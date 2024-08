Die fairsten Lebens- und Krankenversicherer aus Maklersicht

1.8.2024 – Einer Umfrage von Servicevalue und Focus Money zufolge gehen die Lebensversicherer BL die Bayerische, die Helvetia und die Universa am fairsten und besonders partnerschaftlich mit unabhängigen Vermittlern um. Im bAV-Segment tun dies die Nürnberger und die WWK, in der Krankenversicherung die Allianz und die Universa. Zur Bewertung standen 30 Kriterien aus sieben Leistungsdimensionen.

Zusammen mit der Zeitschrift Focus Money hat die Servicevalue GmbH aktuell zum achten Mal die Fairness von Maklerversicherern und -pools unter die Lupe genommen.

Die Studie „Fairste Maklerversicherer 2024“ basiert auf einer Stichprobe von 5.956 Urteilen von 1.372 unabhängigen Vermittlern zu 49 Versicherungsunternehmen aus den Sparten Leben, betriebliche Altersversorgung (bAV), Kranken, Gewerbe, Rechtsschutz und Schaden sowie zu elf Maklerpools.

30 Aspekte aus sieben Kategorien bewertet

Um das subjektive Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurden 30 Aspekte aus den folgenden sieben Leistungskategorien bewertet:

zentrale Vertriebsberatung (Reaktionsgeschwindigkeit, Gesprächsatmosphäre, Bearbeitungsgeschwindigkeit, fachliche Kompetenz),

Maklerbetreuung (Verfügbarkeit, Kompetenz und Befähigung des Maklerbetreuers),

Produkte (Angebot an Produkten sowie deren Qualität und Individualisierung, Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen, Prämiensysteme),

Schulungen (Angebot, Durchführung und Effizienz der Schulungen, interaktive Trainingsmöglichkeiten),

Angebots- und Verkaufssoftware (Kompatibilität und Praktikabilität der Software, interaktive Mitbewerbervergleiche, Software-Aktualisierungen, Service-Apps),

Datenlieferungseffizienz (Vollständigkeit des Daten- und Dokumentenimportes als GDV-Import, Qualität der Maklerpost, Automatisierung beim Postabholen im MVP) und

Betriebsablauf (Rationalisierung der Abläufe, Fehlerfreiheit, Policierung, Betreuung der Bestandskunden, Provisions-/Courtage-/Honorarabrechnung einschließlich elektronischer Anpassung an das MVP, Umgang mit Beschwerden und Reklamationen).

Bewertung in fünf Stufen

Zur Bewertung stand den Befragten eine fünfstufige Skala zur Verfügung (von „ausgezeichnet“ (1) über „sehr gut“ (2), „gut“ (3) und „mittelmäßig“ (4) bis „schlecht“ (5)). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit, dass sich die Teildimensionen als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien ergeben.

Dabei erhalten alle Unternehmen die Auszeichnung „gut“, die über dem Mittelwert liegen. Wer über dem Durchschnitt der als „gut“ bewerteten Unternehmen liegt, bekommt ein „sehr gut“.

In den Personenversicherungssparten schaffte es nur ein einziger Marktteilnehmer mehrfach in die „sehr gute“ Spitzengruppe. Dies gelang den Universa Versicherungen zweimal, nämlich in Kranken und Leben.

Lebensversicherung: dreimal „sehr gut“

In Leben verkleinerte sich die Spitzengruppe im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 27.7.2023) von vier auf drei Anbieter. Dabei bestätigten die BL die Bayerische Lebensversicherung AG, die Helvetia Versicherungen und die Universa Lebensversicherung a.G. ihre Vorjahresbewertungen.

Aus der Spitzengruppe herausgefallen auf ein „gut“ ist die WWK Lebensversicherung a.G. In dieser Notenklasse finden sich unter anderem auch die 2023 nicht überdurchschnittlichen Akteure Nürnberger Lebensversicherung AG und Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland wieder.

Dies gilt auch für die erneut mit „gut“ bewerteten Anbieter Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Aus der Riege der „guten“ Marktteilnehmer verabschieden mussten sich die HDI Lebensversicherung AG und die Württembergische Lebensversicherung AG.

Zwei „sehr gute“ bAV-Anbieter

Im bAV-Segment verteidigten die Nürnberger und die WWK ihre Plätze in der „sehr guten“ Spitzengruppe. Überdurchschnittlich bewertet wurden ansonsten nur noch die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) und die Stuttgarter.

Letztere schaffte dabei den Sprung von den nicht überdurchschnittlichen unter die „guten“ Anbieter. Den umgekehrten Weg gingen die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland sowie die Swiss Life.

Krankenversicherung: zweimal „sehr gut“

In der Krankenversicherung besteht die Riege der Topanbieter aus der Allianz Private Krankenversicherungs-AG und der Universa Krankenversicherung a.G. Während die Universa es zum wiederholten Male in die Spitzengruppe schaffte, stieg die Allianz von „gut“ auf „sehr gut“ auf.

Anders herum lief es für die Barmenia Krankenversicherung AG, die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. und die Nürnberger. Zur „guten“ Verfolgergruppe gehören ferner erneut die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, die Barmenia Krankenversicherung AG und die Hallesche Krankenversicherung a.G.

Nicht mehr überdurchschnittlich beurteilt werden die Continentale Krankenversicherung a.G., die DBV Deutsche Beamtenversicherung Krankenversicherung, Zweigniederlassung der Axa Krankenversicherung AG sowie die Hansemerkur Krankenversicherung AG.