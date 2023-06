Die fairsten Cyberversicherer aus Kundensicht 2023

8.6.2023 – Servicevalue hat im Rahmen einer Untersuchung knapp 1.300 Kunden nach der Fairness von Anbietern der Cyberversicherung befragt. Bei den aktuell sieben Spitzenplätzen sind fünf im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben. Drei Unternehmen – die Zurich, die Signal Iduna und die Württembergische – mussten sich aus der Liste verabschieden. Dafür kamen die VHV und der LVM hinzu.

In vielen Branchen steigt die Sorge vor einem digitalen Angriff (VersicherungsJournal 1.6.2023). Eine Cyberversicherung schützt zwar nicht vor der Attacke als solche, kann aber deren Folgen abfedern. Cyberversicherer gibt es einige, die Servicevalue GmbH hat sie in Kooperation mit Focus Money zum wiederholten Male unter die Lupe genommen.

24 Versicherer auf dem Prüfstand

Insgesamt 24 Versicherer standen auf dem Prüfstand. Für die im April und Mai dieses Jahres durchgeführte Onlinebefragung wurden 1.290 Kundenurteile eingeholt. Die Befragten sollten bis zu zwei Cyberversicherer bewerten, mit denen sie „unternehmensbedingt Erfahrungen gemacht haben“, heißt es in den Studienunterlagen.

Dazu fragten die Marktforscher 15 Leistungs- und Servicemerkmale in den vier folgenden Kategorien ab:

Kundenberatung,

Schutz und Vorsorge,

Kundenkommunikation sowie

Preis-Leistungs-Verhältnis.

Neue Namen in der Bestenliste – andere Unternehmen sacken ab

Im Vergleich zu den Vorjahresurteilen (13.6.2022) finden sich neue Namen in der Spitzenwertung. So konnten es der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die VHV Allgemeine Versicherung AG in diesem Jahr in die Kategorie „sehr gut“ schaffen.

Die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG und die Württembergische Versicherung AG wiederum mussten aus der Spitzengruppe ebenso weichen wie die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland. Sie schafften es in der Gunst der Kunden in der diesjährigen Befragung lediglich auf die Wertung „gut“.

Weiterhin mit „sehr gut“ bewertet und damit in derselben Positionierung wie im vergangenen Jahr sind die Allianz Versicherungs-AG, die Cogitanda Dataprotect AG, die Ergo Versicherung AG, die Provinzial Versicherungen und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG.

Kundenurteil: Fairness von Cyberversicherern 2023 Versicherer Kundenurteil 2023 Kundenurteil 2022 Kundenurteil 2021 Allianz sehr gut sehr gut sehr gut Cogitanda sehr gut sehr gut sehr gut Ergo sehr gut sehr gut gut LVM Versicherung sehr gut gut ohne Bewertung Provinzial sehr gut sehr gut sehr gut SV sehr gut sehr gut gut VHV sehr gut gut sehr gut

Nur zwei Versicherer können in allen vier Unterkategorien glänzen

Von den sieben Anbietern, denen in der Gesamtwertung eine „sehr gute“ Fairness bescheinigt wurde, konnten nur zwei in allen vier Einzelkategorien mit „sehr gut“ abschneiden. Nur die Provinzial und die VHV schafften es, die Kunden in den Rubriken „Kundenberatung“, „Schutz & Vorsorge“, „Kundenkommunikation“ und „Preis-Leistungs-Verhältnis“ völlig von sich zu überzeugen.

Die Allianz konnte in drei von vier Kategorien (außer „Preis-Leistungs-Verhältnis“) die Höchstbewertung erzielen, ebenso wie die Cogitanda (außer „Kundenkommunikation“). Auch die SV konnte in drei Bereichen ein „sehr gut“ einfahren (außer „Kundenberatung“).

Sowohl der LVM als auch die Ergo konnten in zwei der vier Unterkategorien die beste Wertung erringen (jeweils nicht in den Kategorien „Schutz & Vorsorge“ und „Preis-Leistungs-Verhältnis“, hier reichte es für ein „gut“).

Weitere Ergebnisse sowie ein Studienflyer finden sich auf dieser Webseite von Servicevalue.