es schließlich zum Führungswechsel gekommen war.

Die Hansemerkur verteidigte ihren Bronzerang, auf den sie im Vorquartal von Position sieben aus nach oben geklettert war. Der Münchener Verein verbesserte sich vom neunten über den siebten auf den mit der Signal Iduna geteilten vierten Rang. Letztgenannter Akteur machte gleich fünf Plätze gut. Die Continentale und die Allianz behaupteten ihre Positionen aus dem Vorquartal.

… und die Absteiger

Nach unten zeigt die Kurve bei der Halleschen, die sich vom dritten über den fünften auf den nur noch achten Rang verschlechterte. Die DKV konnte ihren Aufwärtstrend nicht fortsetzen. Nachdem sie sich von der elften über die achte auf die dritte Position aufwärts geschoben hatte, büßte sie zuletzt wieder sechs Plätze ein.

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 205-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2023 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur Krankenzusatz-Versicherung

An die Barmenia und die Arag vermitteln unabhängige Vermittler auch das mit Abstand meiste Krankenzusatz-Geschäft. Dies hat die ebenfalls von der BBG durchgeführte „Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2023“ ergeben (8.2.2023).

Den Wuppertalern bringen Makler und Mehrfachvertreter auch mit die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft entgegen (28.2.2023). Auch bei den Partnermaklern der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. spielt die Barmenia die größte Rolle im Neugeschäft (11.7.2022) wie auch in Sachen Leistungsstärke (27.7.2022).

Wie Kunden die Schadenabwicklung in dieser Sparte bewerten, hat die Servicevalue GmbH Anfang des Jahres untersucht (15.3.2023). Ebenfalls zu Jahresbeginn haben die Kölner Marktforscher ermittelt, von welchen Anbietern sich PKV-Versicherte am fairsten behandelt fühlen (20.1.2023).