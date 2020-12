Die erfolgreichsten Verkäufer von Lebensversicherungen

2.12.2020 – Zwar ist und bleibt die Ausschließlichkeit auch 2019 der dominante Vertriebskanal im APE-Neugeschäft der Lebensversicherer. Der Bankenvertrieb startete allerdings durch und verdrängte die unabhängigen Vermittler vom Silberrang. Dies zeigt die aktuelle Vertriebswege-Studie für die Lebensversicherung von Willis Towers Watson. Im Vergleich zu 2014 zeigt die Kurve der Makler und Mehrfachvertreter wie auch der Banken klar nach oben. Die Einfirmenvertreter befinden sich hingegen auf dem absteigenden Ast.

Im vergangenen Jahr kam über den Vertriebsweg Einfirmenvermittler das meiste APE-Neugeschäft in die Bücher der Lebensversicherer auf dem deutschen Markt. Dies zeigt die 21. Auflage der Vertriebswege-Studie für die Lebensversicherung des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson. Basis der Untersuchung sind die Angaben von Marktteilnehmern mit rund 90 Prozent Anteil am Neugeschäft.

Ausschließlichkeit vor den Banken

Der Anteil der Ausschließlichkeit am Neuzugang des vergangenen Jahres lag den Daten des Beratungsunternehmens zufolge bei fast einem Drittel. Knapp dahinter folgt der Bankenvertrieb, der seinerseits nur hauchdünn vor den Maklern und Mehrfachvertretern liegt. Der Direktvertrieb und die „Sonstigen Vertriebswege“ spielen nur eine untergeordnete Rolle.

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 18.12.2019) gewannen die Banken und der Direktvertrieb knapp über beziehungsweise unter einen Prozentpunkt hinzu. Andererseits verloren Einfirmenvertreter und unabhängige Vermittler jeweils rund einen Prozentpunkt, wodurch Letztere hinter die Geldinstitute auf Rang drei zurückfielen.

Starker Anstieg des Einmalbeitragsgeschäfts

Hintergrund für den Aufschwung des Bankenvertriebs ist laut Willis Towers Watson der sehr starke Anstieg des Einmalbeitragsgeschäfts, wovon Banken deutlich stärker profitierten. Hier ging es im vergangenen Jahr um fast ein Drittel auf 27,4 Milliarden Euro nach oben. Die laufenden Beiträge erhöhten sich „nur“ um ein Zehntel auf 3,8 Milliarden Euro (14.7.2020).

Bei den Einmalbeiträgen entfällt auf den Vertrieb über den Bankschalter mit 45 Prozent ein um fast die Hälfte größerer Anteil als beim APE-Neugeschäft insgesamt. Makler und Mehrvertreter sowie die Ausschließlichkeit kommen nur auf Anteile von jeweils unter einem Viertel.

Dies kommentiert Henning Maaß, Director Insurance Management Consulting bei Willis Towers Watson in Deutschland, wie folgt: „Der Zuwachs der Banken ist auf ihren sehr guten Kundenzugang zurückzuführen. Sie haben den besseren Einblick in die Finanzsituation ihrer Kunden und den Verkauf von Produkten gegen Einmalbeitrag in den vergangenen Jahren erfolgreich ausgebaut“.

Ausschließlichkeit verliert weiter

Auf Sechsjahressicht betrachtet sind einige recht deutliche Veränderungen zu beobachten. So setzte sich der Abwärtstrend der Einfirmenvertreter trotz einer Unterbrechung im Jahr zuvor weiter fort. Im Vergleich zu 2014 steht ein Minus von über zwei Prozentpunkten zu Buche.

Die unabhängigen Vermittler erzielten trotz des Rückgangs ihren zweithöchsten Anteil im Betrachtungszeitraum. Aktuell fällt der Wert um annähernd drei Prozentpunkte größer aus als 2014. Der Rückstand auf die Spitze beträgt nur noch zwei Prozentpunkte. Zu Beginn des Beobachtungszeitraums waren es noch über sieben Punkte.

Der Anteil des Vertriebs über den Bankschalter stieg auf einen neuen Höchstwert an. Die 30-Prozentmarke durchbrochen hatte dieser Absatzkanal zuletzt 2015. Beim Direktvertrieb zeigt die Kurve nach zuvor mehreren Einbußen wieder nach oben.

Vertriebswegestatistik des GDV

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlicht ebenfalls alljährlich eine Vertriebswegestatistik.

Hier lagen im Betrachtungsjahr 2019 – allerdings nach vermittelter Beitragssumme zusammengestellt – im Gesamtmarkt die Einfirmenvertreter vor den Geldhäusern und den Maklern und Mehrfachvertretern (21.8.2020).